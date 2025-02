Bạn cần biết ‏Nghệ An xuất hiện Khu đô thị sinh thái khu trung tâm, ven sông Vinh UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt dự án Athena – khu đô thị sinh thái ven sông tại phường Vinh Tân, TP. Vinh. Với quy mô hơn 5,3 ha, dự án hứa hẹn kiến tạo không gian sống đẳng cấp, góp phần nâng tầm đô thị Vinh.

‏UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt kế hoạch triển khai dự án Athena - khu đô thị sinh thái ven sông tại phường Vinh Tân, TP. Vinh. Dự án do TTG Holdings làm chủ đầu tư. Với quy mô 53.738 m2, dự án dành hơn 31.386m2 cho hạ tầng kỹ thuật, giao thông, trường mầm non, sân thể thao, nhà văn hoá. ‏

‏Phần diện tích còn lại, 22.352m² đất ở đô thị, sẽ được sử dụng để xây dựng khu nhà ở thấp tầng gồm các sản phẩm biệt thự, nhà phố thương mại và khu chung cư theo quy hoạch đã được phê duyệt.‏

‏Vị trí khu đô thị Athena tại trung tâm thành phố Vinh, nằm ngay cạnh sông Vinh.

‏Khu đô thị mới có tên thương mại là Athena, có vị trí chiến lược ngay trung tâm TP. Vinh, bên dòng sông Vinh huyền thoại. Dự án dễ dàng nhanh chóng tiếp cận đến những tuyến đường huyết mạch như đường Quang Trung, đường Trần Phú, đường Phan Đình Phùng, đường Lê Mao kéo dài, quốc lộ 1A,... ranh giới cụ thể của dự án: Phía Đông Bắc giáp sông Vinh và đường quy hoạch rộng 30m; Phía Tây Bắc giáp đường Phạm Hồng Thái (quy hoạch 35m) và dân cư hiện trạng; Phía Tây Nam giáp dân cư hiện trạng; Phía Đông Nam giáp dân cư hiện trạng.‏

‏Dự án không chỉ mang đến môi trường sống sinh thái trong lành mà với quy hoạch nằm tại trung tâm thành phố còn giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích sầm uất. Chỉ mất vài phút để kết nối với chợ Vinh, trung tâm thương mại Big C, bệnh viện thành phố, công viên Cửa Nam và các trường học hàng đầu khu vực,...‏

‏Dự án Athena được lấy cảm hứng từ kiến trúc tân cổ điển, Athena mang đến không gian sống đậm chất nghệ thuật, được trau chuốt tỉ mẩn trong từng đường nét. Thiết kế lý tưởng không chỉ tối ưu không gian sử dụng mà còn giữ vẹn nguyên vẻ đẹp sang trọng cùng sức sống vượt thời gian. ‏

‏Hình ảnh phối cảnh phân khu biệt thự ven sông tại khu đô thị Athena.

‏Theo quy hoạch, phân khu thấp tầng tại Athena được xây dựng với tổng 184 căn biệt thự song lập - liền kề xây 3 tầng 1 tum. Các căn biệt thự và nhà liền kề có diện tích từ 71 - 140m2, được thiết kế xây dựng tỉ mỉ đến từng chi tiết, từ hệ mái vòm thanh lịch, đến những ô cửa sổ rộng thoáng, mang đến không gian linh hoạt tối ưu hóa công năng sử dụng, tạo nên không gian sống tiện nghi, sang trọng nhưng vẫn gần gũi thiên nhiên.‏

‏Dự án sở hữu hệ tiện ích phong phú và đa dạng, khép kín, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho cư dân như công viên ven sông, sân tập vận động ngoài trời, trường mầm non… Đặc biệt, dự án còn có nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động giao lưu, gắn kết và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. ‏

‏Là khu đô thị hiếm hoi tại trung tâm thành phố Vinh có lợi thế giáp sông tự nhiên, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường sống và cảnh quan đô thị. Theo quan niệm phong thủy, địa thế "Minh đường tụ thủy" không chỉ mang lại không gian thoáng đãng, hài hòa với thiên nhiên mà còn được xem là yếu tố hỗ trợ sự phát triển bền vững cho khu dân cư.‏

‏Bên cạnh đó, Athena còn hội tụ ba yếu tố quan trọng về vị trí: gần trung tâm thương mại – dịch vụ (cận thị), tiếp giáp sông Vinh với hệ sinh thái tự nhiên (cận giang), và thuận lợi kết nối các tuyến giao thông huyết mạch (cận lộ). Những yếu tố này không chỉ gia tăng giá trị bất động sản mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng sống của cư dân.‏

‏Dự kiến, Athena sẽ chính thức ra mắt thị trường trong quý I/2025 này, với quy hoạch bài bản, hệ thống tiện ích hoàn chỉnh và vị trí chiến lược, Athena sẽ là dự án hứa hẹn tạo nên một cộng đồng cư dân tinh hoa, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị TP. Vinh trong tương lai.‏