Kinh tế ‏Nghệ An sắp xuất hiện nguồn cung căn hộ mới ‏Trước thực trạng thị trường khan hiếm nguồn cung căn hộ tại nội đô, Dự án The Point chuẩn bị ra mắt tại trung tâm TP. Vinh đang được kỳ vọng sẽ giải “cơn khát” cho thị trường.‏

‏Theo các báo cáo thị trường gần đây, phân khúc căn hộ tại Nghệ An, đặc biệt là TP. Vinh, đang thiếu hụt sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu ở thực và đầu tư. Việc triển khai dự án The Point được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở, đồng thời cải thiện chất lượng không gian sống tại khu vực đô thị đang phát triển nhanh chóng.‏

‏Dự án căn hộ tiện ích do Ngọc Thịnh Holdings làm chủ đầu tư, được cấp giấy chứng nhận đầu tư số 0528144032 ngày 26/11/2021 và đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt giao đất theo Quyết định số 841/QĐ-UBND.ĐC.‏

‏Dự án căn hộ tiện ích mới có tên thương mại là The Point, dự án có vị trí chiến lược khi nằm tại khu vực đang phát triển mạnh của TP. Vinh. Dự án dễ dàng tiếp cận đến những tuyến đường huyết mạch như đường Thăng Long, Đại lộ Lê - Nin, Đại lộ Vinh - Cửa Lò, Quốc lộ 46, Quốc lộ 1A… thuận tiện kết nối trung tâm thành phố, các trục giao thông chính, các khu công nghiệp, sân bay, bến xe, các cơ sở giáo dục, y tế, thương mại,..‏

‏ ‏‏Vị trí dự án The Point nằm tại khu vực cửa ngõ giao thương Nghệ An, dễ dàng kết nối với các khu vực trung tâm trong thành phố.‏

‏Theo quy hoạch, dự án gồm một tòa nhà cao 11 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng tum kỹ thuật, cung cấp tổng cộng 110 căn hộ để ở và 4 căn hộ dịch vụ. Tổng diện tích sàn xây dựng đạt 10.513,8 m², với thiết kế tối ưu công năng sử dụng, đảm bảo không gian sống tiện nghi và hiện đại cho cư dân.‏

‏The Point gây ấn tượng với phong cách kiến trúc hiện đại, tinh tế kết hợp cùng hệ kính lớn giúp mở rộng tầm nhìn, tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên, giúp tối ưu hóa công năng sử dụng trong từng mét vuông, tạo không gian sống rộng rãi thoáng đãng.‏

‏Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao, với kết cấu sàn dày 18–20cm chống ồn, chống rung, cùng hệ bê tông cường độ cao M450 – đảm bảo độ bền và khả năng chịu lực vượt trội. Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) được đầu tư bài bản theo tiêu chuẩn mới nhất, kết hợp thang bộ thoát hiểm N1 có phòng đệm ngăn cháy-một tính năng chỉ xuất hiện tại các công trình cao cấp.‏

‏Bên cạnh đó, chất lượng hoàn thiện cũng được chú trọng từng chi tiết, vật liệu hoàn thiện được lựa chọn kỹ lưỡng, đồng bộ theo tiêu chuẩn cao cấp, hướng đến trải nghiệm sống tiện nghi, thoải mái tất cả nhằm đem đến cho cư dân không gian sống an toàn, bền vững và tiện nghi lâu dài.‏

‏Hình ảnh phối cảnh dự án chung cư The Point.

‏Dự án sở hữu hệ tiện ích phong phú và đa dạng, khép kín, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho cư dân như với khuôn viên cây xanh rộng rãi, công viên thể thao ngoài trời, siêu thị, phòng gym… Đặc biệt, dự án còn có nhà sinh hoạt cộng đồng, phục vụ hoàn hảo cho các sinh hoạt tập thể của cư dân (tổ chức hội họp, thư viện, vui chơi, giải trí, thể thao (bóng bàn, gym...)... nhằm kết nối các hộ gia đình, tạo nên một cộng đồng văn minh gắn kết; đồng thời nâng cao đời sống tinh thần cho cư dân và phù hợp với nhu cầu của các gia đình trẻ tại đô thị đang phát triển như TP. Vinh.‏

‏Là dự án chung cư hiếm hoi tại khu vực thành phố Vinh, đặc biệt là khu vực Bắc Vinh với giá bán ở mức hợp lý, đây được xem là cơ hội sở hữu bất động sản căn hộ tiềm năng tại Nghệ An trong giai đoạn hiện nay.‏

‏Dự kiến, The Point sẽ chính thức ra mắt thị trường trong tháng 7/2025 này, với thiết kế hiện đại, quy hoạch đồng bộ, hệ thống tiện ích hoàn chỉnh và vị trí chiến lược, The Point sẽ là dự án hứa hẹn sẽ là chốn an cư lý tưởng, là nơi khởi đầu cho cuộc sống trọn vẹn./.‏