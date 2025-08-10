Kinh tế Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra tiến độ cải tạo chung cư cũ tại phường Thành Vinh Ngày 8/10, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan nhằm thúc đẩy tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn phường Thành Vinh.

Tham dự buổi làm việc có đại diện Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Thành Vinh và đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 30.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực địa tại dự án chung cư đang được xây dựng mới ở phường Thành Vinh. Ảnh: Văn Trường

17 chung cư cũ đã được phá dỡ, cải tạo, tái định cư

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, toàn tỉnh hiện có 23 nhà chung cư cũ được đưa vào sử dụng trong giai đoạn 1976 - 1982, chủ yếu tập trung tại phường Thành Vinh. Đến nay, đã có 17 công trình được phá dỡ, cải tạo, tái định cư; còn lại 6 công trình chưa thực hiện được việc cải tạo, tháo dỡ.

Các nhà chung cư cũ được phân bố tại 4 khu chính, gồm Khu A, Khu B, Khu C ở phía Đông đường Quang Trung, và khu D2 (Khu D) ở phía Tây. Trong đó, 20 nhà tại ba khu A, B, C đã được bán cho người dân với tổng số 1.262 căn hộ.

Tòa chung cư do Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 30 đang xây dựng tại phường Thành Vinh. Ảnh: Văn Trường



Khu A do Công ty Cổ phần Đầu tư đô thị Dầu khí Quang Trung làm chủ đầu tư, dự án có quy mô hơn 34.000 m², bao gồm 7 tòa chung cư cao từ 15-19 tầng và 58 căn nhà liền kề. 4 tòa nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, trong đó tòa CT1B đang xây đến tầng 12, còn hai tòa CT3B và CT4A đang trong giai đoạn thi công phần hầm. Cùng với đó, đã có 63/78 căn liền kề được hoàn thiện. Hiện nay, toàn bộ 332 hộ dân đã được tái định cư.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Trường



Đối với Khu B, Tập đoàn Vingroup là chủ đầu tư của dự án quy mô hơn 37.000 m². Dự án bao gồm 1 tòa nhà thương mại 35 tầng, 1 tòa nhà tái định cư 21 tầng và 61 căn nhà thấp tầng. Toàn bộ công tác tái định cư đã hoàn tất, các căn nhà thấp tầng và tòa nhà tái định cư cũng đã được bàn giao cho người dân. Trung tâm thương mại - khách sạn dự kiến hoạt động trong tháng 12/2025.

Đại diện Sở xây dựng báo cáo tình hình cải tạo xây dựng nhà chung cư tại phường Thành Vinh. Ảnh: Văn Trường

Khu C do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư, là dự án lớn nhất với tổng diện tích 72.240 m², dự kiến phục vụ dân số khoảng 6.800 người. Dự án bao gồm 8 tòa nhà chung cư cao 22 tầng, 64 căn nhà liền kề và các công trình thương mại – dịch vụ.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 3 nhà chung cư cũ (C7, C8, C9) được phá dỡ và bố trí tái định cư cho 149 hộ dân; 1 tòa nhà thương mại đã được bàn giao; 2 tòa tái định cư đang thi công, trong đó CT3A đã lên đến tầng 17, CT3B đang thi công phần hầm. Đã có 12/64 căn nhà liền kề được hoàn thành và hạ tầng cơ bản của dự án được xây dựng hoàn chỉnh trong phạm vi mặt bằng đã được giải phóng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu C2-C6

Hiện vẫn còn 5 tòa nhà chung cư cũ thuộc khu C (gồm C2, C3, C4, C5 và C6) đã xuống cấp nghiêm trọng. Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ đầu tư dự án nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung nguồn lực để ưu tiên xây dựng các tòa nhà tái định cư mới, đảm bảo sớm di dời người dân ra khỏi các công trình nguy hiểm.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 báo cáo tiến độ xây dựng nhà chung cư tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Trường



Để đảm bảo an toàn cho người dân và đẩy nhanh tiến độ cải tạo các khu chung cư cũ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể.

Đối với Khu C chung cư Quang Trung, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư rà soát toàn bộ tiến độ dự án. Trọng tâm là hoàn thành các hạng mục nhà tái định cư CT3A (140/257 căn) và CT3B (240/263 căn); Báo cáo chi tiết tình hình triển khai, các mốc hoàn thành, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ phải được gửi UBND tỉnh trước ngày 30/10/2025.

Về nghĩa vụ tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính và Cục Thuế khẩn trương xác định làm cơ sở để hoàn tất thủ tục giao, thuê phần đất còn lại, hoàn thành trong tháng 10/2025.

UBND phường Thành Vinh phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và chủ đầu tư đẩy nhanh giải phóng mặt bằng khu C2-C6; tổ chức bốc thăm tái định cư công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Cũng trong mùa mưa bão, các khối nhà cũ (C2-C6) sẽ được kiểm tra hiện trạng, đánh giá nguy cơ mất an toàn. UBND phường Thành Vinh phối hợp Sở Xây dựng, chủ động đề xuất giải pháp che chắn, gia cố hoặc di dời nếu cần.

Chủ đầu tư được yêu cầu lập kế hoạch cụ thể, tăng cường nhân lực, thiết bị thi công; đẩy nhanh hoàn thành CT3A, CT3B; hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh tiến độ, thiết kế, PCCC và nghĩa vụ tài chính. Tiến độ thi công và khó khăn phát sinh phải được báo cáo định kỳ 2 tháng/lần.

Các tòa chung cư cũ tại phường Thành Vinh xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Văn Trường

Đối với chung cư D2, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND phường Thành Vinh hoàn thành việc tham mưu bán nhà ở thuộc tài sản công các căn hộ chung cư D2 cho người hiện đang thuê nhà ở; triển khai lập và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư D2 làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư dự án.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, chỉ đạo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở căn hộ chung cư D2 cho người mua nhà theo quy định.