Kinh tế Nông dân Nghệ An thuê máy phát điện, bơm nước cứu rau màu sau bão số 5 Sau khi bão số 5 đi qua, trên nhiều cánh đồng Nghệ An, trời vừa tạnh ráo, nông dân đã tất bật ra đồng khắc phục hậu quả. Dù rau màu, cây ăn quả, lúa và thủy sản thiệt hại nặng, nhưng bà con vẫn nỗ lực tìm cách tháo nước, dựng lại giàn, bón phân, chống úng, khôi phục từng diện tích sản xuất...

Ông Tơng dựng lại giàn mướp hương sau bão. Ảnh: T.P

Tại vùng rau phường Quỳnh Mai, những ngày này, không khí khẩn trương khắc phục hiện rõ trên từng thửa ruộng. Ông Phan Văn Tơng ở thôn Bình Minh cho biết: “Hơn 2 sào mướp hương của gia đình tôi đang kỳ thu hoạch thì bão đổ bộ, giàn cây ngã rạp xuống, lại thêm nước ngập úng. Ngay sau bão, tôi phải thuê máy bơm nổ liên tục để tháo nước ra ngoài, giờ đang cùng 2 lao động dựng lại giàn, bón bổ sung phân để cứu cây”.

Không chỉ mướp, nhiều diện tích hành, rau ăn lá, cà chua, cà trắng cũng chịu ảnh hưởng nặng. Ông Nguyễn Hồng Nam ở phường Quỳnh Mai thở dài: “Mấy sào hành và rau đang chuẩn bị bán thì bị ngập, tôi phải thuê máy bơm tiêu úng, chi phí tăng thêm, nhưng nếu không làm thì coi như mất trắng. Dù tốn kém nhưng vẫn phải chấp nhận”.

Bơm nước tiêu úng, cứu diện tích hành lá. Ảnh: T.P

Ở xã Quỳnh Anh nhiều diện tích rau vẫn còn ngập sâu trong nước. Ở một số diện tích cao hơn, bà con khẩn trương tháo nước, xới lại đất, chăm sóc những diện tích còn khả năng phục hồi. Bà Nguyễn Thị Xuân, có 1 sào cà trắng chia sẻ: “Thời điểm này cà cho thu hoạch rộ, bán được 13.000 đồng/kg, nhưng bão làm đổ, ngập úng. Tôi phải tranh thủ dựng lại giàn, bón phân, chăm lại để gỡ gạc phần nào”.

Không chỉ khắc phục diện tích hiện tại, người dân cũng tính toán cho vụ Đông sắp tới. Các hộ đã bắt tay làm đất, nhân giống su su, củng cố hệ thống cấp nước để kịp xuống giống. Sự chủ động, linh hoạt này được kỳ vọng sẽ giúp bà con không bỏ lỡ thời vụ.

Dựng lại diện tích cà dừa ngã đổ. Ảnh: T.P

Không chỉ vùng màu ven biển, các xã bán sơn địa cũng hứng chịu tổn thất nặng nề. Ở xã Đại Huệ, 462,7 ha lúa hè thu, 145,3 ha hoa màu bị ngập úng, gần 20.000 cây ăn quả, cây lấy gỗ bị gãy đổ. Ông Nguyễn Thúc Quang - Trưởng phòng Kinh tế xã cho biết: “Ngay sau bão, chúng tôi chỉ đạo người dân tập trung tiêu úng, dựng lại cây ngã, đồng thời, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc để cứu phần cây còn lại. Với diện tích mất trắng, xã vận động bà con dọn đất, chuẩn bị cho vụ mới”.

Tại xã Vạn An, thiệt hại còn nặng hơn: Hơn 800 ha ngô, rau màu và 250 ha cây ăn quả bị hư hại trên 70%; 1.059 ha lúa bị ảnh hưởng, trong đó 750 ha mất trắng.

Chăm sóc diện tích rau màu còn sót lại sau bão. Ảnh: T.P

Ông Nguyễn Chí Thịnh - Trưởng phòng Kinh tế xã cho hay: “Chúng tôi đã cử cán bộ bám cơ sở, hướng dẫn bà con thu hoạch vớt, tiêu nước, dọn cây gãy đổ. Với cây ăn quả như chanh, táo, ổi…, người dân được khuyến cáo dựng cây, buộc cọc, cắt bỏ cành gãy, chăm bón phục hồi. Dù thiệt hại rất lớn nhưng bà con đang nỗ lực từng ngày để khắc phục”.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Nghệ An cho thấy, toàn tỉnh có hơn 13.361 ha lúa và hơn 2.000 ha rau màu bị hư hại, nhiều diện tích mất trắng. Con số này cho thấy sức tàn phá khốc liệt của bão, khiến quá trình khắc phục càng trở nên cấp bách. Ngành Nông nghiệp tỉnh cũng kịp thời đưa ra hướng dẫn kỹ thuật.

Chuẩn bị giống su su cho lứa mới, khôi phục sản xuất sau bão. Ảnh: T.P

Ông Phan Duy Hải - Phó Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An, khuyến cáo: “Đối với cây ăn quả, sau mưa bão cần khơi thoát nước ngay, dựng thẳng gốc cây, chống nghiêng. Đồng thời, cắt bỏ cành gãy, xới phá váng quanh gốc, dùng chế phẩm kích rễ, rắc vôi bột và thuốc phòng bệnh. Khi cây hồi phục, bổ sung phân NPK cân đối, kết hợp phân hữu cơ sinh học để tăng sức chống chịu”.

Riêng với diện tích rau màu bị mất trắng, ngành khuyến khích bà con gieo trồng lại các loại ngắn ngày như đậu tương, khoai tây, dưa chuột… bằng phương pháp làm đất tối thiểu, thậm chí không cần làm đất, nhằm rút ngắn thời gian, giảm chi phí.