Lãnh đạo xã Tân Kỳ trao nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng ngập lụt

Cẩm Tú 28/08/2025 20:35

Ngày 28/8, lãnh đạo xã Tân Kỳ cùng đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, trao nhu yếu phẩm hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt sau cơn bão số 5.

Theo thống kê đến 19 giờ ngày 27/8, toàn xã Tân Kỳ có 291 hộ dân tại 11 xóm bị ngập nước được di dời đến nơi an toàn. Trong đó, xóm Diễn Nam có 120 hộ, xóm Tân Đà 38 hộ, xóm Quy Hậu 13 hộ, xóm Trường Thọ 67 hộ, xóm Tân Thuận 17 hộ, xóm Dương Hạp 16 hộ. Một số hộ ở các xóm Thanh Lưu, Hùng Cường, Phượng Kỳ, Phượng Minh, Đội Cung cũng chịu ảnh hưởng.

Nhờ sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân, ngay trong tối 26 và sáng 27/8, người dân vùng thấp trũng đã kịp thời đi sơ tán, di dời tài sản, đảm bảo an toàn.

Đồng chí Lê Văn Ngọc- Bí thư Đảng ủy trao mì tôm và nước uống cho bà con bị ngập lụt
Đồng chí Lê Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy xã Tân Kỳ trao mỳ tôm và nước uống cho bà con bị ngập lụt. Ảnh: Cẩm Tú

Từ nguồn quỹ cứu trợ xã với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng, xã Tân Kỳ đã mua mỳ tôm và nước lọc để hỗ trợ các hộ dân bị ngập lụt. Đoàn công tác đã đến từng xóm, cụm dân cư để trao tận tay cho người dân, mỗi hộ được nhận 2 thùng mỳ tôm và 2 két nước lọc, nhằm đảm bảo không hộ dân nào thiếu lương thực, nước uống trong những ngày mưa lũ.

Lãnh đạo xã Tân Kỳ trao nước uống và động viên bà con vùng ngập nước
Lãnh đạo xã Tân Kỳ trao nước uống và động viên bà con vùng ngập lũ. Ảnh: Cẩm Tú

Tại các điểm đến, lãnh đạo xã Tân Kỳ đã thăm hỏi sức khỏe, động viên bà con chủ động theo dõi mực nước, thực hiện các biện pháp phòng tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Xã cũng tiếp tục huy động lực lượng túc trực, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai./.

      Xã hội
      Lãnh đạo xã Tân Kỳ trao nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng ngập lụt

