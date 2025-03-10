Thời sự 4 nhóm giải pháp đột phá, đưa Cửa Lò trở thành đô thị du lịch biển văn minh, hiện đại Trong phiên làm việc sáng 3/10 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng chí Ngô Đức Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Lò có bài tham luận với nội dung: "Phát triển du lịch biển Cửa Lò xanh, sạch, đẹp, thân thiện, văn minh, hiện đại - trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà".

Đồng chí Ngô Đức Kiên – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Lò tham luận tại đại hội với nội dung: "Phát triển du lịch biển Cửa Lò xanh, sạch, đẹp, thân thiện, văn minh, hiện đại – trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà".



Cửa Lò trong dòng chảy chiến lược phát triển du lịch quốc gia

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Lò - Ngô Đức Kiên nhấn mạnh: Nghị quyết số 08, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và Chương trình hành động số 55 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Kế hoạch số 62 của UBND tỉnh đã mở ra hướng đi rõ ràng cho phát triển du lịch Nghệ An. Mục tiêu đến năm 2030, du lịch Nghệ An cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ và là điểm đến hấp dẫn của cả nước.

Đây là “kim chỉ nam” quan trọng để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Cửa Lò cụ thể hóa thành chiến lược phát triển du lịch đô thị biển văn minh, hiện đại.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, sự đồng thuận của nhân dân, du lịch Cửa Lò đã khẳng định vị thế là “thương hiệu biển” của Nghệ An. Hạ tầng du lịch tiếp tục được đầu tư đồng bộ, tạo diện mạo khang trang cho đô thị biển. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp ra đời, trong đó, có sự góp mặt của các thương hiệu lớn như: Vinpearl Melia, Mường Thanh Grand, Sài Gòn - Kim Liên, Summer…

Nhiều sản phẩm du lịch mới, đẳng cấp như VinWonders, cáp treo ra đảo Ngư, các khu vui chơi, mua sắm hiện đại, chuỗi nhà hàng - dịch vụ ẩm thực đặc trưng… Du lịch trở thành nguồn thu quan trọng, tạo việc làm, thúc đẩy dịch vụ và ngành nghề liên quan phát triển, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

“Cửa Lò không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng mà còn là hình ảnh của Nghệ An thân thiện, năng động, khát vọng đổi mới, tăng trưởng xanh”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Lò - Ngô Đức Kiên chia sẻ.

Nhìn thẳng vào hạn chế để phát triển bứt phá

Bên cạnh kết quả đạt được, tham luận cũng thẳng thắn chỉ ra những “điểm nghẽn” cần được tháo gỡ bằng các giải pháp đồng bộ, căn cơ.

Đó là, sản phẩm du lịch còn đơn điệu, nặng tính mùa vụ; chất lượng dịch vụ chưa đồng đều; thiếu sản phẩm đặc thù, quy mô lớn và mang xu hướng mới.

Trên địa bàn đang còn nhiều dự án chậm hoặc không triển khai; quỹ đất sạch cho nhà đầu tư chiến lược còn hạn chế. Nguồn nhân lực du lịch yếu về kỹ năng và ngoại ngữ; thị trường khách quốc tế chưa được khai thác hiệu quả.

Đây chính là những thách thức đặt ra cho phường Cửa Lò trong hành trình vươn tầm, trở thành đô thị du lịch biển văn minh, hiện đại, đủ sức cạnh tranh với các trung tâm du lịch lớn trong nước và khu vực.

4 nhóm giải pháp trọng tâm, đột phá

Để hiện thực hóa khát vọng phát triển, đồng chí Ngô Đức Kiên đã đưa ra 4 nhóm giải pháp:

Thứ nhất, lấy du lịch làm mũi đột phá. Triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược kinh tế biển, Cửa Lò xác định phát triển du lịch biển là trụ cột. Đề nghị tỉnh ban hành cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, xây dựng sản phẩm du lịch mới, ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá, khai thác giá trị văn hóa truyền thống làng chài, tạo bản sắc riêng. Đặc biệt, trong quý I/2026, xây dựng Đề án phát triển du lịch giai đoạn mới, hướng tới quy hoạch Khu Du lịch Quốc gia ven biển Nghệ An và đăng cai Năm Du lịch Quốc gia.

Thứ hai, quy hoạch và hạ tầng đồng bộ. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ dự án đã cấp phép; thu hồi dự án “treo” để dành quỹ đất cho nhà đầu tư có năng lực. Phát triển các khu nghỉ dưỡng, sản phẩm du lịch quy mô lớn, chất lượng cao, đủ sức cạnh; đầu tư hạ tầng đô thị hiện đại, môi trường sạch, đẹp, an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Thứ ba, xây dựng thương hiệu, quảng bá mạnh mẽ. Định vị Cửa Lò là điểm đến “xanh – sạch – đẹp, an toàn, thân thiện”. Đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số, tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn. Song song, gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường biển, khai thác giá trị lễ hội dân gian, tín ngưỡng thờ cá Ông, lễ hội đua thuyền, tạo nên sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. Xác định nguồn nhân lực du lịch là khâu then chốt, Cửa Lò chú trọng đào tạo văn hóa ứng xử, ngoại ngữ, kỹ năng nghề và quản trị. Phối hợp cơ sở đào tạo để bồi dưỡng lực lượng lao động chuyên nghiệp; phát động phong trào “Người dân Cửa Lò hiếu khách, văn minh”; khuyến khích doanh nghiệp chủ động đào tạo, nâng cao năng lực quản trị theo hướng số hóa dịch vụ, nâng cao năng lực quản trị, từng bước hội nhập quốc tế.

Với khát vọng phát triển, đồng chí Ngô Đức Kiên khẳng định: Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường Cửa Lò xác định phát triển đô thị du lịch biển văn minh, hiện đại là 1 trong 3 khâu đột phá quan trọng. Với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự đồng hành của các sở, ngành, cùng tinh thần đồng thuận, quyết tâm cao của Nhân dân, du lịch Cửa Lò chắc chắn sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, bền vững, khẳng định vị thế của Cửa Lò trong bản đồ du lịch quốc gia, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An.