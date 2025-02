Kinh tế ‏Nhà đầu tư 'săn tìm miền đất hứa' sẵn sàng đón 'sóng' trong chu kỳ mới‏ ‏Với “cú hích” từ việc sáp nhập trở thành thành phố biển và hạ tầng liên tục được nâng cấp, hoàn thiện, TP. Vinh đang chứng kiến những cuộc “lột xác” ngoạn mục, trở thành đích đến mới cho giới đầu tư đón sóng thị trường…‏

‏Bất động sản thành Vinh đứng trước cơ hội tăng tốc mới‏

‏Vinh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An, là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh. Không chỉ vậy, Vinh còn có lợi thế khi Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 (Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020). Để thực hiện quyết định, TP. Vinh đã và đang tổng lực phát triển tất cả các lĩnh vực như tài chính, tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm, thương mại, du lịch, khoa học, công nghệ, hạ tầng, bất động sản,…‏

‏Trước đó, vào ngày 1/12/2024, Nghị quyết số 1243/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025 có hiệu lực.‏

‏Cụ thể, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị xã Cửa Lò và toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 4 xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong (Nghi Lộc) vào TP. Vinh. Sau khi sắp xếp, TP. Vinh có diện tích tự nhiên là 166,22 km2 và chính thức trở thành đô thị biển. Quy mô dân số vượt nửa triệu người (580.669 người), tạo dư địa cho bất động sản thêm sôi động.‏

‏TP. Vinh hiện là thị trường bất động sản tiềm năng và sôi động nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn‏



‏Về kinh tế, du lịch và đầu tư, TP. Vinh luôn giữ vững vai trò là đầu tàu tăng trưởng kinh tế của Nghệ An. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,22%. Thu ngân sách vượt dự toán tỉnh giao và tăng so với cùng kỳ, là đơn vị thu nợ đọng tốt nhất tỉnh: ước đạt 6.055,2 tỷ đồng, đạt 236% dự toán tỉnh giao, 108,6% kế hoạch thành phố, 154,5% so với cùng kỳ.‏

‏Là “điểm trung chuyển” của tỉnh Nghệ An, bình quân mỗi năm TP. Vinh đón khoảng 1,9 triệu lượt khách du lịch. Năm 2022, sự xuất hiện của phố đi bộ cùng định hướng liên kết tour du lịch Cửa Lò - Vinh - Nam Đàn của Sở Du lịch đã từng bước khơi dậy tiềm năng du lịch TP. Vinh, giúp thành phố trở thành điểm dừng chân trên hành trình của các đoàn khách trong nước và quốc tế; góp phần không nhỏ vào tốc độ tăng trưởng kinh tế.‏

‏Cách Thủ đô Hà Nội 295 km, cách thị xã Cửa Lò 16 km, nằm trên trục Bắc Nam trọng yếu, TP. Vinh sở hữu vị trí “kim cương” thuận lợi, được phát triển hệ thống hạ tầng hoàn thiện ở mọi loại hình, từ đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không. ‏

Bất động sản trung tâm thành phố đang khan hiếm nguồn cung, dự báo đây sẽ là phân khúc được nhà đầu tư săn lùng trong thời gian tới. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn‏

‏Trong đó, nổi bật có thể kể đến ga đường sắt hạng I, sân bay quốc tế Vinh, bến cảng Cửa Lò với 4 cảng lớn đảm bảo vai trò vận tải hàng hóa quốc tế. Tính đến năm 2030, các chuyên gia đánh giá Nghệ An có đủ khả năng đón các tàu du lịch quốc tế tải trọng lớn với lượng khách du lịch quốc tế vượt trội, biến TP. Vinh trở thành trung tâm lưu trú và phân phối khách du lịch của vùng cùng các đô thị khác như Đà Nẵng, Quảng Ninh và Khánh Hòa.‏

‏ "Thỏi nam châm" hút nhà đầu tư‏

‏Sở hữu nhiều tiềm năng bứt phá và lợi thế phát triển, TP. Vinh đang dần thay thế những thị trường lớn, đã bão hòa để trở thành một trong những thị trường được săn đón hàng đầu, thu hút đông đảo “cá mập” tham gia thị trường và giúp nâng tầm giá trị bất động sản nhanh chóng.‏

‏Khảo sát cho thấy, mức giá bất động sản ở một số thành phố thuộc Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Quảng Bình, Huế… đã tăng gấp 2,3 lần chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, khiến nhà đầu tư e dè vì rủi ro “sốt ảo”. Trong khi đó, thị trường bất động sản TP. Vinh đang sở hữu mức giá lý tưởng hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo mức giá này sẽ không duy trì lâu bởi rất nhiều “ông lớn” bất động sản đang xâm nhập thị trường.‏

Quy hoạch sông Vinh với số vốn “khủng” gần 200 triệu đô từ Ngân hàng Thế giới World Bank (WB) dự báo hứa hẹn sẽ tạo nên “cơn sốt” cho bất động sản hai bên sông Vinh. Ảnh tư liệu

‏Cụ thể, những năm qua, TP. Vinh đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ đầu tư với hàng loạt “ông lớn” bất động sản như: Tập đoàn Vingroup với Dự án Vincom Shophouse Vinh; Tập đoàn T&T với Dự án Tổ hợp thương mại, du lịch, đô thị Bến Thủy; Euro Window Holding; LOTTE Việt Nam với Dự án Trung tâm thương mại; TDH Ecoland (thành viên của Tập đoàn Ecopark) với Dự án Khu đô thị Ecopark, BRG Group với dự án Pearl Residence …‏

‏Đồng thời, thành phố đã thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” từ nguồn vốn vay WB đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Thu hút 5 dự án lớn với tổng số vốn đăng ký 6.924,5 tỷ đồng.‏

‏Các chuyên gia đánh giá, bất động sản TP. Vinh sẽ trở nên có giá hơn rất nhiều lần trong tương lai gần. Đây không chỉ là cơ hội cho những khách hàng địa phương có tiềm lực tài chính, mong muốn hướng tới cuộc sống đẳng cấp mà còn là cơ hội các chủ đầu tư muốn vươn tay ra các thành phố mới.‏