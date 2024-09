Thời sự Sẽ xây dựng đường tránh đô thị Diễn Châu nối Quốc lộ 7A và 7B Hiện nay, UBND tỉnh Nghệ An đang đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ xây dựng tuyến đường tránh đô thị Diễn Châu.

Theo đó, UBND tỉnh đề xuất hỗ trợ huyện Diễn Châu 100% phần ngân sách tỉnh hưởng từ tiền sử dụng đất của 04 khu đô thị đã có chủ trương tài trợ quy hoạch (Khu đô thị ven sông Lạch Vạn xã Diễn Thành; Khu đô thị tại khu vực Hói Gon, Sác Mạc, xã Diễn Thành; Khu đô thị tại khu vực xóm Sò, xã Diễn Phúc; Khu đô thị tại khu vực Làng Yên, xã Diễn Phúc) để thực hiện dự án Tuyến đường tránh đô thị Diễn Châu, đoạn từ Quốc lộ 7B đến Quốc lộ 7A.

Sau khi lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng tuyến đường tránh đô thị Diễn Châu đoạn từ Quốc lộ 7B đến Quốc lộ 7A sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua làm cơ sở để thực hiện.

Mô hình cấu trúc phát triển Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu gồm: 1 trọng tâm, 3 hành lang kinh tế và 1 động lực phát triển. Ảnh: Thành Duy

Huyện Diễn Châu có vị trí trung tâm phía Đông của tỉnh Nghệ An, nằm giữa 2 đô thị thành phố Vinh và thị xã Hoàng Mai; với tổng diện tích tự nhiên 306,93km2, gồm 1 thị trấn và 36 xã.

Đây là huyện có dân số đông thứ 2 trong số 21 huyện, thành, thị của tỉnh Nghệ An, chỉ sau thành phố Vinh. Địa bàn hành chính của huyện trải dài theo hướng Bắc-Nam với hơn 25km bờ biển, có núi, có rừng, có, có sông... với tiềm năng lớn phát triển du lịch và kinh tế biển.

Diễn Châu cũng là huyện duy nhất tại Nghệ An có 3 hành lang kinh tế quan trọng của tỉnh đi qua: Hành lang kinh tế ven biển phía Đông gắn với trục Quốc lộ 1, cao tốc Bắc Nam, đường ven biển, đường sắt quốc gia và đường ven biển; Hành lang kinh tế Quốc lộ 7; Hành lang kinh tế Quốc lộ 48.

Theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị và Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2025, tầm nhìn 2050, Diễn Châu được xác định xây dựng thành 1 trong 6 đô thị trung tâm của tỉnh Nghệ An.

Tháng 7/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thông qua Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau đó, ngày 11/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2485/QĐ -UBND phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồ án Quy hoạch vùng huyện Diễn Châu được lập theo hướng gồm:

1 trọng tâm (khu vực trung tâm đô thị Phủ Diễn, đến năm 2025 đạt đô thị loại IV; định hướng xây dựng huyện Diễn Châu trở thành đô thị cấp thị xã trước năm 2030 và đạt đô thị loại III).

3 hành lang phát triển (Hành lang kinh tế biển; Hành lang đô thị - dịch vụ - dịch vụ thương mại (tập trung ở phía Đông gắn với Quốc lộ 1 và 7); Hành lang sinh thái là khu vực phía Tây đường Quốc lộ 1A).

1 động lực phát triển (KKT Đông Nam Nghệ An với hiện trạng huyện Diễn Châu có 6 xã thuộc KKT và trong tương lai dự kiến mở rộng thêm 2 xã Diễn Lợi và Minh Châu).

Việc thực hiện Đồ án quy hoạch vùng huyện sẽ từng bước xây dựng Diễn Châu trở thành một trong những trung tâm công nghiệp - dịch vụ lớn của tỉnh; tập trung nâng cấp đô thị Phủ Diễn là điểm kết nối giữa các huyện phía Tây với thành phố Vinh, khu kinh tế Đông Nam và các huyện ven biển.

Đồ án quy hoạch chung đô thị Phủ Diễn mở rộng được lập trên diện tích 3.800 ha (màu cam). Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến thông qua vào tháng tháng 3/2024, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1675/QĐ-UBND, ngày 5/7/2024 phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Phủ Diễn mở rộng (tỷ lệ 1/10.000) huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Đồ án quy hoạch chung đô thị Phủ Diễn mở rộng được lập trên diện tích 3.800 ha, với niên độ quy hoạch đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (giai đoạn đầu đến năm 2030); bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Diễn Châu; các xã: Diễn Phúc, Diễn Tân, Diễn Thành, Diễn Ngọc, Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Hoa và một phần phía Nam thuộc xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu.

Đồ án quy hoạch cũng thể hiện rõ định hướng phát triển không gian, trong đó quy hoạch mới trung tâm hành chính cấp huyện và đô thị tại xã Diễn Hoa. Diện tích đất 32,38ha, mật độ xây dựng tối đa 40%, tối đa cao 10 tầng.

Hiện nay, huyện Diễn Châu đang dồn lực để cụ thể hóa 2 đồ án quy hoạch quan trọng trên, phấn đấu đạt các tiêu chí và được công nhận thị xã vào năm 2027, thời điểm tròn 1.400 năm danh xưng Diễn Châu.

Diễn Châu sẽ xây dựng tuyến đường tránh đô thị nối từ Quốc lộ 7B đến Quốc lộ 7A. Ảnh: Thành Duy

Tháng 8 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã ra làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu nhấn mạnh mục tiêu trọng tâm là xây dựng huyện Diễn Châu thành thị xã vào năm 2027. Từ nay đến đó, thời gian không còn nhiều, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu huyện khẩn trương rà soát lại toàn bộ hệ thống các tiêu chí theo luật định và đề ra tiến độ hoàn thành. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần ban hành Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, UBND huyện xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai để xây dựng huyện Diễn Châu thành thị xã.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đồng thời yêu cầu huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cấp huyện, tỉnh, Trung ương để thực hiện mục tiêu trên; trong đó, cần sớm tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển huyện Diễn Châu, làm cơ sở chính trị để HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về các cơ chế, chính sách đặc thù cho huyện.