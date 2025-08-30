Phát huy tinh thần 'đi đầu dậy trước'

Nhóm PV - 30/08/2025 20:55

80 năm trước, Cách mạng Tháng Tám đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ quyền dân tộc. Nghệ An - vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước. Hôm nay, trên nền tảng hào hùng ấy, Nghệ An đang bước vào một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, với khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên số và hội nhập.