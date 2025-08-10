Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/10 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại do bão số 10 ở các địa phương; Vì sao các xã ở huyện Tân Kỳ cũ ngập dai dẳng sau bão số 10?... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Ngày 8/10, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp đến các xã vùng biên, kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại do bão số 10; đồng thời, khảo sát các địa điểm dự kiến xây dựng khu tái định cư cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo xã Na Loi báo cáo, kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng cầu qua Khe Nậm Tắm. Ảnh: Thành Duy

* Để xây dựng một hệ hình lãnh đạo mang đậm giá trị đạo đức - trí tuệ - dân chủ - đổi mới ngang tầm kỷ nguyên mới và tương dung với thời đại, cần một tầm nhìn chiến lược, với tư duy mới mẻ, cải cách căn bản và phù hợp công tác cán bộ hiện nay, đáp ứng trọng trách lịch sử mới, đặc biệt càng có ý nghĩa trên đường Đảng ta chuẩn bị tiến tới Đại hội thứ XIV.

Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: nhandan.vn

* Đọc lại “Dân vận” của Hồ Chí Minh hôm nay, không chỉ thấy lời nhắc nhở về thái độ của cán bộ đối với nhân dân, mà còn thấy một tầm nhìn dân chủ vượt thời đại.

Tác phẩm "Dân vận" đăng trên báo Sự Thật ngày 15/10/1949.

* Ngày 8/10, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra hiện trường công trình đê, kè, hồ đập thủy lợi và công tác khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Đoàn kiểm tra tuyến kè biển ở phường Cửa Lò. Ảnh: Thành Chung

* Chiều 8/10, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan nhằm thúc đẩy tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn phường Thành Vinh.

Một tòa chung cư mới đang xây dựng tại phường Thành Vinh. Ảnh: Văn Trường

* Trận lũ lịch sử trên sông Con sau bão số 10 vừa qua đã khiến hàng nghìn hộ dân của các xã thuộc huyện Tân Kỳ cũ bị ngập sâu, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và chăn nuôi của người dân.

Sông Con thời điểm nước đang dâng cao. Ảnh chụp vào ngày 4/10. Ảnh: Xuân Hoàng

* Đến trưa 8/10, hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có điện trở lại sau nhiều ngày bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10. Người dân bắt tay vào dọn dẹp, sửa sang nhà cửa và khôi phục sản xuất.