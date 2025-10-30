Xã hội Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự Đại hội Công đoàn phường Cửa Lò Chiều 30/10, Công đoàn phường Cửa Lò đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2030.

Về tham dự sự kiện, có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Kha Văn Tám - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An; Ngô Đức Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Cửa Lò; Đại diện các đơn vị liên quan cùng 60 đại biểu đại diện cho đoàn viên, người lao động trên toàn phường.

Công đoàn phường Cửa Lò được thành lập và đi vào hoạt động từ cuối tháng 7/2025, có nhiều thay đổi về đối tượng tập hợp, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ theo quy định của Luật Công đoàn (sửa đổi). Đại hội đã đánh giá kết quả từ khi thành lập đến thời điểm Đại hội và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa cho Đại hội Công đoàn phường. Ảnh: Diệp Thanh

Công đoàn phường Cửa Lò hiện quản lý, chỉ đạo trực tiếp 29 công đoàn cơ sở với tổng số 1.548 đoàn viên , trong đó có 1.080 lao động nữ. Sau khi thành lập, Công đoàn phường đã nhanh chóng ổn định và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực.

Với trọng tâm là chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động, Công đoàn phường đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên; ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3; tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; triển khai Chương trình “Bữa cơm Công đoàn” nhân kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Chỉ đạo thành công việc tổ chức Hội nghị dân chủ tại 6/6 đơn vị cơ sở Giáo dục ngoài công lập năm học 2025 – 2026.

Đồng chí Hoàng Văn Hợp - Chủ tịch Công đoàn Phường Cửa Lò trình bày Báo cáo chính trị Đại hội. Ảnh: Diệp Thanh

Dù là mô hình hoạt động công đoàn mới, Công đoàn phường Cửa Lò đã nhanh chóng ổn định và thiết lập hệ thống làm việc bài bản; Ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ ràng, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ; Tích cực tham gia các hoạt động do ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức, như Ngày Chủ nhật xanh, phòng chống bão…

Bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều thuận lợi lẫn thách thức, Công đoàn phường Cửa Lò xác định mục tiêu trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên, người lao động; giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động. Với mục tiêu đó, Đại hội xác định 4 khâu đột phá 9 nhiệm vụ, giải pháp.

Dù mới thành lập nhưng Công đoàn phường Cửa Lò đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: CSCC

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Công đoàn phường Cửa Lò lần thứ I thể hiện ý chí quyết tâm, năng động, linh hoạt, sáng tạo của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn phường. Với tinh thần đó, Công đoàn phường đã đặt ra các chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2025-2030 như: Thành lập mới 2 - 3 công đoàn cơ sở và phấn đấu nâng tổng số đoàn viên lên khoảng 1.800 - 2.000 đoàn viên; Có ít nhất 91% công đoàn cơ sở ký kết được Thỏa ước lao động tập thể, trong đó ít nhất 40% bản đạt loại A; 100% công đoàn cơ sở ban hành và tổ chức thực hiện đúng quy chế dân chủ tại nơi làm việc; 100% công việc thực hiện chỉ đạo, điều hành hoạt động trên không gian mạng…

Đại hội đã lắng nghe nhiều tham luận chất lượng, chia sẻ những cách làm hiệu quả trong hoạt động công đoàn, đồng thời kiến nghị, góp ý nhằm thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Công đoàn phường Cửa Lò trao quà cho đoàn viên, người lao động tham gia khắc phục hậu quả sau bão. Ảnh: CSCC

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò Ngô Đức Kiên ghi nhận những kết quả mà Công đoàn phường Cửa Lò đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời cho rằng, thời gian tới, Công đoàn phường cần tập trung đổi mới manh mẽ phương thức hoạt động theo tinh thần Nghị quyết 02 về Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Thực hiện tốt Luật Công đoàn 2024, khẳng định vai trò trong chăm lo cho người lao động. Đồng thời, chú trọng công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cấp cơ sở và chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, quản lý, bảo vệ đoàn viên trên không gian mạng. Cần phát huy hơn nữa vai trò giám sát và phối hợp trong hoạt động công đoàn.

Đồng chí Ngô Đức Kiên tin rằng, với sự quan tâm sao sát của các cấp công đoàn cùng nỗ lực của đội ngũ cán bộ công đoàn, Công đoàn phường Cửa Lò sẽ gặt hái được những kết quả tốt, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, góp phần xây dựng phường Cửa Lò ngày càng phát triển.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: CSCC

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám nhấn mạnh, Công đoàn phường cần tập trung vào việc nâng cao chất lượng hoạt động và đội ngũ, nâng cao nhận thức, tuyên truyền và bồi dưỡng trình độ, kỹ năng cho đoàn viên vì sự phát triển chung của doanh nghiệp và địa phương. Bên cạnh đó, cần xây dựng Công đoàn phường Cửa Lò thật sự vững mạnh, lập kế hoạch phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở, đặc biệt ở khu vực phi chính thức, trong đó cán bộ phải là người biết truyền cảm hứng, sáng tạo. Tổ chức Công đoàn phường Cửa Lò phải làm rõ nét vai trò bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và chăm lo cho người lao động.

Nhận định mô hình công đoàn cấp phường là hoàn toàn mới và còn nhiều khó khăn, đồng chí Kha Văn Tám yêu cầu đội ngũ cán bộ công đoàn cần thống nhất quan điểm "vừa đi vừa xếp hàng”, bám sát hướng dẫn của công đoàn cấp trên trong mọi hoạt động. Người đứng đầu Công đoàn Nghệ An cũng tin tưởng, Công đoàn phường Cửa Lò sẽ tạo được nhiều dấu ấn và phát triển mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Đảng ủy phường Cửa Lò tặng hoa cho Ban Chấp hành Công đoàn phường Cửa Lò khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Diệp Thanh

Đại hội cũng đã thông qua quyết định chỉ định 9 đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy viên Kiểm tra, các chức danh cán bộ chủ chốt Công đoàn phường nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, đồng chí Hoàng Văn Hợp giữ Chủ tịch Công đoàn phường Cửa Lò.