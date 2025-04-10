Thời sự Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đức Trung kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10 Sáng 4/10, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và hoàn lưu bão gây ngập lụt đối với các xã: Bích Hào, Đại Đồng, Hoa Quân, Xuân Lâm.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Xây dựng; Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các sở, ngành, đơn vị.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác ngồi xuồng vào kiểm tra tình trạng ngập lụt tại xóm Phú Lập, xã Bích Hào. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng tham gia có lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị liên quan. Ảnh: Phạm Bằng

Bão số 10 và hoàn lưu bão gây ngập lụt diện rộng đã gây thiệt hại nặng nề cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại xã Bích Hào, bão số 10 đã làm 15 căn nhà sập đổ trên 80%, 2.530 nhà bị tốc mái, 550 nhà bị ngập sâu, thiệt hại từ 50-80%.

Cùng đó, có 521 nhà bị cây cối đè, thiệt hại từ 30-50%; 3.500m2 mái tôn bị tốc. Các trường học trên địa bàn bị tốc mái, sập mái tôn và nhiều thiệt hại về cây cối hoa màu, hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện. Toàn xã đang có nhiều xóm cô lập hoàn toàn do ngập nước nhiều ngày, thiệt hại chưa thể thống kê hết.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của gia đình chị Nguyễn Thị Nhữ, xóm Phú Lập, xã Bích Hào. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung trao hỗ trợ, động viên người dân vượt qua khó khăn, cùng các lực lượng sớm khắc phục hậu quả để ổn định đời sống. Ảnh: Phạm Bằng

Tại xã Đại Đồng, bão cũng đã làm 3.308 căn nhà tốc mái, hư hỏng; 2 nhà bị sập bờ kè có khả năng sập nhà; gần 280 ha diện tích cây lâm nghiệp, cây trồng lâu năm, cây trồng hàng năm bị thiệt hại trên 70% và 64,1ha diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại.

Các cơ sở y tế trên địa bàn xã bị tốc mái, sập mái, hư hỏng trần nhà, cổng, gây thiệt nặng nề. Các di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ, trường mầm non, trụ sở cơ quan, đơn vị bị thiệt hại nặng nề; đập ở thôn Phú Quang bị vỡ. Đến nay, ước tính sơ bộ thiệt hại trên địa bàn xã 163, 525 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đến kiểm tra các khu vực đang ngập lụt tại xã Xuân Lâm. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung yêu cầu chính quyền xã Xuân Lâm nhanh chóng hỗ trợ các gia đình đang trong vùng ngập lụt, không để người dân nào thiếu chỗ ở, thiếu ăn, thiếu mặc. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với xã Hoa Quân, tổng ước thiệt hại do bão số 10 và hoàn lưu bão gây ra khoảng 80 tỷ đồng. Trong đó, 301 nhà dân, nhà văn hóa bị đổ, tốc mái tôn, mái ngói; 167 nhà bị ngập sâu; 9.500m2 mái tôn, mái pro các loại bị tốc; 380m tường rào nhà dân bị đổ; 10.500m3 đất sau nhà dân bị sạt lở.

Cùng đó, các tuyến đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm bị sạt lở nghiêm trọng. Hai trạm y tế bị thiệt hại do ngập lụt, tốc mái, cây đổ gãy, hư hỏng tài sản; 8 trường học các cấp học bị hư hỏng nặng gây thiệt hại trên 2,5 tỷ đồng. Hơn 900ha cây trồng bị thiệt hại trên 70%; 22 cột điện hạ thế gãy đổ. Trụ sở UBND xã bị tốc mái tôn 500m2, hỏng tài liệu và trang thiết bị Trung tâm phục vụ hành chính công.

Hạ tầng điện, thông tin liên lạc trên địa bàn xã Xuân Lâm bị thiệt hại nặng nề sau bão số 10. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của người dân xã Xuân Lâm. Ảnh: Phạm Bằng

Tại xã Xuân Lâm, có 642 hộ có nhà bị thiệt hại, trong đó chủ yếu là tốc mái ngói, bay mái tôn, đổ bờ rào, sạt lở đất; 15 trường học bị mái tôn, trần nhựa, đổ tường rào, cây cối. Sạt lở nhiều vị trí trên các tuyến giao thông ảnh hưởng lớn đến giao thông của nhân dân.

Toàn xã có 152 hộ bị hư hỏng công trình chuồng trại chăn nuôi, 1 hộ chăn nuôi gà thiệt hại 1.200 con; 36,15 ha diện tích ao hồ bị ngập; 18 cột điện bị đổ. Ước tính đến thời điểm này, tổng thiệt hại trên địa bàn xã Xuân Lâm khoảng 47 tỷ đồng.

Bão số 10 khiến cho trường học trên địa bàn xã Xuân Lâm bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu chính quyền phối hợp cùng nhà trường, các lực lượng nhanh chóng khắc phục thiệt hại, đảm bảo không để gián đoạn việc dạy và học. Ảnh: Phạm Bằng

Hiện các xã đang tập trung chỉ đạo và huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ để khắc phụ hậu quả với phương châm nước rút đến đâu khắc phục đến đó; bố trí lực lượng trực hỗ trợ người dân di chuyển vật dụng, đồ dùng, vật nuôi, nông sản; hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu đối với các hộ gia đình bị cô lập.

Huy động lực lượng, vật tư để tổ chức gia cố, sửa chữa các công trình hạ tầng bị hư hỏng; hỗ trợ các đơn vị trường học, trạm y tế giải phóng cây cối, sửa chữa các vật tư thiết bị hư hỏng để ổn định việc dạy học, phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung trao hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại nặng nề sau bão số 10 tại xã Bích Hào. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đã trực tiếp kiểm tra các khu vực đang bị ngập sâu; gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của người dân. Đồng thời, động viên người dân vượt qua khó khăn, cùng các lực lượng sớm khắc phục hậu quả để ổn định đời sống.

Bí thư Tỉnh uỷ cũng đã trao cho các xã Đại Đồng, Bích Hào, Hoa Quân, Xuân Lâm mỗi xã 2 tỷ đồng để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung trao cho chính quyền xã Đại Đồng 2 tỷ đồng để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung trao cho chính quyền xã Hoa Quân 2 tỷ đồng để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung trao cho chính quyền xã Bích Hào 2 tỷ đồng để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Phạm Bằng

Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung yêu cầu lãnh đạo các địa phương khẩn trương, tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động cao nhất mọi nguồn lực, vật lực để triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp khắc phục hậu quả thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra; ưu tiên hàng đầu là đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân là trên hết, trước hết.

Nhanh chóng hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình bị mất nhà, sập nhà, ngập nhà để người dân có chỗ ở, không để bất cứ người dân nào bị thiếu đói, không để bất cứ một gia đình nào thiếu ăn, thiếu mặc. Phải nhanh chóng ổn định cuộc sống của người dân và mọi hoạt động học tập, công tác, phục hồi sản xuất.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung yêu cầu lãnh đạo các địa phương khẩn trương, tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động cao nhất mọi nguồn lực, vật lực để triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp khắc phục hậu quả thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng thời, huy động tất cả các lực lượng khắc phục nhanh thiệt hại tại các cơ sở hạ tầng thiết yếu như y tế, giáo dục để đảm bảo cho học sinh nhanh chóng được đến trường, đảm bảo công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; khẩn trương dọn dẹp vệ sinh môi trường, thông tuyến giao thông, khôi phục hạ tầng điện, thông tin liên lạc để phục vụ công tác khắc phục hậu quả và đời sống người dân.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương đánh giá, xác định chính xác thiệt hại. Từ đó, kiến nghị với tỉnh, Trung ương để kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả. Tiếp tục kêu gọi, vận động xã hội hoá để hỗ trợ người dân nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu, đối với những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai thì phải chủ động hơn trong phương châm "4 tại chỗ" tại từng địa bàn cụ thể để phục vụ tốt hơn, nhanh hơn việc ứng phó, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Phạm Bằng

Qua các cơn bão vừa qua, đúc rút được những kinh nghiệm trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các địa phương phải chủ động, quyết liệt thực hiện đúng phương châm "4 tại chỗ"; đồng thời các xã trong khu vực phải hỗ trợ tích cực cho nhau.

Đặc biệt, đối với những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai thì phải chủ động hơn trong phương châm "4 tại chỗ" tại từng địa bàn cụ thể để phục vụ tốt hơn, nhanh hơn việc ứng phó, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.