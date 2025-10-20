Lao động Góp ý văn kiện Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XX Sáng 20/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn khóa XX.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Diệp Thanh

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị.

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, nguyên lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh qua các thời kỳ, cùng một số Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc và Chủ tịch Công đoàn xã, phường.

Ô ng Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh gợi mở các vấn đề cần góp ý tại hội thảo. Ảnh: Diệp Thanh

Hội nghị do ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, chủ trì.

Với những gợi mở từ chủ trì đại hội, các đại biểu đã trực tiếp phát biểu trao đổi ý kiến góp ý cho Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Công đoàn khóa XX.

Nhiều ý kiến tâm huyết được trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Diệp Thanh

Kết luận hội nghị, ghi nhận 8 ý kiến phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Chí Công cảm ơn và tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp cho văn kiện đại hội. Khẳng định thành công của Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XX có công rất lớn từ những góp ý của các đại biểu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp từ các đại biểu trong thời gian tới.