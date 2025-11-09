Phát huy giá trị những di tích ghi dấu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh

NPV - 11/09/2025 13:24

Trải qua 95 năm, phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 đã trở thành biểu tượng rực rỡ của tinh thần đấu tranh bất khuất, ý chí quật cường của nhân dân ta dưới ngọn cờ cách mạng của Đảng. Những di tích lịch sử ghi dấu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh không chỉ là chứng tích sống động của một thời hào hùng, mà còn là di sản tinh thần vô giá, hun đúc tình yêu nước và truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.