Sức khỏe Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo công tác khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh sau bão số 10 Hiện nay, do ảnh hưởng của bão số 10 nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng ngập úng, lũ lụt..., nguy cơ phát sinh nhiều loại dịch bệnh.

Sở Y tế Nghệ An vừa có Công văn số 4266/SYT-NVY "về việc đảm bảo công tác y tế sau bão số 10 và mưa lũ" gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập; các trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế Nghệ An.

Hiện nay, nhiều trạm y tế ở khu vực Tân Kỳ đang bị ngập lụt. Ảnh: Thành Chung

Công văn nêu rõ: Hiện nay, do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng ngập úng, lũ lụt. Để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh; vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế tại các vùng có nguy cơ bị ngập úng do nước lên triển khai ngay các phương án bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị; chủ động sơ tán, bảo vệ người, tài sản ở những vùng thấp trũng, có nguy cơ bị ngập úng, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất do ảnh hưởng của mưa bão.

Rà soát, bổ sung kế hoạch và phương án ứng phó với các tình huống thiên tai sát với yêu cầu thực tế, theo phương châm 4 tại chỗ để thực hiện có hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại; rà soát, cân đối, điều chuyển và bổ sung cơ số thuốc, hóa chất, vật tư để đảm bảo đáp ứng đầy đủ; tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh và công tác đảm bảo y tế trên địa bàn.

Sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời nạn nhân do bão, mưa lũ; có phương án huy động nhân lực, phương tiện, kịp thời lên kế hoạch đặt hàng và mua sắm bổ sung, dự trữ, đảm bảo có đủ thuốc, vật tư, thiết bị, giường bệnh dự phòng để không bị động trong mọi tình huống.

Trung tâm Y tế Tân Kỳ khám, chữa bệnh cho người dân vùng bị lũ lụt. Ảnh: Thành Chung

Sở Y tế giao các trung tâm y tế phối hợp chính quyền địa phương rà soát và xây dựng phương án bố trí địa điểm thay thế để tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân trong trường hợp trạm y tế tại địa bàn bị ảnh hưởng bởi bão, lũ và không thể triển khai công tác tại trạm.

Các cơ sở y tế tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ và triển khai ứng phó dịch bệnh trong bão lũ, ngập lụt, sạt lở đất; kịp thời phát hiện sớm và xử trí kịp thời các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát; khoanh vùng xử lý dịch bệnh, phối hợp hiệu quả với các đơn vị liên quan trong bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân.

Chuẩn bị hóa chất khử khuẩn, khử trùng; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn, xử lý nước sinh hoạt, thu gom rác thải, đảm bảo nước sạch cho người dân.

Tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ, ngập lụt, sạt lở đất về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, nhà cửa ngay sau khi bão lũ (nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó); xử lý các giếng khoan, giếng đào, bể nước bị ngập lụt theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tổ chức phun hóa chất diệt côn trùng và véc-tơ gây bệnh tại các khu vực có nguy cơ cao sau khi đã thực hiện vệ sinh môi trường; chăm sóc sức khỏe và an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng nước sạch; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt sau bão, lũ.