Cần đẩy nhanh tiến độ tái định cư cho người dân khu chung cư Quang Trung

NPV - 11/09/2025 06:57

Gần nửa thế kỷ tồn tại, khu chung cư Quang Trung – từng là niềm tự hào của thành phố Vinh – nay đã xuống cấp nghiêm trọng, trở thành “điểm nóng” về mất an toàn nhà ở. Mỗi mùa mưa bão về, hàng trăm hộ dân nơi đây lại sống trong nỗi bất an, lo sợ những sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đây cũng là nỗi lo lắng mà người dân gửi đến chuyên mục Alo NTV kết nối trong những ngày gần đây, nhất là từ sau cơn bão số 5 vừa qua.