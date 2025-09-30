Mùa 'chạy lũ' của người dân ngoài đê Sông Lam

Ngày 30/9, nước sông Lam đột ngột dâng cao gây ngập lũ gần 10 xóm khu vực ngoài đê Tả Lam thuộc xã Lam Thành (huyện Hưng Nguyên cũ). Nước sông đang tiếp tục dâng cao, ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của bà con các xóm ngoài đê. Ảnh: Công Kiên Hầu hết các khu vực ngoài đê Tả Lam thuộc xã Lam Thành đều đã bị ngập lũ. Ảnh: Công Kiên Trước tình hình lũ lụt diễn biến phức tạp, người già và trẻ nhỏ được ưu tiên sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Công Kiên Lực lượng chức năng xã Lam Thành tổ chức giúp dân di chuyển đến vùng an toàn, chủ yếu đến các gia đình họ hàng ở vùng trong đê. Ảnh: Công Kiên Một em bé sơ sinh cùng mẹ được hỗ trợ di chuyển đến vùng trong đê Tả Lam. Ảnh: Công Kiên Tại các tuyến đường liên xóm nối đường đê Tả Lam, rất đông người đứng chờ thuyền, ca nô của lực lượng chức năng để gửi đồ và nhu yếu phẩm cho người thân ở vùng lũ. Ảnh: Công Kiên Ở thời điểm này, mỳ tôm và nước lọc là hai mặt hàng được ưu tiên gửi người thân vùng lũ. Ảnh: Công Kiên Bà con vùng lũ đã di chuyển xe máy và các loại phương tiện, tài sản lên mặt đê cao để đảm bảo an toàn. Ảnh: Công Kiên Gia súc cũng được bà con đưa lên dọc đê Tả Lam. Ảnh: Công Kiên Nhiều hộ còn đưa cả chuồng gà lên đê sơ tán. Ảnh: Công Kiên Các loại lương thực (thóc, gạo, ngô) được bà con che đậy cẩn thận, phòng tránh trời mưa gây hư hỏng. Ảnh: Công Kiên
POWERED BY
ONECMS
- A PRODUCT OF
NEKO