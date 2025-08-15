Xây dựng Đảng Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trao đổi, chia sẻ những kết quả, nhiệm vụ và giải pháp để phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trao đổi, chia sẻ những kết quả, nhiệm vụ và giải pháp để phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Phạm Bằng (Thực hiện) • 14/08/2025

Phóng viên: Thưa đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng ngày càng quan trọng. Đồng chí có thể chia sẻ, đánh giá chung những kết quả nổi bật của Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ 2020-2025?

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu: Tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nơi trực tiếp lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, trong bối cảnh Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh mới được thành lập từ tháng 2/2025, việc củng cố và phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng càng có ý nghĩa quyết định trong ổn định tổ chức, duy trì kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trao các quyết định thành lập, tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh và các đồng chí giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Dù mới được thành lập, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy và đi vào hoạt động nền nếp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo thông suốt. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh uỷ và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, Đảng bộ đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhất là trong công tác tham mưu, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, dân vận và xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, Đảng bộ đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác dân vận, nội chính, kiểm tra, giám sát, quốc phòng, an ninh, văn phòng cấp ủy được tăng cường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy, động viên được đoàn viên, hội viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phóng viên: Công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ "then chốt", xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”. Vậy theo đồng chí, đâu là những điểm nhấn nổi bật trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong thời gian qua của Đảng bộ, đặc biệt sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy?

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu: Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xác định phải làm tốt cả 5 mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai hiệu quả, đặc biệt là việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng theo hướng trực tuyến kết hợp trực tiếp, tăng tính lan tỏa và hiệu quả.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ nhất. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thành Cường Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Cường Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được thực hiện đồng bộ thông qua Ban Chỉ đạo 35 và mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội. Chủ động nắm bắt, định hướng tư tưởng cho đảng viên trước những vấn đề mới, nhạy cảm; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức và nêu gương được chú trọng. Các cấp ủy cơ sở ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay; kịp thời biểu dương và nhân rộng nhiều tấm gương tiêu biểu.

Đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng đã tập trung triển khai, thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương của Đảng trong việc đổi mới, sắp xếp, tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; trong đó, tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, trước hết là chất lượng cấp ủy, chất lượng cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến tích cực góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng.

Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp duyệt đại hội Đảng bộ cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị phiên thường kỳ tháng 7/2025. Ảnh: Nguyễn Hưng Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa

Phóng viên: Trong thực tế triển khai nhiệm vụ, các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị ra sao để thực sự trở thành trung tâm đoàn kết, lãnh đạo và dẫn dắt cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, thưa đồng chí?

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu: Các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh là hạt nhân chính trị, là lực lượng nòng cốt trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng được thể hiện rõ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời dẫn dắt và định hướng tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các tổ chức cơ sở đảng còn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu.

Trong các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, tổ chức đảng giữ vai trò trung tâm trong việc tham mưu, đề xuất chủ trương lớn, nhất là liên quan đến công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, quốc phòng - an ninh. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp về xây dựng Đảng, từ công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ đến kiểm tra, giám sát, dân vận, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chủ động bám sát, nắm chắc tình hình dư luận; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận chính quyền, tham mưu xử lý tốt những vấn đề bức xúc, phát sinh ở cơ sở.

Các tổ chức cơ sở đảng trong Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh phát huy vai trò dẫn dắt trong tham mưu xây dựng chính sách, nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri. Trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức cơ sở đảng đã chủ động phối hợp lãnh đạo tổ chức tốt công tác đào tạo cán bộ, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn học - nghệ thuật góp phần quan trọng vào công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận và giữ vững ổn định xã hội. Trong các cơ quan tư pháp, các tổ chức đảng đã lãnh đạo tốt hoạt động truy tố, xét xử, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.

Các đại biểu tham dự Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Thành Cường Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Thành Cường Ban Chấp hành Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt, nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Cường

Phóng viên: Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang nỗ lực thực hiện khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới, theo đồng chí, vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh cần được phát huy như thế nào để đáp ứng yêu cầu mới, nhiệm vụ mới và tình hình mới?

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu: Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và của tỉnh Nghệ An, yêu cầu về sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong hệ thống chính trị đặt ra trách nhiệm rất lớn cho các tổ chức cơ sở đảng - nơi trực tiếp lãnh đạo cán bộ, đảng viên và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Để phát huy thực chất vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng, thời gian tới cần giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới trong tư duy, phương pháp, phương thức thực hiện của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy và các tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, quan tâm công tác tư tưởng, chính trị, đạo đức, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, khả năng tham mưu, xử lý nhanh, chính xác, hiệu quả nội dung công việc.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xã Na Loi về công tác khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Thành Cường Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ ở xã Keng Đu. Ảnh: Thành Cường Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao 5 tỷ đồng hỗ trợ xã Keng Đu khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Thành Cường

Trong đó, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I và 4 Nghị quyết "trụ cột" của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia một cách hiệu quả. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trực thuộc Đảng ủy theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, đảm bảo tiến độ, chất lượng; bộ máy sau sắp xếp phải tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý năm 2024. Ảnh: P.V

Cùng đó, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mô hình “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu. Bên cạnh đó, phát huy tinh thần thi đua, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay; kết hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ để đảm bảo sự nghiêm minh, kỷ cương trong tổ chức đảng. Đặc biệt, tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên - đây chính là hình ảnh trực tiếp nhất về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quần chúng.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, kết hợp bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ, nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; xây dựng đơn vị văn hóa; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào thi đua trong công chức, viên chức, người lao động.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận, ủng hộ, trao hỗ trợ đồng bào miền Tây khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: PV-CTV

Phóng viên: Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xác định những khâu đột phá, mục tiêu như thế nào để khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống tổ chức đảng của Đảng bộ tỉnh, góp phần xây dựng Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá của cả nước?

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu: Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ sẽ tập trung vào 2 khâu đột phá: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, tận tụy, liêm chính, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới; Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách hành chính trong Đảng.

Mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; 100% tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, nhất là người đứng đầu, có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực thực tiễn, uy tín cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, phấn đấu xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh là hình mẫu về CCCH, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng; là nơi khơi nguồn đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng Nghệ An sớm trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!