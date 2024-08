Xây dựng Đảng Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu Sáng 8/8, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Diễn Châu.

Làm việc với đoàn công tác có đồng chí Hà Xuân Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Diễn Châu; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy;…

Cuộc làm việc nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện Diễn Châu từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay; công tác phối hợp của huyện với các cơ quan của tỉnh triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, tiến độ xây đô thị trên địa bàn khi huyện được xác định là 1 trong 6 trung tâm đô thị trong Quy hoạch tỉnh.

Tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng, ban hành và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đề án, nghị quyết, kế hoạch trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Hà Xuân Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Diễn Châu trình bày báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát huy tinh thần đoàn kết một lòng, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, huyện Diễn Châu đã cùng với sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, phát huy các thế mạnh của địa phương, triển khai đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đồng chí Lê Tiến Trị - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 12,3%/mục tiêu nghị quyết 10,5-11%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tích cực, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tính đến cuối năm 2023, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng từ 76% năm 2020 lên 81%; tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 24%, xuống còn khoảng 19%. Từ năm 2021 đến nay, huyện thu hút đầu tư 20 dự án với tổng mức đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Huyện Diễn Châu đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; hiện có 8 xã NTM nâng cao, thị trấn Diễn Châu đạt tiêu chuẩn đô thị văn minh. Toàn huyện có 31 sản phẩm OCOP từ 3-4 sao.

Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán. Tổng thu ngân sách năm 2023 đạt 502 tỷ đồng/mục tiêu nghị quyết 500-520 tỷ đồng. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 532 tỷ đồng, đạt 99,5% dự toán.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Những kết quả phát triển kinh tế - xã hội nâng thu nhập bình quân đầu người của người dân năm 2023 đạt 65 triệu đồng, gấp 1,3 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm năm 2023 giảm còn 1,66%.

Chất lượng giáo dục của huyện Diễn Châu được giữ vững, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi. Đến nay, có 98,2% trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 35,5% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Quốc phòng - an ninh, nội chính tiếp tục được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra các điểm nóng.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, có nhiều đổi mới trên các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Huyện đã tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng: Hoàn thành đồ án Quy hoạch vùng huyện thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050; Đồ án quy hoạch đô thị Phủ Diễn; trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành thị xã.

Đặc biệt, đến ngày 30/7/2024, toàn huyện đã kết nạp 1.063/1.250 đảng viên, đạt 85,04% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới và nâng cao về chất lượng.

Đến nay, huyện Diễn Châu đã thực hiện đạt chỉ tiêu đại hội 28/32 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, 7/8 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Tuy vậy, qua đánh giá cho thấy, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, dự kiến có 4/32 chỉ tiêu kinh tế - xã hội dự báo khó đạt mục tiêu nghị quyết, trong đó có 1/10 chỉ tiêu về kinh tế, 1/14 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 2/6 chỉ tiêu về môi trường.

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu kiến nghị tỉnh quan tâm bổ sung quỹ đất ở và đất thương mại dịch vụ cho huyện, sau khi chỉ tiêu đất ở và đất thương mại, dịch vụ của một số dự án khác trên địa bàn huyện được chuyển sang bổ sung cho dự án Khu đô thị Dịch vụ và Thể thao Nam đường N2 trong Khu Kinh tế Đông Nam.

Huyện cũng đề xuất tỉnh ban hành cơ chế đặc thù hỗ trợ để đầu tư xây dựng tuyến đường tránh đô thị Diễn Châu đoạn từ Quốc lộ 7B đến Quốc lộ 7A; đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh đồng ý cho huyện Diễn Châu thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Tại cuộc làm việc, các đồng chí lãnh đạo sở, ngành và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ góc độ ngành, lĩnh vực phụ trách đã có các đánh giá về tình hình thực hiện của huyện Diễn Châu.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, ý kiến các đồng chí trong đoàn công tác đã đề xuất một số nội dung, nhất là liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm như KCN Thọ Lộc giai đoạn 1 (VSIP Nghệ An II), đường ven biển, Quốc lộ 7; tăng cường công tác chống khai thác IUU, triển khai Quy hoạch huyện gắn với thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050, đặc biệt là quan tâm quy hoạch các hạ tầng phát triển đô thị; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; chuẩn bị tốt về nguồn lao động phục vụ các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn; xây dựng hạ tầng khung cho thị xã Diễn Châu trong tương lai;…

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phân tích huyện Diễn Châu có 3 lợi thế gồm: Vị thế của huyện đối với sự phát triển của tỉnh được thể hiện trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050; nhiều nhân tài; hạ tầng thiết yếu giai đoạn vừa qua trên địa bàn được Trung ương, tỉnh tập trung đầu tư.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở phát huy 3 lợi thế, đồng chí Bùi Thanh An đề nghị huyện tập trung thực hiện để hình thành sớm 3 trụ cột đã có nền móng gồm: KCN Thọ Lộc (giai đoạn 1, 2) khoảng 700ha; Khu đô thị Phủ Diễn; Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2. Bên cạnh phát triển kinh tế biển, nông thôn mới thì 3 trụ cột trên là các động lực hết sức quan trọng để huyện sớm trở thành thị xã.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần đồng thuận, thống nhất trong ý chí và chuyển thể thành hành động; đồng thời các mặt công tác xây dựng Đảng thực hiện tốt.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị huyện tiến hành rà soát các chỉ tiêu, đặc biệt các chỉ tiêu khó đạt để có kế hoạch nỗ lực thực hiện; tập trung triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; sắp xếp cán bộ gắn với thực hiện tốt chính sách cán bộ trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính; tiếp tục thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy, trong đó cần tập trung để khắc phục thực trạng 12 xóm chưa có chi bộ.

Chủ động, khẩn trương xây dựng, thực hiện phương án, lộ trình cụ thể để xây dựng huyện Diễn Châu thành thị xã

Phát biểu kết luận, đánh giá rất cao sự đóng góp của huyện Diễn Châu vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật, quan trọng mà Đảng bộ huyện Diễn Châu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, huyện Diễn Châu cần tập trung rà soát lại các chỉ tiêu của nhiệm kỳ; theo đó tinh thần là các chỉ tiêu đã đạt, vượt cũng cần phải tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đạt mức cao hơn nữa để làm nền tảng phát triển trong giai đoạn mới; đồng thời với các chỉ tiêu dự kiến khó đạt phải nỗ lực để thực hiện ở mức cao nhất có thể.

Nhấn mạnh mục tiêu trọng tâm là xây dựng huyện Diễn Châu thành thị xã vào năm 2027, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ cốt lõi, phương pháp, cách thức thực hiện huyện phải bắt tay vào làm ngay và cần thực hiện tốt.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trước hết phải rà soát lại toàn bộ hệ thống các tiêu chí theo luật định và đề ra tiến độ thời gian hoàn thành. Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần ban hành Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng huyện Diễn Châu thành thị xã. Sau đó, UBND huyện phải có kế hoạch, chương trình hành động triển khai. Cấp ủy cấp dưới xây dựng kế hoạch hoặc chương trình hành động thực hiện.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Tỉnh ủy lưu ý, huyện phải xác định nguồn lực. Trong đó, nguồn lực của huyện có thể bố trí; nguồn lực tỉnh hỗ trợ (thông qua chủ trương là Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm cơ sở chính trị để ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh để ban hành các cơ chế, chính sách); tranh thủ được các nguồn lực từ Trung ương, con em xa quê.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy Diễn Châu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, thời gian từ nay đến năm 2027 không còn nhiều, huyện phải tiến hành làm việc với các ngành của tỉnh, Trung ương để kịp ban hành các cơ sở chính trị, hành lang pháp lý kịp thời nhằm huy động, bố trí nguồn lực thực hiện.

Người đứng đầu Tỉnh ủy đồng thời nhấn mạnh cần phải tập trung triển khai quy hoạch, bảo vệ quy hoạch và thực hiện tốt quy hoạch như: Quy hoạch vùng huyện thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050; Đồ án quy hoạch đô thị Phủ Diễn; hoàn thiện quy hoạch 23 xã còn lại. Đặc biệt, trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt cần hạn chế tối đa điều chỉnh quy hoạch nếu không cần thiết; chú ý đến năng lực giao thông, mảng xanh đô thị; các thiết chế văn hóa… đối với thị xã Diễn Châu trong tương lai.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Diễn Châu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, huyện Diễn Châu cần tiếp tục phát huy trách nhiệm tham gia thực hiện tốt các công trình, dự án lớn của tỉnh triển khai trên địa bàn như: đường 7A mở rộng, đường ven biển, KCN Thọ Lộc (giai đoạn 1), Khu đô thị Phủ Diễn; Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2; dự án nghĩa trang gắn với lò hỏa thiêu… vì sự phát triển của tỉnh nói chung, đồng thời cũng vì Diễn Châu trên con đường trở thành thị xã.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu cần tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị huyện Diễn Châu vững mạnh thông qua giữ gìn, đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, vì mục tiêu chung của các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; chuẩn bị chu đáo Đại hội Đảng các cấp, gắn với sắp xếp đơn vị hành chính và rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Diễn Châu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, đồng chí Thái Thanh Quý nhấn mạnh cần phân công rõ ràng, đeo bám, kiểm tra, đôn đốc, thuyết phục, quyết tâm, kiên trì cao trong phương pháp làm việc; chú ý đảm bảo, giữ ổn định tình hình an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; hết sức quan tâm sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngay từ đầu trong công tác vận động quần chúng gắn với phát huy vai trò của người uy tín, lấy lực lượng nhân dân vào lao động trong các công trình, dự án, nhà máy… để tạo được sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã trả lời, chỉ rõ hướng giải quyết đối với các kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu.