Pháp luật Không chấp hành chỉ đạo phòng, chống bão bị phạt bao nhiêu tiền? Ông Nguyễn Đình Tuyến trú tại xã Hưng Nguyên hỏi: Khi có bão, nếu người dân không chấp hành sự chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống bão thì có bị xử phạt không? Mức phạt cụ thể là bao nhiêu?

Trả lời:

Bão là một trong những loại hình thiên tai nguy hiểm, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, môi trường và ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế - xã hội. Do đó, việc chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn từ cơ quan chức năng trong quá trình phòng, chống bão là trách nhiệm của mỗi cá nhân và tổ chức.

Lực lượng dân quân tự về phường Trường Vinh giúp dân sơ tán tài sản. Ảnh: Minh Quân

Theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 03/2022/NĐ-CP của Chính phủ, trong quá trình triển khai ứng phó thiên tai, bao gồm cả bão, nếu cá nhân có hành vi không chấp hành sự chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai của cơ quan hoặc người có thẩm quyền thì sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng.

Trường hợp người vi phạm là chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên các vùng biển, sông, hồ, kênh, rạch, đầm, phá mà không thực hiện chỉ đạo về phòng, chống thiên tai thì sẽ bị xử phạt ở mức cao hơn, từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng.

Đối với tổ chức có hành vi vi phạm tương tự, mức xử phạt sẽ bằng hai lần mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân, căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 6, Nghị định 03/2022/NĐ-CP.

Như vậy, việc tuân thủ chỉ đạo phòng, chống thiên tai không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ chính mình và cộng đồng trước những hiểm họa khó lường từ thiên nhiên.