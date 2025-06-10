Công đoàn cơ sở triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa dịp Trung thu

Ngày 6/10, Công đoàn cơ sở và Phòng văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Luxshare Nghệ An đã tổ chức chuyến thăm đầy ấm áp tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Tại đây, đoàn đã gửi tặng 500 suất cháo dinh dưỡng Công ty chuẩn bị, 1.200 chiếc bánh Trung thu cùng 100 chiếc đèn lồng tới tận tay các em nhỏ đang điều trị nội, ngoại trú. Ảnh: CSCC Mỗi suất quà nhỏ là lời chúc yêu thương, là niềm hy vọng các con sẽ nhanh khỏi bệnh, sớm về nhà. Ảnh: CSCC Chiều cùng ngày, Công đoàn cơ sở và Phòng văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Luxshare Nghệ An đã trao tặng hơn 1.000 chiếc bánh trung thu cho vùng bị ngập lụt xã Bích Hào. Ảnh: CSCC Trước đó, ngày 4/10, Công đoàn cơ sở Luxshare Nghệ An đã trực tiếp ghé thăm và trao 80 phần bánh Trung thu tới các em nhỏ tại Trung tâm bảo trợ Hiền Lương và 600 chiếc bánh Trung thu cho bà con vùng Hưng Nguyên Nam - nơi đang chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề từ bão lũ. Ảnh: CSCC Mỗi chiếc bánh không chỉ là món quà nhỏ, mà còn là lời động viên, sẻ chia từ tập thể Công ty, để các em nhỏ và bà con có thêm niềm tin, sự ấm áp giữa những ngày khó khăn. Ảnh: CSCC Những chiếc bánh đã mang theo trọn vẹn tấm lòng sẻ chia, mong rằng bà con sẽ sớm vượt qua mất mát, ổn định lại cuộc sống và đón những mùa trăng sau trọn vẹn, ấm áp hơn. Ảnh: CSCC Cũng trong dịp Trung thu, Công đoàn cơ sở và Phòng văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Luxshare Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân đoàn viên, người lao động. Với niềm tin “Gia đình chính là điểm tựa vững chắc để mỗi công nhân viên thêm động lực làm việc và cống hiến”, Công ty, Công đoàn cơ sở phối hợp cùng Phòng Văn hóa Doanh nghiệp tổ chức “Ngày hội gia đình 2025” như một lời tri ân sâu sắc gửi tới các gia đình công nhân viên tiêu biểu. Ảnh: CSCC Theo đó, chương trình có sự tham gia của 45 gia đình công nhân, lao động tiêu biểu, có nhiều cống hiến cho doanh nghiệp. Tại đây, các gia đình đã cùng nhau check-in tại Góc chụp hình hạnh phúc, giao lưu cùng lãnh đạo công ty, tham quan khuôn viên nhà xưởng và thưởng thức những bữa ăn công phu với nhiều phần quà ý nghĩa. Ảnh: CSCC Chương trình có sự phối hợp với Nhà Văn hóa Lao động tỉnh nên nội dung phong phú, đặc sắc. Các gia đình cùng nhau trải nghiệm những hoạt động gắn kết: Làm bánh Trung thu, làm đèn lồng, tô tượng… để lại những nụ cười hồn nhiên và kỷ niệm khó quên. Ảnh: CSCC Chương trình “Đêm hội trăng rằm” diễn ra buổi tối với sự tham gia của 1.000 công nhân viên và khoảng hơn 300 em nhỏ. Ảnh: CSCC Ngoài ra, 500 công nhân viên đến sớm nhất được tặng những thức quà gợi nhớ tuổi thơ, các em nhỏ được tặng bánh trung thu từ Công đoàn cơ sở. Chương trình còn trao tặng 15 phần quà cho 15 gia đình công nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: CSCC Chương trình được chuẩn bị công phu trong 2 tháng. Đây là lần đầu tiên Luxshare Nghệ An phối hợp cùng Nhà Văn hóa Lao động tỉnh tổ chức một Chương trình Trung thu dành cho các gia đình, để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng các em nhỏ và toàn thể công nhân viên. Ảnh: CSCC Trên địa bàn toàn tỉnh, các công đoàn cơ sở cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dịp Trung thu. Trong ảnh, ban lãnh đạo Công ty Andromeda Việt Nam cùng đại diện Ban Chấp hành Công đoàn và các cán bộ đã đến tận nơi thăm hỏi, động viên tinh thần một số công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CSCC Công đoàn Công ty TNHH Woosin Vina đại diện cho Công ty và tập thể cán bộ công nhân viên thăm hỏi, động viên đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại trong cơn bão số 10. Ảnh: CSCC Công nhân Công ty CP May Minh Anh Kim Liên được nhận quà Trung thu trước ngày lễ. Ảnh: CSCC
