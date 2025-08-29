Kinh tế Nghệ An nỗ lực khôi phục hạ tầng viễn thông, đảm bảo kết nối sau bão số 5 Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng viễn thông tại Nghệ An, nhiều nơi gián đoạn sóng, đứt cáp, trạm phát sóng hư hỏng. Ngành chức năng và các nhà mạng đang huy động tổng lực khắc phục, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho người dân.

Ghi nhận sau bão, dọc nhiều tuyến phố ở TP Vinh, hàng loạt cột điện, cột viễn thông bị gãy, dây cáp sà xuống lòng đường, nhiều trạm phát sóng mất điện. Tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú… sóng di động chập chờn, 4G - 5G và Wifi gián đoạn, gây khó khăn trong sinh hoạt.

Nhiều cột điện, cột viễn thông bị gãy đổ sau bão số 5. Ảnh: Quang An

Ông Phan Văn Thông (phường Trường Vinh) chia sẻ: “Mất điện liên tục, mạng chập chờn khiến việc liên lạc với người thân, công việc qua mạng bị gián đoạn, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hằng ngày".

Trước tình hình đó, các doanh nghiệp viễn thông đã dốc toàn lực để khắc phục sự cố. Viettel Nghệ An triển khai hơn 700 kỹ thuật viên, 60 đội cơ động, 15 đội sửa chữa máy phát điện từ các tỉnh hỗ trợ, cùng 4 đoàn tiền phương tại các địa phương ven biển. Đơn vị này còn bố trí 75 máy phát điện, hơn 200 km cáp quang dự phòng, gia cố các trạm ven biển…

Đến ngày 28/8, Viettel Nghệ An báo cáo toàn tỉnh không còn xã “trắng sóng”, dù vẫn còn điểm gián đoạn do mất điện.

Nhiều dây cáp bị cây xanh gãy đổ đè xuống, mất kết nối. Ảnh: Quang An

VNPT VinaPhone Nghệ An cũng huy động tổng lực kỹ thuật viên ngay trong đêm bão tan, chia thành nhiều nhóm cơ động xử lý sự cố tại các điểm nóng. 100% cột anten, trạm phát sóng, nhà trạm được rà soát, đánh giá thiệt hại.

Nhiều địa phương ghi nhận tình trạng sóng, mạng chập chờn sau bão. Ảnh minh họa

Ông Đinh Nho Thuần - Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT VinaPhone Nghệ An cho biết: “Đến ngày 28/8, chúng tôi đã kiểm soát được 100% khu vực có sóng. Anh em kỹ thuật làm việc ngày đêm dựng lại cột, kéo cáp, bổ sung máy phát điện. Đặc biệt, mạng VinaPhone còn hỗ trợ roaming cho hàng trăm nghìn thuê bao mạng khác để duy trì liên lạc”.

Mobifone Nghệ An cũng thành lập nhiều đội ứng cứu. Ông Vũ Hồng Chung - Phó Giám đốc Mobifone Nghệ An nhấn mạnh: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với ngành điện và các đơn vị chức năng để xử lý nhanh các điểm mất điện, đảm bảo thông tin liên lạc được khôi phục sớm nhất”.

Các lực lượng được huy động để xử lý sự cố về đứt dây cáp quang sau bão. Ảnh: Quang An

Ông Hồ Trung Đông - Trưởng phòng Chuyển đổi số (Sở KH&CN Nghệ An) cho biết, tỉnh yêu cầu các nhà mạng tập trung tối đa nguồn lực, không để xảy ra tình trạng "trắng sóng" tại bất kỳ khu vực nào.

Bão số 5 gây nhiều thiệt hại trong lĩnh vực viễn thông. Ảnh: Quang An

Đồng thời, các doanh nghiệp phải linh hoạt chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ nhau về nhiên liệu, thiết bị kỹ thuật, máy phát điện để duy trì hoạt động trạm phát sóng. Việc roaming cũng được triển khai rộng rãi, giúp người dân chủ động kết nối trong điều kiện sóng yếu.

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng phức tạp, việc duy trì thông tin liên lạc không chỉ là nỗ lực của ngành viễn thông mà còn cần sự chủ động từ phía người dân. Khi sóng yếu, người dùng có thể bật chế độ roaming để kết nối sang mạng khác, sử dụng sạc dự phòng, tiết kiệm pin trong những ngày mất điện và chủ động tìm đến các điểm công cộng hỗ trợ sạc thiết bị, liên hệ với các trung tâm dịch vụ các nhà mạng gần nhất để được hỗ trợ.