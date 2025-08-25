Kinh tế Hình ảnh Cửa Lò chiều 25/8: Biển động dữ dội, nhiều tuyến đường ven biển ngập do bão số 5 Chiều 25/8, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 5, phường Cửa Lò (Nghệ An) đang chống chọi với gió giật dữ dội và triều cường. Nước biển đã tràn qua kè, gây ngập úng nghiêm trọng cho các tuyến đường ven biển.

Khi tâm bão số 5 chỉ còn cách đất liền vài chục kilomet, những tác động nguy hiểm nhất của cơn bão đã bắt đầu xuất hiện tại khu vực ven biển Nghệ An. Tại Cửa Lò, từ khoảng 15 giờ chiều, gió đã giật liên hồi với cường độ rất mạnh, kèm theo mưa lớn.

Những con sóng lớn đánh trùm qua kè chắn sóng trên đường Bình Minh. Ảnh: ĐT

Sóng biển dâng cao bất thường, cao từ 4,0 đến 6,0m, liên tục đánh vào bờ với sức mạnh khủng khiếp. Nhiều đợt sóng lớn đã vượt qua cả tuyến kè chắn sóng, mang theo một lượng lớn nước mặn và cát vào các tuyến đường nội thị.

Toàn cảnh đường Bình Minh ngập trong nước biển.

Tuyến đường Bình Minh, vốn là trục đường du lịch chính chạy dọc bờ biển Cửa Lò, đã bị ngập cục bộ ở nhiều đoạn. Nước biển dâng cao kết hợp với gió lớn khiến mặt đường chìm trong nước, gây ách tắc và nguy hiểm cho người và phương tiện.

Đây là một trong những khu vực được cảnh báo có nguy cơ cao về ngập lụt do ảnh hưởng của bão .

Không chỉ các tuyến đường sát biển, một số trục đường chính khác như đường Nguyễn Xí cũng ghi nhận tình trạng ngập úng cục bộ. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc ra đường để đảm bảo an toàn.

Gió mạnh vùng ven biển được ghi nhận ở cấp 9-10, giật cấp 13-14 đã quật ngã nhiều cây xanh, làm tốc mái một số công trình tạm bợ.

Hiện tại, bão số 5 vẫn đang tiếp tục tiến vào đất liền. Dự báo trong tối và đêm nay, tình hình mưa lớn, gió mạnh và ngập lụt tại Cửa Lò cũng như các địa phương ven biển khác của Nghệ An sẽ còn diễn biến phức tạp.

Một số hình ảnh PV Báo và PTTH Nghệ An trực tiếp có mặt và ghi nhận tại phường Cửa Lò:

Nước biển dâng ngập nhiều tuyến đường, người dân được khuyến cáo không ra đường, hạn chế di chuyển.

Nhiều điểm bị ngập sâu.

Gió mạnh khiến một số mái tôn bị gãy đổ.

Một chiếc xe máy đang khó khăn di chuyển trên đường Nguyễn Xí.

Cây cối nghiêng ngả, xác xơ trong gió bão.