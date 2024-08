Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý khảo sát tiến độ giải phóng mặt bằng KCN VSIP Nghệ An II Sáng 8/8, trong chương trình làm việc tại huyện Diễn Châu, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An trực tiếp đến khảo sát công tác giải phóng mặt bằng KCN Thọ Lộc (VSIP Nghệ An II).

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Diễn Châu.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý chỉ đạo về công tác giải phóng mặt bằng tại KCN Thọ Lộc (giai đoạn 1) - VSIP Nghệ An II. Ảnh: Thành Duy

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1) thuộc quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An do Công ty TNHH VSIP Nghệ An là chủ đầu tư, có diện tích 500 ha (trong đó giai đoạn 1A khoảng 300,2 ha; giai đoạn 1B khoảng 199,8 ha) trên địa bàn các xã: Diễn Thọ, Diễn Phú, Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, với tổng mức đầu tư 3.826,893 tỷ đồng.

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 8/2/2023; Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 9/3/2023. Đây là một trong các dự án hạ tầng khu công nghiệp trọng điểm tỉnh Nghệ An đang rốt ráo triển khai nhằm sẵn sàng mặt bằng sạch đón các nhà đầu tư thứ cấp.

Theo báo cáo của Công ty TNHH VSIP Nghệ An, hiện nay có khoảng 10 nhà đầu tư thứ cấp, nhu cầu quỹ đất khoảng 150-200 ha đã và đang làm việc để tìm hiểu và thực hiện đầu tư tại Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1).

Trong đó có 4 nhà đầu tư đã ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư với diện tích hơn 120 ha (2 nhà đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ bàn giao đất vào tháng 9/2024), tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1 tỷ USD, dự kiến việc làm cho khoảng 50.000 lao động địa phương.

Dự kiến cuối năm 2025, tỷ lệ lấp đầy của KCN Thọ Lộc sẽ khoảng 150 ha/415,78 ha đất công nghiệp và đến cuối năm 2026 sẽ lấp đầy dự án.

Mặt bằng KCN VSIP Nghệ An II tại xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy

Theo Ban Quản lý KKT Đông Nam, hiện nay đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng 329,29ha; cho thuê đất (đợt 1) với diện tích 69.374,6 m2; còn 170,71ha (có 45,7 ha đã có quyết định thu hồi đất) chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng; trong đó các khó khăn vướng mắc tập trung vào 151,37ha thuộc diện tích của 79 hộ dân chưa ký kiểm kê, kiểm đếm (15,71ha), các hộ dân còn lại đã ký hồ sơ kiểm kê nhưng chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ (128,76 ha) và Nhà máy Gạch Tuynel (6,9 ha).

Có mặt tại hiện trường KCN thuộc địa bàn xã Diễn Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã nghe báo cáo tiến độ thực hiện, các vướng mắc, khó khăn của công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến 151,37ha thuộc dự án KCN Thọ Lộc; cũng như đối với dự án hệ thống thoát nước của KCN;…

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh quan điểm các cấp, ngành, địa phương liên quan cần đồng hành đồng bộ với nhà đầu tư KCN để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, cung cấp điện, mỏ đất san lấp… nhằm thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Đường N2 đã được đầu tư hoàn chỉnh kết nối từ đường ven biển lên cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua huyện Diễn Châu dẫn vào KCN VSIP Nghệ An II. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác đã đến khảo sát vị trí Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2 tại huyện Diễn Châu thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 trên diện tích 686,52ha.

Trưởng ban Quản lý KKT Đông Nam Lê Tiến Trị báo cáo tiến độ thực hiện Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2 tại huyện Diễn Châu thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đây là khu vực phát triển đô thị hỗn hợp gồm 4 phân khu thực hiện các chức năng chính Đô thị - Du lịch - Dịch vụ - Thể dục thể thao có hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hiện đại; có vị trí trọng điểm tại cửa ngõ phía Bắc của Khu kinh tế Đông Nam; trung tâm vui chơi, giải trí, văn hóa, xã hội tầm cỡ của khu vực, phục vụ nhu cầu lưu trú, an sinh xã hội của huyện Diễn Châu, cũng như phục vụ nhu cầu cho các Khu công nghiệp phía Bắc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Đồng thời là khu đô thị sinh thái mật độ thấp gắn với Khu du lịch thể thao Cửa Hiền, trở thành khu đô thị kết hợp du lịch nghỉ dưỡng phát triển hỗn hợp tại phía Đông Bắc tỉnh Nghệ An, nhằm giảm sức ép về phát triển trong đô thị trung tâm, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng tầm đô thị.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý chỉ đạo tại hiện trường vị trí thực hiện Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2 tại huyện Diễn Châu thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam kiến nghị bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Diễn Châu và phối hợp với các cơ quan liên quan xúc tiến, thu hút đầu tư.

Phối cảnh tổng thể đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2 tại huyện Diễn Châu, thuộc Khu kinh tế Đông Nam. Ảnh tư liệu: Mai Hoa

Qua kiểm tra thực địa, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiến hành các thủ tục bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất để sớm tổ chức đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư vào các phân khu theo quy hoạch.