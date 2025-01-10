Xã hội 'Bữa cơm Công đoàn' chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 10 Trong 3 ngày từ 1 - 3/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Bữa cơm Công đoàn - chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (Bualoi)” tại Nhà khách Nghệ An (số 4, đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Vinh).

Trưa 1/10, 300 công nhân lao động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An đã tham gia chương trình. Tham dự có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An, công đoàn cơ sở. Về phía Liên đoàn Lao động tỉnh có đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

300 công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An dự "Bữa cơm Công đoàn - chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (Bualoi)". Ảnh: Diệp Thanh

Chương trình "Bữa cơm Công đoàn - chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (Bualoi)" kịp thời động viên, chăm lo cho người lao động. Ảnh: Diệp Thanh

Những ngày vừa qua, cơn bão số 10 (Bualoi) đổ bộ với sức gió mạnh và kéo dài, làm gãy đổ cây xanh hàng loạt, cuốn trôi mái tôn, đẩy hàng tấn rác thải sinh hoạt ra ngổn ngang khắp các tuyến phố, nhiều ngõ nhỏ còn bị tắc nghẽn nặng.

Trước tình hình đó, lực lượng công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An đã gấp rút ra quân để xử lý rác thải. Trong 2 ngày đầu sau bão, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An huy động hơn 600 công nhân cùng hàng chục xe chuyên dụng làm việc xuyên đêm, mỗi ngày thu gom khoảng 1.000 tấn rác thải, gấp nhiều lần bình thường.

Đồng chí Kha Văn Tám phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Diệp Thanh

Nhằm thể hiện vai trò đồng hành cùng người lao động - những công nhân tuyến đầu trong việc giữ gìn môi trường, hạ tầng đô thị sau bão lũ, Công đoàn Nghệ An đã kết hợp với công đoàn cơ sở và Nhà khách Nghệ An xây dựng chương trình “Bữa cơm Công đoàn - chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (Bualoi)".

Theo đó, mỗi bữa ăn sẽ phục vụ 300 suất cơm (trị giá 50.000 đồng/suất), bảo đảm đủ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh. Bữa ăn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, công nhân lao động đang trực tiếp tham gia khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Qua đó, động viên tinh thần, tạo điều kiện để đoàn viên có thời gian nghỉ ngơi, giao lưu sau những giờ lao động vất vả, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa đoàn viên với tổ chức Công đoàn.

“Bữa cơm Công đoàn - chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (Bualoi)” sẽ diễn ra trong 3 ngày. Ảnh: Diệp Thanh

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Kha Văn Tám chia sẻ với những vất vả của đoàn viên, công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An khi liên tục căng mình xử lý hậu quả nặng nề của 2 cơn bão liên tiếp. Đồng thời, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh động viên người lao động nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, hướng tới ngày hội chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.