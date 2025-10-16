Thứ Năm, 16/10/2025
Hội Chữ thập đỏ Nghệ An trao hơn 100 triệu đồng cho người dân xã Vân Tụ

Thu Hương 16/10/2025 17:33

Ngày 16/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An phối hợp Đảng ủy - HĐND -UBND - Ủy ban MTTQVN xã Vân Tụ và kênh tư vấn sức khỏe ALOBACSI tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao quà cho 20 hộ gia đình bị thiệt hại do con bão số 10 gây ra trên địa bàn xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo xã Vân Tụ, kênh tư vấn sức khỏe ALOBACSI tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dịp này, đoàn đã trao quà cho 20 hộ dân, mỗi hộ 5 triệu đồng tiền mặt. Riêng hộ bà Nguyễn Thị Nhung ở xóm Tây Phú, bị bệnh hiểm nghèo, đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 8 triệu đồng.

Lãnh đạo địa phương và đoàn từ thiện trao quà cho các hộ dân. Ảnh: PV

Trong cơn bão số 10 vừa qua, địa bàn xã Vân Tụ chịu ảnh hưởng rất nặng nề, có nhiều xóm bị cô lập hoàn toàn, nhiều khu vực bị mất điện dài ngày, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng nặng, nhiều xóm bị ngập sâu trong nước lũ, thiệt hại ước tính hơn 43 tỷ đồng.

Lãnh đạo địa phương trao thư cảm ơn cho đại diện kênh Truyền thông - Tư vấn sức khỏe ALOBACSI. Ảnh: PV

Các hộ gia đình được nhận quà hôm nay là những hộ bị thiệt hại nặng, thuộc diện hộ nghèo và hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Với số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ, các gia đình cam kết sẽ thực hiện sinh kế, chăn nuôi, trồng trọt hoặc sửa chữa nhà bị hư hỏng.

