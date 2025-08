Xã hội

Xã Vân Tụ kết nối, vận động hơn 240 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ Nghệ An

Trong hai ngày 31/7 và 1/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Vân Tụ đã phối hợp với nhóm thiện nguyện Sơn Hoàng cùng các mạnh thường quân tại TP. Hồ Chí Minh, đồng hành với Hội Chữ thập đỏ Nghệ An tổ chức trao 181 suất quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng do bão số 3 (Wipha) tại các xã Tương Dương, Lượng Minh và Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An).