Thời sự HỎA TỐC: Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu sơ tán dân quyết liệt, hạn chế lưu thông để ứng phó bão số 5 Chiều tối 25/8, trước diễn biến cực kỳ nguy hiểm của bão số 5, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các cấp, các ngành tập trung vào các biện pháp ứng phó khẩn cấp, trong đó nhấn mạnh việc sơ tán dân và trao quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hạn chế người và phương tiện lưu thông.

Trong bối cảnh bão số 5 với cường độ rất mạnh đang di chuyển nhanh về phía đất liền tỉnh Nghệ An, Thường trực Tỉnh ủy đã ra chỉ đạo khẩn, triển khai thực hiện Công điện hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu ký, yêu cầu các đồng chí lãnh đạo và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Ưu tiên hàng đầu là sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm

Tỉnh ủy yêu cầu Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh cùng bí thư đảng ủy các xã, phường phải tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác di dời dân cư.

Các khu vực cần đặc biệt chú ý bao gồm: người dân trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản và trong các nhà yếu không đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, phải khẩn trương rà soát và triển khai ngay công tác sơ tán dân tại những nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, và các vùng có nguy cơ ngập lụt sâu, nước chảy xiết.

Hạn chế người và phương tiện để đảm bảo an toàn

Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, Thường trực Tỉnh ủy giao đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh quyền quyết định việc hạn chế người và phương tiện lưu thông trên đường bộ, đường sông. Việc kiểm soát đi lại của người dân sẽ được siết chặt khi bão mạnh và mưa lũ ảnh hưởng trực tiếp.

Lãnh đạo tỉnh trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Ủy viên Ban Thường vụ sẽ theo địa bàn được phân công, trực tiếp xuống các xã, phường trọng điểm để chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc công tác ứng phó.

Nhiệm vụ tại cơ sở tập trung vào việc sơ tán dân, đảm bảo dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, duy trì điện và sóng thông tin liên lạc thông suốt từ thôn, bản đến cấp tỉnh.

Đồng thời, phải chỉ đạo vận hành an toàn các hồ đập thủy lợi, thủy điện và bố trí sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Công văn này được yêu cầu thực hiện khẩn trương, cho thấy sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An trong việc bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước cơn bão số 5.