Bất động sản Xô Viết Green City chính thức bàn giao căn shoptel đầu tiên tới tay khách hàng Với tiến độ thi công thần tốc, các căn shoptel đầu tiên tại Xô Viết Green City đã được chính thức bàn giao tới tay khách hàng vào ngày 15/09 vừa qua.

Chìa khoá trao tay những cư dân đầu tiên

Ngày 15/09/2025, tại khu đô thị Xô Viết Green City, sự kiện bàn giao những căn nhà đầu tiên cho khách hàng đã diễn ra trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định uy tín của Chủ đầu tư cũng như cam kết đồng hành cùng khách hàng trong hành trình kiến tạo một cộng đồng sống văn minh, hiện đại tại trung tâm Cửa Lò.

Là một trong những khách hàng đầu tiên được nhận bàn giao nhà phố thương mại (shoptel), vợ chồng anh Việt Phương (hiện đang sống tại Hà Nội) vô cùng phấn khởi và hân hoan khi tận tay nhận chìa khóa mở cửa căn nhà của mình; mở ra cuộc sống sung túc, thịnh vượng cho các thế hệ gia đình trong tương lai.

Những cư dân đầu tiên phấn khởi nhận bàn giao nhà, sẵn sàng an cư.

Anh Việt Phương chia sẻ: “Mặc dù hai vợ chồng đang sống và làm việc tại Hà Nội nhưng trong một dịp tình cờ biết đến dự án và sau khi tìm hiểu kỹ về pháp lý, thiết kế quy hoạch, chất lượng xây dựng, vợ chồng anh đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm thuộc dự án khu đô thị Xô Viết Green City.”

Với vị trí ưu việt “trong phố - kề biển”, “đủ xa để riêng tư, đủ gần để tận hưởng” cùng chính sách giãn xây linh hoạt lên tới 26 tháng, Xô Viết Green City đã và đang trở thành lựa chọn hàng đầu của đông đảo khách hàng, nhà đầu tư.

Thời điểm hiện tại, nhiều căn shoptel tại Xô Viết Green City đã hoàn thiện đến 95%, được lợp mái, cất nóc và đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Đồng thời, các sản phẩm thấp tầng tại dự án cũng sẽ được tiếp tục hoàn thiện và bàn giao tới tay khách hàng trong thời gian tới.

Thiết kế hiện đại đa công năng, đáp ứng đa dạng nhu cầu của cộng đồng cư dân tương lai

Được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại và sang trọng, hướng đến mục đích tối đa hóa công năng và giá trị thương mại, các sản phẩm shoptel tại Xô Viết Green City luôn được nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, nhà đầu tư cũng như khách hàng kỳ vọng sẽ gia tăng giá trị thương mại, nâng cao khả năng sinh lời nhờ tận dụng tối đa thế mạnh của dòng sản phẩm khu vực trung tâm.

Là dòng sản phẩm đa nhiệm An cư - Kinh doanh - Đầu tư với thiết kế shoptel bao gồm 3 tầng 1 tum, mặt tiền thoáng với hệ thống cửa kính lớn, tận dụng tối đa ánh sáng và không khí tự nhiên mang đến không gian sống lý tưởng, tối ưu hóa công năng cho việc kinh doanh, thuận tiện trang trí và trưng bày sản phẩm.

Mỗi một thiết kế tại Xô Viết Green City đều mang theo sự tỉ mỉ, trau chuốt đến từng chi tiết của đội ngũ thiết kế.

Đồng thời, các hạng mục công trình được Chủ đầu tư triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn đã cam kết. Hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước, cảnh quan và tiện ích nội khu đã cơ bản hoàn thiện, mang đến cho cư dân môi trường sống xanh – sạch – tiện nghi, sẵn sàng kết nối cộng đồng.

Đại diện Chủ đầu tư Xô Viết Green City cũng chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng tự hào khi hôm nay được trao tận tay những căn nhà đầu tiên đến Quý khách hàng. Đây không chỉ là bàn giao sản phẩm, mà còn là bàn giao niềm tin, khởi đầu hành trình an cư – lập nghiệp – đầu tư thịnh vượng lâu dài tại đô thị biển Cửa Lò.”

Tính đến thời điểm hiện nay, hạ tầng giao thông, điện, nước, cảnh quan và tiện ích nội khu của dự án đã cơ bản hoàn thiện.

Sự thành công của dự án không chỉ đến từ vị trí vàng tại đô thị biển Cửa Lò mà còn từ tiềm năng đầu tư lớn khi giá trị bất động sản tại đây ngày càng tăng cao. Đối với những nhà đầu tư bất động sản, việc sở hữu một căn nhà tại Xô Viết Green City đồng nghĩa với việc nắm giữ một tài sản giá trị, có khả năng sinh lời bền vững trong tương lai.

Lễ bàn giao nhà tại Xô Viết Green City là một dấu mốc đáng nhớ, không chỉ khẳng định cam kết về chất lượng và tiến độ của Chủ đầu tư mà còn tạo ra một cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại và gắn kết.