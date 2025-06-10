Thứ Hai, 6/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Công đoàn cơ sở triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa dịp Trung thu

Diệp Thanh 06/10/2025 21:38

Trung Thu không chỉ là ngày sum vầy, mà còn là dịp để sẻ chia, để yêu thương lan tỏa. Với tinh thần đó, nhiều công đoàn cơ sở đã triển khai các hoạt động ý nghĩa nhằm sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn, kết nối đoàn viên.

1 luxshare Nghệ An Ảnh CSCC00004
Ngày 6/10, Công đoàn cơ sở và Phòng văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Luxshare Nghệ An đã tổ chức chuyến thăm đầy ấm áp tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Tại đây, đoàn đã gửi tặng 500 suất cháo dinh dưỡng Công ty chuẩn bị, 1.200 chiếc bánh Trung thu cùng 100 chiếc đèn lồng tới tận tay các em nhỏ đang điều trị nội, ngoại trú. Ảnh: CSCC
Sáng 6/10, Công đoàn cơ sở và Phòng văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Luxshare Nghệ An đã tổ chức chuyến thăm đầy ấm áp tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
Mỗi suất quà nhỏ là lời chúc yêu thương, là niềm hy vọng các con sẽ nhanh khỏi bệnh, sớm về nhà. Ảnh: CSCC
Chiều cùng ngày, Công đoàn cơ sở và Phòng văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Luxshare Nghệ An đã trao tặng hơn 1000 chiếc bánh trung thu cho vùng bị ngập lụt xã Bích Hào. Ảnh: CSCC
Chiều cùng ngày, Công đoàn cơ sở và Phòng văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Luxshare Nghệ An đã trao tặng hơn 1.000 chiếc bánh trung thu cho vùng bị ngập lụt xã Bích Hào. Ảnh: CSCC
1 luxshare Nghệ An Ảnh CSCC00006
Trước đó, ngày 4/10, Công đoàn cơ sở Luxshare Nghệ An đã trực tiếp ghé thăm và trao 80 phần bánh Trung thu tới các em nhỏ tại Trung tâm bảo trợ Hiền Lương và 600 chiếc bánh Trung thu cho bà con vùng Hưng Nguyên Nam - nơi đang chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề từ bão lũ. Ảnh: CSCC
1 luxshare Nghệ An Ảnh CSCC00007
Mỗi chiếc bánh không chỉ là món quà nhỏ, mà còn là lời động viên, sẻ chia từ tập thể Công ty, để các em nhỏ và bà con có thêm niềm tin, sự ấm áp giữa những ngày khó khăn. Ảnh: CSCC
1 luxshare Nghệ An Ảnh CSCC00008
Những chiếc bánh đã mang theo trọn vẹn tấm lòng sẻ chia, mong rằng bà con sẽ sớm vượt qua mất mát, ổn định lại cuộc sống và đón những mùa trăng sau trọn vẹn, ấm áp hơn. Ảnh: CSCC
1 luxshare Nghệ An Ảnh CSCC00014
Cũng trong dịp Trung thu, Công đoàn cơ sở và Phòng văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Luxshare Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân đoàn viên, người lao động. Với niềm tin “Gia đình chính là điểm tựa vững chắc để mỗi công nhân viên thêm động lực làm việc và cống hiến”, Công ty, Công đoàn cơ sở phối hợp cùng Phòng Văn hóa Doanh nghiệp tổ chức “Ngày hội gia đình 2025” như một lời tri ân sâu sắc gửi tới các gia đình công nhân viên tiêu biểu. Ảnh: CSCC
1 luxshare Nghệ An Ảnh CSCC00012
Theo đó, chương trình có sự tham gia của 45 gia đình công nhân, lao động tiêu biểu, có nhiều cống hiến cho doanh nghiệp. Tại đây, các gia đình đã cùng nhau check-in tại Góc chụp hình hạnh phúc, giao lưu cùng lãnh đạo công ty, tham quan khuôn viên nhà xưởng và thưởng thức những bữa ăn công phu với nhiều phần quà ý nghĩa. Ảnh: CSCC
1 luxshare Nghệ An Ảnh CSCC00016
Chương trình có sự phối hợp với Nhà Văn hóa Lao động tỉnh nên nội dung phong phú, đặc sắc. Các gia đình cùng nhau trải nghiệm những hoạt động gắn kết: Làm bánh Trung thu, làm đèn lồng, tô tượng… để lại những nụ cười hồn nhiên và kỷ niệm khó quên. Ảnh: CSCC
1 luxshare Nghệ An Ảnh CSCC00011
Chương trình “Đêm hội trăng rằm” diễn ra buổi tối với sự tham gia của 1.000 công nhân viên và khoảng hơn 300 em nhỏ. Ảnh: CSCC
1 luxshare Nghệ An Ảnh CSCC00010
Ngoài ra, 500 công nhân viên đến sớm nhất được tặng những thức quà gợi nhớ tuổi thơ, các em nhỏ được tặng bánh trung thu từ Công đoàn cơ sở. Chương trình còn trao tặng 15 phần quà cho 15 gia đình công nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: CSCC
1 luxshare Nghệ An Ảnh CSCC00005
Chương trình được chuẩn bị công phu trong 2 tháng. Đây là lần đầu tiên Luxshare Nghệ An phối hợp cùng Nhà Văn hóa Lao động tỉnh tổ chức một Chương trình Trung thu dành cho các gia đình, để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng các em nhỏ và toàn thể công nhân viên. Ảnh: CSCC
1 Ban Lãnh đạo Công ty ANDROMEDA VIỆT NAM phối hợp cùng đại diện Ban Chấp hành Công đoàn và các cán bộ đã đến tận nơi thăm hỏi, động viên tinh thần một số công nhân có hoàn cảnh khó khăn00000
Trên địa bàn toàn tỉnh, các công đoàn cơ sở cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dịp Trung thu. Trong ảnh, ban lãnh đạo Công ty Andromeda Việt Nam cùng đại diện Ban Chấp hành Công đoàn và các cán bộ đã đến tận nơi thăm hỏi, động viên tinh thần một số công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CSCC
Công đoàn Woosin đại diện cho công ty và tập thể cán bộ công nhân viên thăm hỏi, động viên cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại trong cơn bão số 10 vừa qua
Công đoàn Công ty TNHH Woosin Vina đại diện cho Công ty và tập thể cán bộ công nhân viên thăm hỏi, động viên đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại trong cơn bão số 10. Ảnh: CSCC
minh anh kim kiên
Công nhân Công ty CP May Minh Anh Kim Liên được nhận quà Trung thu trước ngày lễ. Ảnh: CSCC

Bài liên quan

Đọc tiếp

Hơn 15.000 suất quà Trung thu được trao tới các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong Chương trình “Gói trăng trao em”

Hơn 15.000 suất quà Trung thu được trao tới các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong Chương trình “Gói trăng trao em”

Hoàng Gia Phát Group phối hợp tặng quà trung thu tới học sinh vùng lũ xã Yên Hòa

Hoàng Gia Phát Group phối hợp tặng quà trung thu tới học sinh vùng lũ xã Yên Hòa

“Biên cương - Đêm hội trăng rằm” mang tết Trung thu đến với trẻ em vùng biên

“Biên cương - Đêm hội trăng rằm” mang tết Trung thu đến với trẻ em vùng biên

Trung thu ấm tình sẻ chia

Trung thu ấm tình sẻ chia

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Công đoàn cơ sở triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa dịp Trung thu

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO