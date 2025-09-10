Pháp luật Xây nhà trên đất nông nghiệp trước ngày 1/7/2004 sẽ không bị phạt? Tôi nghe nói, những hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp trước ngày 1/7/2004 sẽ không bị xử phạt. Thông tin này có đúng không? Vấn đề quan tâm của bà Hoàng Mai Hương (xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An).

Trả lời: Khoản 4, Điều 3, Nghị định 123/2024/NĐ-CP quy định một trong những nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính như sau: “Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà chưa có văn bản xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành thì không xử lý theo quy định tại Nghị định này”.

Như vậy, chỉ những trường hợp sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà có vi phạm nhưng vi phạm đó chưa có văn bản xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây nhà trên đất nông nghiệp trước ngày 15/10/1993 mà chưa bị xử lý vi phạm trước ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành (tức là trước ngày 01/8/2024) thì sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Liên quan đến mốc thời gian 1/7/2004, một trong những điểm mới của Luật Đất đai 2024 đó chính là công trình xây dựng không phải là nhà ở được xây trước ngày 1/7/2004 mà không có giấy tờ theo quy định vẫn sẽ được cấp sổ đỏ cho công trình đó, được đề cập tại Điều 149, Luật đất đai 2024 như sau:

Điều 149. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với tài sản là công trình xây dựng không phải là nhà ở

1. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sở hữu công trình xây dựng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi có một trong các loại giấy tờ sau đây:

a) Giấy phép xây dựng công trình hoặc giấy phép xây dựng công trình có thời hạn đối với trường hợp phải xin phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

b) Giấy tờ về sở hữu công trình xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ, trừ trường hợp Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng;

c) Giấy tờ mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế công trình xây dựng theo quy định của pháp luật đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định;

d) Bản án hoặc quyết định của Toà án hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật mà có xác định quyền sở hữu công trình xây dựng;

đ) Một trong những giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác và không có tranh chấp.

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có công trình xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này đang không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.