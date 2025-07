Thời sự Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên giải trình về cấp bìa đất, giao đất, giao rừng Chiều 30/7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình 6 tháng đầu năm và phiên họp thường kỳ tháng 7/2025.

Quang cảnh phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham gia phiên họp có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Vĩnh Trường báo cáo kết quả thực hiện các Thông báo Kết luận phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay. Ảnh: Mai Hoa

Phân tích làm rõ nhiều tồn tại, hạn chế

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 7 phiên giải trình và ban hành 7 Kết luận kết quả phiên giải trình làm căn cứ cho UBND tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cùng các địa phương triển khai thực hiện.

Cụ thể, 7 nội dung giải trình: Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; công tác quản lý và sử dụng tài sản công sau sáp nhập địa giới hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập; giải toả vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và bảo đảm trật tự an toàn giao thông; giao đất, giao rừng, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề; công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch đô thị và nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cập nhật các quy định mới vào thực tiễn nhằm giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế đặt ra. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh tại cuộc họp và thông qua nắm bắt thực tế, lắng nghe ý kiến cử tri, nhân dân, tại phiên giải trình, các thành viên dự họp đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của UBND tỉnh đã bám sát các nội dung kết luận, cụ thể hoá các kế hoạch và quyết liệt chỉ đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, các địa phương. Nhờ vậy, những bất cập, khó khăn, bức xúc trên các lĩnh vực từng bước được giải quyết, tháo gỡ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị UBND tỉnh và các ngành liên quan cần quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong cấp GCNQSD đất cho người dân; sắp xếp, điều tiết cơ sở vật chất sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xử lý ô tô đậu, đỗ trên các tuyến đường nội thị. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, đã xử lý được 17.181 hồ sơ cấp GCNQSD đất tồn đọng các loại cho người dân; thu hồi, bàn giao đất từ 11 công ty nông, lâm nghiệp về cho địa phương quản lý, đạt tỉ lệ 74,79%, tương đương 12.794,36 ha.

Trong công tác sắp xếp cơ sở nhà và đất do sắp xếp đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp, tính đến thời điểm này, UBND tỉnh đã phê duyệt 4.341/ 4.357 cơ sở nhà, đất, đạt tỉ lệ 99,63 %.

Đồng chí Cao Tiến Trung - Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nêu một số vấn đề liên quan đến việc sắp xếp tài sản công. Ảnh: Mai Hoa

Công tác giải toả vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông; giao đất, giao rừng, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Duy Thanh nêu tình trạng báo động thanh, thiếu niên tụ tập, tổ chức đua xe tại một số địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh những kết quả được, tại phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã phân tích, làm rõ nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế đặt ra, gợi mở nhiều giải pháp quyết liệt nhằm giải quyết các bất cập.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan cần cập nhật các quy định mới của pháp luật cũng như các vấn đề tồn tại, bức xúc tiếp tục phát sinh trong thực tiễn, để đề ra các giải pháp giải quyết hiệu quả liên quan đến các nội dung đã tổ chức giải trình, tránh tình trạng chỉ giải quyết các vấn đề được chỉ ra tại thời điểm tổ chức phiên giải trình.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt tiếp thu và giải trình làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền trách nhiệm của ngành. Ảnh: Mai Hoa

Quan tâm giải quyết các vấn đề phát sinh mới, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài chính cần tiến hành rà soát trụ sở làm việc và phương tiện ô tô các đơn vị cấp xã để có phương án điều chuyển phù hợp, tránh nơi thừa, nơi thiếu, nhất là ưu tiên cho các xã vùng sâu, vùng xa đang quá thiếu thốn. Cùng với đó, cần có quy định cụ thể việc dừng, đậu xe tô trên các ngõ phố nội thị, đảm bảo đường thông, hè thoáng cho các tuyến đường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long khẳng định: Những vấn đề tồn tại, hạn chế đã được nhìn thấy rõ, UBND tỉnh sẽ tìm hướng giải quyết để có kết quả sớm nhất. Ảnh: Mai Hoa

Cần đề ra các giải pháp và chỉ đạo quyết liệt hơn

Kết luận tại phiên họp, bên cạnh đánh giá cao những nỗ lực của UBND tỉnh và các sở, ngành, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các ngành cần nghiêm túc, trách nhiệm để nhìn nhận rõ những tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp và chỉ đạo quyết liệt hơn nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra.

Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung cụ thể. Liên quan đến cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, dù đã nỗ lực cố gắng, tuy nhiên, kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các trường hợp tồn đọng đạt kết quả chưa cao, chậm chuyển biến, đặc biệt là trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền và không có giấy tờ liên quan; tình trạng sai lệch giữa GCNQSD đất của người dân so với diện tích, vị trí thực tế vẫn diễn ra.

Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của UBND cấp xã trong cấp GCNQSD đất; đồng thời nghiên cứu ban hành kế hoạch mới thay thế hoặc điều chỉnh Kế hoạch số 815, ngày 30/12/2021 phù hợp với giai đoạn và tình hình mới, trong đó, xác định rõ, đầy đủ nhiệm vụ của xã, phường hiện nay.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại phiên họp. Ảnh: Mai Hoa



Về sắp xếp tài sản công, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục sắp xếp các cơ sở còn lại; đồng thời nghiên cứu xây dựng đề án sắp xếp, quản lý sử dụng tài sản công theo đúng quy định khi thực hiện chính quyền 2 cấp.

Đối với công tác giao đất, giao rừng; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, cần chú trọng bố trí kinh phí để phục vụ công tác cắm mốc phân định ranh giới rừng, giao đất, giao rừng, thu hồi đất, thu hồi rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các chủ rừng; tập trung nguồn lực, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý, sớm hoàn thiện Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo điều kiện thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư xây dựng hạ tầng và thực hiện các dự án trong Khu lâm nghiệp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đề nghị UBND tỉnh, các ngành liên quan và các địa phương tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động.

UBND tỉnh cần lập phương án rà soát, phân loại, bàn giao, quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng nước sạch tại đô thị và nông thôn theo đúng quy định, đảm bảo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời chỉ đạo cơ quan liên quan giải quyết các tồn tại, vướng mắc để sớm đưa nhà máy vào vận hành, khai thác, tránh gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh chiều nay cũng đã dành thời gian nghe báo cáo kết quả tổ chức kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh và công tác dân nguyện tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2025.