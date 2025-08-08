Thời sự Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Sáng 8/8, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam về dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tham dự lễ tưởng niệm có đồng chí Phan Anh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các đồng chí cùng đi trong đoàn.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An và các đồng chí trong Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Đoàn đại biểu Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, đồng chí Phan Anh Sơn cùng đoàn đại biểu Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tưởng niệm, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Đồng chí Phan Anh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam dâng lễ tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, những năm qua, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam không ngừng thiết lập, mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, cũng như các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân Việt Nam và quốc tế hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học... Thực hiện các chương trình, dự án, sự kiện nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi văn hóa và thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau. Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ chức này hoạt động tại Việt Nam, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng chí Phan Anh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Anh Sơn cùng đoàn đại biểu Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Cường

Đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân yêu trong gia đình của Bác tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dịp này, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng tỉnh Nghệ An 20 căn nhà, 1.000 suất học bổng, 1.000 suất quà Tết với tổng trị giá 3,4 tỷ đồng. Ảnh: Thành Cường

Tiếp đó, đoàn đại biểu Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn - biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào.