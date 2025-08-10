Kinh tế Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra các công trình đê, kè, hồ đập bị hư hại do bão số 10 Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã đến kiểm tra hiện trường các công trình tại nhiều phường, xã, như Vinh Lộc, Cửa Lò, Trung Lộc, Quỳnh Phú, Tân Kỳ và Đại Đồng; đồng thời, có những chỉ đạo để khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra hiện trạng tuyến đê Hoà Thái ở phường Vinh Lộc. Ảnh: Thành Chung

Ngày 8/10, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra hiện trường công trình đê, kè, hồ đập thủy lợi và công tác khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Đoàn kiểm tra tuyến kè biển ở phường Cửa Lò. Ảnh: Thành Chung

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy lợi, Phòng Quản lý xây dựng công trình, Ban quản lý dự án thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An.

Đê chắn sóng ở xã Trung Lộc bị hư hại do bão số 10. Ảnh: Thành Chung

Bão số 10 gây nhiều thiệt hại đến các công trình đê, kè, hồ đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An; trong đó có các công trình tại nhiều xã, phường: Vinh Lộc, Cửa Lò, Trung Lộc, Quỳnh Phú, Tân Kỳ và Đại Đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác kiểm tra tuyến đê biển thôn Minh Thành ở xã Quỳnh Phú. Ảnh: Thành Chung

Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã đến kiểm tra hiện trường tuyến đê Hòa Thái, đê Phúc Thọ ở phường Vinh Lộc; tuyến kè biển ở khu vực Quảng trường Bình Minh và đảo Lan Châu ở phường Cửa Lò; đê chắn sóng ở xã Trung Lộc; tuyến đê biển thôn Minh Thành ở xã Quỳnh Phú; khu vực sạt lở ở khối 1, xã Tân Kỳ và đập Thống Nhất ở xã Đại Đồng.

Sạt lở xảy ra ở khối 1, xã Tân Kỳ đe dọa an toàn của 9 hộ dân. Ảnh: Thành Chung

Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo các xã, phường báo cáo cụ thể về những thiệt hại do bão số 10 gây ra, đặc biệt là thiệt hại về các công trình; nghe báo cáo phương án khắc phục thiệt hại và kiến nghị, đề xuất của các xã, phường; đồng thời, có những ý kiến chỉ đạo để hoàn thiện các phương án thiệt hại.

Đập thủy lợi Thống Nhất ở xã Đại Đồng bị vỡ. Ảnh: Thành Chung

Bão số 10 làm vỡ đập thuỷ lợi Thống Nhất ở xã Đại Đồng. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ chỉ đạo phương án khắc phục thiệt hại tại đập thuỷ lợi. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường và các sở, ngành, đơn vị chức năng rà soát, thống kê đầy đủ các thiệt hại; xem xét các phương án khắc phục thiệt hại; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An tổng hợp, báo cáo và đưa ra phương án xử lý phù hợp, hiệu quả.