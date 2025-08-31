Kinh tế Công ty Điện lực Nghệ An đã hoàn thành khôi phục hệ thống cấp điện toàn tỉnh trước ngày Quốc khánh 2/9 Sáng 31/8, Công ty Điện lực Nghệ An đã hoàn thành việc khôi phục 100% hệ thống lưới điện với 148/148 đường dây trung thế bị thiệt hại, 6.440/6.440 trạm biến áp và cấp điện trở lại cho bà con nhân dân toàn tỉnh.

Công nhân Công ty Điện lực Nghệ An chia ca kíp, làm việc 24/24h trong những ngày qua để khắc phục hệ thống lưới điện sau bão số 5. Ảnh: Phan Thủy

Khẩn trương khắc phục sự cố ngay trong mưa bão

Ngay khi bão số 5 vừa suy yếu, lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An lập tức xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt việc thống kê thiệt hại và tiến hành sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng. Hàng trăm cán bộ, công nhân viên của Công ty Điện lực Nghệ An đã túc trực 24/24h, không quản ngại điều kiện khắc nghiệt, mưa gió, bùn lầy… nỗ lực khôi phục hệ thống điện trong thời gian sớm nhất.

Lực lượng quân đội hỗ trợ công nhân Công ty Điện lực Nghệ An sớm phục hồi lưới điện. Ảnh: Phan Thủy

Tại các địa phương thuộc Đội Quản lý điện lực khu vực Vinh, Nam Đàn, Nghi Lộc, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Thanh Chương… chịu thiệt hại nặng nề của bão số 5, Công ty Điện lực Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để đảm bảo việc tiếp cận, xử lý sự cố diễn ra an toàn, hiệu quả.

Ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố. Ảnh: Phan Thủy

Cấp điện trở lại toàn tỉnh trước ngày Lễ Quốc khánh 2/9

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết tâm cao, Công ty Điện lực Nghệ An và các đội xung kích đến từ các Công ty Điện lực bạn đã làm việc không kể ngày, đêm, cùng với sự đồng hành giúp đỡ, hỗ trợ của chính quyền địa phương, bà con nhân dân và lực lượng quân đội, đến sáng 31/8, PC Nghệ An đã hoàn thành việc khôi phục 100% hệ thống lưới điện.

148/148 đường dây trung thế bị thiệt hại được khắc phục, tu sửa, thay thế thiết bị 6.440/6.440 trạm biến áp và cấp điện trở lại cho bà con nhân dân toàn tỉnh. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là các bệnh viện, trạm y tế, trạm bơm tiêu chống úng, các cơ quan chỉ đạo phòng, chống thiên tai, cơ quan công an, quân đội, lực lượng cứu hộ và các khu vực dân cư…

Lực lượng Đội xung kích của các Công ty Điện lực phía Bắc được tăng cường hỗ trợ khắc phục lưới điện tỉnh Nghệ An sau bão. Ảnh: Phan Thủy

Những hình ảnh công nhân Công ty Điện lực Nghệ An vượt khó khắc phục sự cố sau bão số 5.

Hiện nay, lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục phối hợp với các tổ, thôn, xóm để rà soát lại, nếu có một vài khách hàng nhỏ lẻ chưa có điện thì tìm rõ nguyên nhân và xử lý dứt điểm để sớm cấp điện trở lại.

Ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: “Cán bộ, công nhân viên ngành Điện chạy đua với thời gian, làm việc không kể ngày, đêm để nhanh chóng khôi phục cấp điện trở lại sau thiệt hại thiên tai. Hoạt động đó không chỉ nhằm phục vụ điện cho sinh hoạt, sản xuất mà còn góp phần đảm bảo an ninh, chính trị và các hoạt động văn hóa - xã hội nhân dịp đại lễ Quốc Khánh 2/9. Đây là trách nhiệm, là nhiệm vụ chính trị và cũng là tình cảm của ngành Điện đối với nhân dân tỉnh nhà”.

Bữa cơm vội tại hiện trường của công nhân Công ty Điện lực Nghệ An nhằm tiết kiệm thời gian khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở lại phục vụ nhân dân. Ảnh: Phan Thủy

Nhiều địa bàn đã được cấp điện trở lại với sự nỗ lực suốt ngày đêm của công nhân Công ty Điện lực Nghệ An và các lực lượng hỗ trợ. Ảnh: Phan Thủy

Chủ động phòng, chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão, Công ty Điện lực Nghệ An đã xây dựng các phương án cụ thể phòng, chống thiên tai, đồng thời, tổ chức diễn tập ứng phó với sự cố lưới điện để nâng cao năng lực xử lý tình huống. Hệ thống vật tư, thiết bị dự phòng và lực lượng xung kích luôn trong trạng thái sẵn sàng triển khai khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, công ty cũng tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão, phối hợp với các địa phương kiểm tra, phát quang hành lang lưới điện, hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn và sự cố điện.

Ở những địa bàn khó khăn, công nhân Công ty Điện lực Nghệ An đối mặt với nhiều vất vả đặc thù. Ảnh: Phan Thủy

Ngay sau khi bão tan, Công ty Điện lực Nghệ An đã khẩn trương khắc phục sự cố, nhanh chóng cấp điện trở lại cho người dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của bão, nhiều vị trí cột đã bị gãy đổ, công ty đã song hành các phương án xử lý lâu dài và phương án khắc phục tạm thời (chằng néo, gia cố cho một số vị trí cột bị nghiêng, cột tre gỗ cho các đường dây hạ thế...) để cấp điện lại cho nhân dân ổn định đời sống sinh hoạt và sản xuất.

“ Mặc dù lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh đã được khôi phục 100% nhưng còn chắp vá, trong thời gian chờ thực hiện các phương án xử lý lâu dài, Công ty Điện lực Nghệ An khuyến nghị người dân trên địa bàn toàn tỉnh tăng cường các biện pháp an toàn, tuyệt đối không trèo lên cột điện, không tác động vào dây néo, không buộc gia súc vào cột điện, không đến gần các vị trí cột bị gãy đổ, dây điện đứt, sà võng, không chạm vào thiết bị điện, dây chằng néo… để tránh bị điện giật do rò rỉ điện.

Sáng 31/8, việc sửa chữa hệ thống cơ bản hoàn thành và cấp điện cho 100% địa bàn đơn vị cung cấp điện. Ảnh: Phan Thủy

Nỗ lực khôi phục cấp điện toàn diện của Công ty Điện lực Nghệ An sau bão không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của ngành Điện mà còn là hành động thiết thực chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. Đó cũng là minh chứng cho sự chủ động, linh hoạt và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai, góp phần đảm bảo ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.