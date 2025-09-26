Bất động sản Nhiều chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa đủ điều kiện lưu trú Nhiều chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa đủ điều kiện vận hành dịch vụ lưu trú ngắn hạn, gây vướng mắc trong quản lý nhà ở và hoạt động du lịch.

Trong cuộc họp ngày 25/9, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết phần lớn các dự án chung cư hỗn hợp trên địa bàn chưa đảm bảo tiêu chuẩn để kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn hạn.

Nhiều ý kiến trái chiều đã được gửi tới cơ quan chức năng. Một bên là chủ sở hữu và ban quản trị mong muốn giữ công năng nhà ở thuần túy, trong khi nhóm khác muốn khai thác căn hộ để cho thuê phục vụ du khách.

Hạ tầng chưa phù hợp cho dịch vụ ngắn hạn

Qua kiểm tra thực tế, các tòa chung cư hỗn hợp phần lớn không có hệ thống tách biệt về điện, nước, thang máy, phòng cháy chữa cháy hay xử lý rác thải dành riêng cho hoạt động lưu trú. Đây là lý do khiến các công trình chưa đáp ứng yêu cầu theo Thông tư 05/2024/TT-BXD về quản lý và sử dụng nhà chung cư.

Việc thiếu hạ tầng chuyên biệt dẫn tới nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, an ninh và quyền lợi của cư dân, đồng thời tạo ra khoảng trống pháp lý trong việc quản lý loại hình dịch vụ đang phát triển nhanh này.

Nỗ lực điều chỉnh chính sách

Để giải quyết vướng mắc, Sở Xây dựng đang phối hợp với nhiều đơn vị liên quan nhằm rà soát và đề xuất điều chỉnh Quyết định 26/2025/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng nhà chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu là đưa ra khung pháp lý rõ ràng, phù hợp với thực tiễn phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch cùng Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã xây dựng Đề án “Quản lý và phát triển mô hình kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực lưu trú du lịch”. Đề án này hướng tới việc khai thác hiệu quả tiềm năng cho thuê ngắn hạn tại chung cư nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho cư dân và giữ được sự ổn định trong đời sống đô thị.