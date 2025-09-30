Xã hội

Mùa 'chạy lũ' của người dân ngoài đê Sông Lam

Do ảnh hưởng của bão số 10 gây mưa lớn, nước từ thượng nguồn chảy về mạnh, nước sông Lam dâng cao gây ngập lũ cho các xóm vùng ngoài đê thuộc xã Lam Thành (huyện Hưng Nguyên cũ), tỉnh Nghệ An. Cùng với chính quyền địa phương, bà con nơi đây đang khẩn trương “chạy” lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.