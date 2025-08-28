Thời sự Ngành Điện huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khắc phục sự cố, cấp điện trở lại sớm nhất sau bão số 5 ở Nghệ An Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hàng nghìn công nhân ngành Điện, tính đến 12 giờ ngày 28/8, Công ty Điện lực Nghệ An đã khôi phục 103 đường dây, 5.132 trạm biến áp, cấp điện trở lại cho 692.709 khách hàng.

Bám sát từng điểm sự cố, chỉ đạo xử lý kịp thời

Sau khi bão số 5 (Kajiki) đổ bộ vào khu vực Bắc Trung Bộ, tỉnh Nghệ An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề với mưa lớn kéo dài, gió giật mạnh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống lưới điện trên địa bàn.

Ngay sau khi bão tan, mặc dù thời tiết chưa thuận lợi nhưng Công ty Điện lực Nghệ An đã kịp thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện để khẩn trương khắc phục sự cố, cấp điện trở lại sớm nhất có thể nhằm đảm bảo đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân, doanh nghiệp.

Ông Trần Huy Hoàng - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC trực tiếp kiểm tra, đôn đốc công tác khắc phục lưới điện tại hiện trường Đội Quản lý điện khu vực Yên Thành.

Bão số 5 mang theo gió mạnh cấp 9-10, giật trên cấp 12, khiến hàng loạt tuyến đường dây trung thế, hạ thế bị đổ gãy, nhiều trạm biến áp bị mất điện. Hàng trăm nghìn khách hàng, hộ dân trên địa bàn toàn tỉnh rơi vào tình trạng mất điện. Hệ thống điện phục vụ các bệnh viện, cơ sở y tế, trạm bơm tiêu úng và nhiều khu vực trọng điểm cũng bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Trước tình hình đó, Công ty Điện lực Nghệ An đã lập tức kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, với phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, chỉ đạo các Đội Quản lý điện lực khu vực trực thuộc khẩn trương triển khai kiểm tra, rà soát thiệt hại trên toàn tuyến.

Ban lãnh đạo công ty trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo phương án khắc phục sự cố; cùng với các cán bộ, công nhân viên được huy động làm việc xuyên đêm, bất chấp thời tiết bất lợi để khôi phục hệ thống điện.

Ông Hà Huy Tâm - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC trực tiếp kiểm tra, đôn đốc công tác khắc phục lưới điện tại hiện trường Đội Quản lý điện khu vực Quỳnh Lưu.

Nắm bắt tình hình thiệt hại lưới điện nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngay từ những giờ đầu tiên sau khi bão suy yếu, Ban lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã cử các Phó Tổng Giám đốc là ông Trần Huy Hoàng và ông Hà Huy Tâm, nhanh chóng có mặt trên địa bàn Nghệ An, trực tiếp xuống hiện trường các điểm nóng bị ảnh hưởng nặng nề như Đội Quản lý điện lực khu vực Vinh, Nam Đàn, Nghi Lộc, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Hưng Nguyên để kiểm tra tình hình thực tế, cùng lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An bám trụ hiện trường, chỉ đạo sát sao các giải pháp khôi phục cấp điện cho người dân và các cơ sở trọng yếu.

Khôi phục điện cho hàng trăm nghìn hộ dân trong thời gian ngắn

Bám hiện trường, lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc không kể ngày đêm, mưa gió, lội bùn cùng với lực lượng kỹ sư và công nhân khảo sát thiệt hại, chỉ đạo cụ thể về nhân lực, vật tư, thiết bị, phương án thi công, đôn đốc tiến độ để đảm bảo khôi phục lưới điện nhanh nhất, an toàn nhất.

Công nhân Đội Quản lý điện khu vực Yên Thành và Đội Xung kích Công ty Điện lực Sơn La nỗ lực khắc phục lưới điện, sớm cấp điện trở lại phục vụ nhân dân.

Ông Trần Huy Hoàng - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC cho biết: “Chúng tôi xác định việc đảm bảo cấp điện phục vụ nhân dân sau thiên tai là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm cao nhất của ngành Điện. Chính vì vậy, dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chúng tôi vẫn luôn có mặt tại hiện trường để kiểm tra thực tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cùng đơn vị. Đồng thời, động viên tinh thần cán bộ, công nhân viên nỗ lực lao động và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản”.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lãnh đạo PC Nghệ An cùng hàng nghìn công nhân ngành Điện, tính đến 12 giờ ngày 28/8, Công ty Điện lực Nghệ An đã khôi phục 103 đường dây, 5.132 trạm biến áp, cấp điện trở lại cho 692.709 khách hàng, hộ dân bị ảnh hưởng, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh sau bão.