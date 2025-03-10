Thứ Sáu, 3/10/2025
Nghệ An: Lực lượng '4 tại chỗ' chung sức đưa cụ bà ở vùng lũ vượt sông đi cấp cứu

Hoài Thu 03/10/2025 17:08

Chiều 3/10, các lực lượng “4 tại chỗ” xã Yên Hoà (Nghệ An) đã dùng tre, mét, cây cối kết thành bè mảng để đưa một cụ bà bị đau ruột thừa qua sông, đến viện cấp cứu.

Ông Lô Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hoà cho biết, khoảng 14h30 ngày 3/10, nhận được tin báo của gia đình và ban quản lý thôn, bản về trường hợp bà Lô Thị Dương, 75 tuổi, ở bản Xốp Cốc bị đau ruột thừa, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã cử lực lượng Công an, Quân sự xã khẩn trương hỗ trợ đưa bà vượt lũ để kịp thời đến bệnh viện.

z7077206930181_847f8a78ae043853b482b95a22ce6f03.jpg
Cụ bà được các lực lượng đưa qua sông bằng bè mảng. Ảnh: CSCC

Được biết, cầu bê tông nối trung tâm xã Yên Hoà đã bị lũ cuốn trôi sau bão số 10. Trong tình cảnh đó, để nhanh chóng giúp cụ bà qua sông, các lực lượng đã dùng tre, mét và các vật dụng sẵn có để kết thành bè mảng, rồi dùng dây kéo kết hợp với người bơi hộ tống để giúp bà qua sông.

Cầu cứng bê tông cốt thép trên tuyến DH11 Trung Thắng đi bản Tạt bị đổ gãy, trôi. Anh
Cầu cứng bê tông cốt thép trên địa bàn xã bị đổ gãy, cuốn trôi. Ảnh: CSCC

Xã Yên Hòa đã kịp thời cử lực lượng chức năng hỗ trợ cụ bà Lô Thị Dương an toàn sang Quốc lộ 48C, chuẩn bị xe cấp cứu đưa bà đi viện.

z7077206933015_f21686aecf6758af207427964d322deb.jpg
Nhờ sự tham gia của nhiều người, cụ bà nhanh chóng được cấp cứu. Ảnh: SCCC

Cầu cứng Xốp Cốc bắc qua sông nối trung tâm xã Yên Hoà với 3 bản: Bản Xốp Cốc, bản Văng Lin và bản Tạt bị cuốn trôi, nên 3 bản này với khoảng hơn 300 hộ dân đang tạm thời bị cô lập.

