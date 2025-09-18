Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Khánh Toàn - người được bệnh nhân ung thư gửi gắm tin yêu

Nhóm PV - 18/09/2025 21:16

Tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, đội ngũ y, bác sĩ làm việc với đặc thù công việc đầy áp lực và luôn chứng kiến nỗi đau dai dẳng của bệnh nhân ung thư cũng như người nhà bệnh nhân. Nơi đây có một bác sỹ hơn 15 năm qua vẫn tận tụy với bệnh nhân, không chỉ bằng chuyên môn giỏi mà còn là trách nhiệm, là sự sẻ chia từ trái tim nhân ái. Anh là Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Khánh Toàn - Trưởng Khoa Nội II.