Thứ Sáu, 29/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Truyền hình

Vun đắp tình yêu đất nước cho các em học sinh

NTV - 29/08/2025 21:40
Tại Nghệ An, nhiều trường học đã có cách làm sáng tạo, giúp học sinh thêm tự hào về truyền thống dân tộc, từ đó hình thành trách nhiệm và ý thức tiếp bước cha ông.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Tin video
Cần có phương án di dời hàng trăm nhà ở nằm ở khu vực nguy hiểm
Truyền hình

Cần có phương án di dời hàng trăm nhà ở nằm ở khu vực nguy hiểm

Nghệ An: Chủ động chống ngập úng các xã, phường miền xuôi
Truyền hình

Nghệ An: Chủ động chống ngập úng các xã, phường miền xuôi

Cây xanh gãy đổ sau bão số 5: Khi nào mới xanh trở lại?
Truyền hình

Cây xanh gãy đổ sau bão số 5: Khi nào mới xanh trở lại?

Nghệ An: Tập trung thu dọn rác, vệ sinh môi trường sau bão số  5
Truyền hình

Nghệ An: Tập trung thu dọn rác, vệ sinh môi trường sau bão số  5

Công ty Điện lực Nghệ An xuyên đêm xử lý sự cố sau bão số 5
Truyền hình

Công ty Điện lực Nghệ An xuyên đêm xử lý sự cố sau bão số 5

Nghệ An tập trung dọn dẹp cây xanh thông đường
Truyền hình

Nghệ An tập trung dọn dẹp cây xanh thông đường

Xem thêm

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

Liên hệ quảng cáo

Điện thoại: (023)88 600006
Email: [email protected]

Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
© Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO