Thời sự Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương khảo sát tại VSIP và Luxshare - ICT Nghệ An Chiều 4/6, trong chương trình làm việc tại Nghệ An, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương tiến hành khảo sát tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đoàn do đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập các Đề án làm Trưởng đoàn công tác. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan.

Đoàn công tác thăm, làm việc tại Công ty TNHH VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Cuộc làm việc nằm trong chương trình khảo sát nhằm xây dựng Đề án sơ kết thực hiện các các Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành ngày 3/6/2017 và tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, cơ chế, chính sách có hiệu lực, hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong bối cảnh mới.

Quang cảnh cuộc làm việc giữa Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương với lãnh đạo Công ty TNHH VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đoàn công tác đã làm việc với Công ty TNHH VSIP Nghệ An, doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ và đô thị.

Tính đến tháng 6/2024, Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An đã thu hút 47 dự án (trong đó có 27 dự án FDI). Hiện nay, có 31 dự án đã đi vào hoạt động bước đầu tạo việc làm cho hơn 18.000 lao động, 7 dự án đang xây dựng và 9 dự án đang trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư.

Diện tích đất cho thuê 242,81 ha đạt tỷ lệ lấp đầy 97%. Dự kiến khi toàn bộ các nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho khoảng 70.000 lao động.

Ông Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tổng vốn đầu tư tại KCN VSIP Nghệ An 1 và KCN VSIP Nghệ An 2 - KCN Thọ Lộc là 1,773 tỷ USD (trong đó các nhà đầu tư thứ cấp là 1,328 tỷ USD, VSIP Nghệ An 1 là 279,9 triệu USD và VSIP Nghệ An 2 là 164,6 triệu USD).

Tại cuộc làm việc, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã nghe lãnh đạo Công ty TNHH VSIP Nghệ An trao đổi các thông tin về quá trình đầu tư, các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cơ chế, chính sách đối với các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập các Đề án đánh giá cao mô hình kinh doanh kết hợp khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ của VSIP Nghệ An, cũng như định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc với Công ty TNHH VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương cũng bày tỏ ấn tượng trước cơ sở hạ tầng, chất lượng các nhà đầu tư thứ cấp tại KCN của VSIP; đồng thời cho biết sẽ tổng hợp ý kiến để kiến nghị, thể chế hóa các chính sách tốt hơn.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương đến thăm, làm việc tại Công ty TNHH Luxshare - ICT Nghệ An đầu tư tại KCN VSIP. Đây là công ty thuộc Tập đoàn Luxshare - ICT có trụ sở chính tại Đông Quản, Quảng Đông, Trung Quốc.

Ông Đồ Kỳ Giang - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Luxshare - ICT Nghệ An giới thiệu với Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển và đoàn công tác về dây chuyềnsản xuất. Ảnh: Thành Duy

Ngoài các cơ sở sản xuất đặt tại Trung Quốc, tập đoàn còn đầu tư ra nước ngoài, chủ yếu tại Đức, Việt Nam và Ấn Độ. Tại Việt Nam, Luxshare - ICT đã đầu tư tại Bắc Giang và Nghệ An sản xuất các linh kiện điện tử cho các tập đoàn công nghệ lớn khác trên thế giới, mang lại doanh thu hàng năm chiếm 10% của tập đoàn.

Tại cuộc làm việc, ông Đồ Kỳ Giang - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Luxshare - ICT Nghệ An và đoàn công tác đã trao đổi một số kết quả sản xuất, kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị để tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An nhận định, với sự đầu tư của Luxshare - ICT, một trong những tập đoàn công nghệ lớn của thế giới vào Nghệ An đã góp phần tăng sức hút đầu tư của tỉnh.

Đoàn tìm hiểu về môi trường lao động của công nhân tại nhà máy của Công ty TNHH Luxshare - ICT Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao sự nỗ lực của công ty trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp và trong phát triển tổ chức công đoàn, qua đó xây dựng môi trường lao động lành mạnh hơn và đó cũng là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp phát triển bền vững, phục hồi nhanh sau đại dịch Covid-19.

Trước những đề xuất của lãnh đạo công ty, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ cam kết mạnh mẽ của tỉnh trong việc đồng hành tháo gỡ, đặc biệt là kết nối cung cầu lao động; phát triển hạ tầng xã hội trong khu công nghiệp và thực hiện các thủ tục hành chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn Tập đoàn Luxshare - ICT tiếp tục kết nối các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh để tạo thành một hệ sinh thái hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển; đồng thời tính toán để các công ty Việt Nam nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng có thể tham gia vào chuỗi cung ứng của tập đoàn, nhằm mang lại thành công chung và sự gắn bó lâu dài với mảnh đất Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Luxshare - ICT Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trước khi kết thúc cuộc làm việc, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao hoạt động đầu tư của Tập đoàn Luxshare - ICT tại Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng.

“Luxshare - ICT chọn Nghệ An làm địa điểm đầu tư là hoàn toàn chính xác, thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, đồng chí Nguyễn Đức Hiển nhận định và thêm rằng, Nghệ An rất được Trung ương quan tâm và sắp tới sẽ ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế, xã hội, tạo điều kiện phát triển cho các doanh nghiệp, trong đó có Luxshare; qua đó mong muốn tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư vào Nghệ An thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển cũng cho biết về mặt chính sách, Việt Nam đang có chủ trương rà soát lại các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, tập trung vào 6 lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao như lĩnh vực hoạt động của tập đoàn.

Đoàn nghe giới thiệu về các sản phẩm chính sản xuất tại nhà máy của Công ty TNHH Luxshare - ICT Nghệ An và các dấu mốc quan trọng của công ty khi đầu tư vào tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Ghi nhận, đánh giá cao môi trường làm việc, chế độ an sinh của công ty, đặc biệt là mô hình xây dựng ký túc xá cho công nhân, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương mong muốn Luxshare - ICT Nghệ An tiếp tục quan tâm đến công tác an sinh xã hội cho người lao động, cũng như mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng tỷ lệ doanh thu của các cơ sở tại Việt Nam trong doanh thu của tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển khẳng định: Ban Kinh tế Trung ương luôn luôn lắng nghe các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp FDI; qua đó bày tỏ sẵn sàng tiếp nhận phản hồi bất kỳ khó khăn, vướng mắc nào về cơ chế, chính sách của tập đoàn khi đầu tư tại Việt Nam; đồng thời mời lãnh đạo Luxshare - ICT để thăm, làm việc tại Ban Kinh tế Trung ương trong thời gian tới.