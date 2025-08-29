Vun đắp tình yêu đất nước cho các em học sinh

NTV - 29/08/2025 21:40

Tại Nghệ An, nhiều trường học đã có cách làm sáng tạo, giúp học sinh thêm tự hào về truyền thống dân tộc, từ đó hình thành trách nhiệm và ý thức tiếp bước cha ông.