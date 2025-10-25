Xã hội Sớm khắc phục hệ thống chiếu sáng ở phường Cửa Lò Kể từ sau bão số 10 và các đợt thiên tai liên tiếp, hệ thống điện chiếu sáng tại phường Cửa Lò đã bị hư hỏng nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

Trên 90% đèn nội xóm hư hỏng

Thực trạng điện chiếu sáng nội khu dân cư bị tê liệt đang là vấn đề nóng tại nhiều khối, xóm trên địa bàn phường Cửa Lò. Theo phản ánh của Ban cán sự các khối, tỷ lệ hư hỏng tại một số khu vực là trên 90% sau các cơn bão lớn.

Ông Hoàng Văn Trường - Khối trưởng khối Mỹ Thắng - khối có diện tích rộng nhất phường chia sẻ: “Do địa bàn gần biển, hệ thống điện chiếu sáng của khối chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão số 5 và bão số 10. Trên 90% đèn ở các tuyến đường nội xóm đã bị hư hỏng”.

Hệ thống điện nội xóm ở khối Mỹ Thắng hư hỏng gần hết sau bão. Ảnh: NVCC

Ông Trường cho biết thêm, từ trước đến nay, hệ thống điện chiếu sáng tại Mỹ Thắng chủ yếu từ nguồn xã hội hóa nên tính bền vững không cao. Sau bão, ngoài đèn hư, các điểm đấu nối bị đứt gãy khiến việc đưa điện về khối bị gián đoạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt. Khối Mỹ Thắng vừa bỏ ra gần 42 triệu đồng để khắc phục hệ thống lưới điện nội khối sau hai cơn bão số 5 và số 10.

Ông Phan Văn Hải - Khối trưởng khối Bình Minh cho biết: “Sau bão, toàn bộ bóng đèn và một số cột đèn ở các tuyến đường trong xóm bị hỏng hoàn toàn, cần phải thay mới. Mất điện chiếu sáng, đời sống người dân gặp nhiều bất cập, không đảm bảo an toàn sinh hoạt”.

Nhiều tuyến đường nội xóm ngay gần trung tâm cũng không có điện. Ảnh: NVCC

Tại khối Bình Minh, mỗi hộ dân đóng 250.000 đồng/năm để trả tiền điện chiếu sáng. Dù Ban cán sự khối đã túc trực hàng chục ngày công để sửa chữa, nhưng nguồn lực đầu tư eo hẹp khiến công trình thiếu tính bền vững, nguy cơ tiếp tục hư hỏng sau bão lớn là rất cao.

Chị Nguyễn Thị Bình (đường Nguyễn Sinh Cung) lo lắng: “Việc đi lại vào buổi tối gặp nhiều khó khăn. Ở những khu vực xa trung tâm, dù có đèn xe, chúng tôi vẫn thấp thỏm mỗi khi qua khu vực ít dân cư…”.

Sớm khắc phục hệ thống đèn chiếu sáng

Ở cấp độ phường, hệ thống điện công cộng cũng ghi nhận nhiều thiệt hại, dù đã khắc phục được phần lớn.

Ông Hoàng Minh Thọ - Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Cửa Lò cho biết: “Sau hai cơn bão số 5 và số 10, hệ thống đèn chiếu sáng trên đường dạo bộ ven biển bị hư hỏng hoàn toàn. Điện chiếu sáng, điện trang trí và cả điện sinh hoạt đều chịu ảnh hưởng”.

Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng, trang trí khu vực Quảng trường Bình Minh hư hỏng sau bão. Ảnh: Diệp Thanh

May mắn là thời điểm bão diễn ra trùng với mùa thấp điểm du lịch nên không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm của du khách. Hiện tại, phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị đang khẩn trương rà soát lại toàn bộ hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng, từ điện chiếu sáng, điện trang trí đến đèn tín hiệu giao thông để kịp thời thay thế. Ông Thọ thông tin thêm, trong 30 tuyến đường nội phường, hiện còn khoảng 5-7 tuyến chưa có điện chiếu sáng và một số đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Số đèn này chủ yếu nằm ở những tuyến đường chưa bàn giao xong hoặc chờ thay mới.

Về kế hoạch khắc phục, ông Thọ chia sẻ: “Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu UBND phường huy động nguồn lực để kịp thời sửa chữa, khắc phục hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí nói riêng và hạ tầng kỹ thuật nói chung, nhằm phục vụ tốt nhất cho mùa du lịch 2026”.

Một tuyến đường trung tâm phường Cửa Lò không có điện chiếu sáng dù đã sau 18h30' (Ảnh chụp ngày 22/10/2025). Ảnh: Diệp Thanh

Bên cạnh đó, một trong những vấn đề tồn tại và nhận được phản ánh của người dân từ đầu năm 2025 đến nay là việc thiếu điện chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 46. Đây là tuyến đường trọng điểm, tập trung nhiều xe tải trọng lớn (container, xe chở hàng) qua lại và là trục lưu thông chính của đông đảo công nhân từ Khu công nghiệp Nam Cấm, WHA. Mặc dù tuyến đường thuộc Khu Quản lý đường bộ 2 quản lý, nhưng điện chiếu sáng lại do phường Cửa Lò phụ trách. Khi những phương tiện lớn đi qua tuyến đường này với tốc độ cao, rất khó để quan sát những phương tiện nhỏ, đặc biệt là các phương tiện thô sơ.

Chị Lê Thị Mai, công nhân Khu công nghiệp Nam Cấm lo lắng: “Trước đây, đoạn đường này đã được chỉnh trang đầy đủ hệ thống nhưng từ sau cơn bão thì không còn sáng. Thời tiết khô ráo còn đỡ. Sắp tới là mùa mưa, mùa Đông, việc quan sát của người tham gia giao thông sẽ càng gặp nhiều hạn chế. Việc không duy trì, đảm bảo điện sáng ở tuyến đường này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tai nạn giao thông”.

Quốc lộ 46 có nhiều phương tiện lưu thông nhưng từ đầu năm đến nay không có điện chiếu sáng. Ảnh: Diệp Thanh

Trước những phản ánh và kiến nghị của người dân, UBND phường Cửa Lò đã có những phản hồi về phương hướng giải quyết. Ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò cho biết: “Sau 2 cơn bão, không riêng gì Cửa Lò, tình trạng khó khăn về hạ tầng đường điện là thực trạng đang xảy ra ở nhiều địa phương. Dù rất muốn chia sẻ và hỗ trợ bà con nhân dân, nhưng chính quyền phải ưu tiên kinh phí cho các hạng mục quan trọng hơn. Trước mắt, hệ thống đèn chiếu sáng nội xóm vẫn cần đến sự chủ động xã hội hóa, vận động đóng góp của bà con nhân dân”.

Về tình trạng mất điện trên tuyến Quốc lộ 46, điểm nóng về nguy cơ tai nạn, Phó Chủ tịch UBND phường lý giải: Việc điện chiếu sáng tại Quốc lộ 46 bị hư hỏng là do quá trình thi công đường ven biển đã khiến hệ thống đường điện bị đứt, chưa thể nối lại được. Chúng tôi đang khẩn trương làm việc với đơn vị Điện lực Nghi Lộc, sớm khắc phục tình trạng mất điện ở 1 số khu vực. Vấn đề này sẽ sớm được khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông./.