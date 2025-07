Pháp luật Nghệ An: Bảo vệ thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7A tại 2 điểm thuộc xã Vân Tụ và xã Hợp Minh Để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, các xã Vân Tụ và Hợp Minh (thuộc huyện Yên Thành cũ), lực lượng chức năng đã cùng lúc tiến hành bảo vệ thi công tại 2 điểm thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7A.

Bảo vệ thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7A tại các xã Hợp Minh, Vân Tụ. Clip: Tiến Đông

Hôm nay (31/7), Ban Bảo vệ thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7A của các xã Hợp Minh và Vân Tụ phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ thi công 2 địa điểm trên tuyến Quốc lộ 7A.

Các phương tiện tập kết vật liệu để tiến hành thi công tại khu vực được bảo vệ thuộc xã Hợp Minh. Ảnh: Tiến Đông

Cụ thể, tại xã Hợp Minh, lực lượng chức năng đã tiến hành phân làn, điều tiết phương tiện giao thông để cho đơn vị thi công đoạn tuyến dài 65m (bên trái tuyến). Khu vực này thuộc xã Bảo Thành (cũ), và vướng 2 hộ dân. Trước đó, chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, vận động nhưng các hộ dân chỉ đồng ý cho xây dựng mương thoát nước, nhưng không cho thi công mặt đường.

Đơn vị thi công sẽ tiến hành thi công phần mặt đường sau khi được bảo vệ. Dự kiến phần thi công mặt đường sẽ phải mất khoảng 3 ngày. Ảnh: Tiến Đông

Tại xã Vân Tụ, khu vực được bảo vệ thi công nằm bên phải tuyến, có chiều dài 16,5m, ảnh hưởng 1 thửa đất. Khu vực này nằm gần với cầu Cao, thuộc xã Công Thành (cũ). Do địa điểm này người dân chưa chịu di dời vật kiến trúc (mái tôn, tường rào, cây cối), nên Ban Bảo vệ thi công đã phải tiến hành tháo dỡ để cho nhà thầu có mặt bằng thi công công trình.

Ban Bảo vệ thi công xã Vân Tụ tiến hành tháo dỡ vật kiến trúc nằm trong khu vực thực hiện dự án. Ảnh: Tiến Đông

Theo lãnh đạo các xã Hợp Minh, xã Vân Tụ, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng sẽ tiến hành bảo vệ khu vực thi công nói trên cho đến khi hoàn thành thi công mặt đường.

Tháo dỡ mái tôn tại địa điểm bảo vệ thi công. Ảnh: Tiến Đông

Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7A đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa lớn trong việc kết nối khu vực miền Tây Nghệ An với Quốc lộ 1A và tuyến cao tốc Bắc - Nam. Mặc dù dự án này đã được khởi công từ tháng 9/2022, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2024. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên đã khiến cho tiến độ thi công bị chậm trễ.

Cắt hạ cây cối trong phạm vi thực hiện dự án. Ảnh: Tiến Đông

Được biết, ngoài 2 địa điểm vừa được bảo vệ thi công trong ngày hôm nay 31/7, trên toàn tuyến còn có 3 khu vực đang vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và cũng rất cần phải có giải pháp quyết liệt để bàn giao cho đơn vị thi công. Trong đó, tập trung nhiều nhất tại xã Vân Tụ (khu vực xã Mỹ Thành cũ), xã Hợp Minh (khu vực xã Viên Thành cũ), và tại xã Minh Châu (khu vực thuộc xã Diễn Cát cũ).