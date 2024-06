Xây dựng Đảng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận những kết quả tích cực của Nghệ An trong việc thực hiện các Nghị quyết 10, 11, 12-NQ/TW.

Sáng 4/6, tại TP. Vinh, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành ngày 3/6/2017.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập các Đề án làm Trưởng đoàn công tác. Tiếp, làm việc với đoàn, về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan.

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Cuộc làm việc nhằm nắm bắt kết quả thể chế hóa 3 nghị quyết trên địa bàn tỉnh; mô hình mới, cách làm hay của Nghệ An để đưa các nghị quyết vào cuộc sống; lắng nghe các đề xuất, kiến nghị của tỉnh để góp phần phục vụ sơ kết, báo cáo Bộ Chính trị ban hành kết luận, đồng thời chuẩn bị cho xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, Nghị quyết số 11-NQ/TW và Nghị quyết số 12-NQ/TW. Ảnh: Thành Duy

Cụ thể hóa các Nghị quyết số 10, 11, 12 của Ban Chấp hành Trung ương, trong 6 năm qua, với quan điểm thực hiện sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá và cao hơn so với bình quân chung của cả nước.

Quy mô GRDP ngày càng mở rộng; năm 2023 ước 193.374 tỷ đồng, xếp thứ 10/63 địa phương; thu ngân sách đã vượt mốc 20.000 tỷ đồng, đạt 21.275 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng tăng cả về số lượng, quy mô và chất lượng dự án. Luỹ kế đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 136 dự án đầu tư FDI của các nhà đầu tư đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ, với tổng số vốn đăng ký khoảng 4,23 tỷ USD.

Doanh nghiệp phát triển nhanh về số lượng, đa dạng về ngành, nghề, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tổng số doanh nghiệp đăng ký (tính đến ngày 31/12/2023) đạt 37.453 doanh nghiệp; trong đó có hơn 15.000 doanh nghiệp đang hoạt động (chiếm 40% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập). Đến năm 2022, khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp 71,65% GRDP của tỉnh.

Tại cuộc làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan và Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã trao đổi, làm rõ thêm các nội dung, nhất là khó khăn, gắn với kiến nghị đề xuất trong thực hiện Luật Quy hoạch, các quy hoạch; các cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước; nhất là các cơ chế, chính sách trong định giá đất đối với các nông, lâm trường; đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước; cơ chế thúc đẩy liên kết vùng, tiểu vùng…

Đồng chí Lê Tiến Trị - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Quản lý KKT Đông Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, tỉnh Nghệ An kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân; tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính theo hướng có lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, hải quan, thuế; xem xét giảm lãi suất vay, cho thuê, mua nhà ở xã hội, đồng thời xem xét các cơ chế để doanh nghiệp tham gia tín chấp, bảo lãnh cho người lao động để chủ trương phát triển nhà ở xã hội đi vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, tỉnh kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước để các địa phương có định hướng, cơ sở thực hiện; Quốc hội và Chính phủ sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp...

GÓP PHẦN THÁO GỠ KHÓ KHĂN ĐỂ PHÁT TRIỂN

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh tầm quan trọng của các nghị quyết; đồng thời khẳng định tỉnh Nghệ An nghiêm túc triển khai, qua đó mang lại tác dụng lớn đối với sự phát triển kinh tế, gắn với bền vững, đảm bảo an ninh quốc phòng, ổn định xã hội.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở các nội dung trao đổi tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, tỉnh sẽ hoàn thiện báo cáo gửi Ban Kinh tế Trung ương, gắn với đó là các đề xuất, kiến nghị để góp phần tháo gỡ những khó khăn chung trong cả nước, trong đó có tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng đoàn công tác phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực của Nghệ An trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết 10, 11, 12-NQ/TW cũng như các kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, ghi nhận và mong muốn tiếp tục nhận được các đề xuất, kiến nghị của tỉnh trong quá trình thực hiện các nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng đoàn công tác tặng Tỉnh uỷ Nghệ An cuốn sách có tựa đề: "Luận cứ khoa học về mô hình, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện mới". Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở các ý kiến và kiến nghị của tỉnh Nghệ An, Đoàn công tác tiếp thu đầy đủ, tổng hợp, chắt lọc để phục vụ cho việc xây dựng Đề án sơ kết thực hiện các Nghị quyết 10, 11, 12-NQ/TW và tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời gian tới.