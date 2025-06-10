Xã hội Hơn 15.000 suất quà Trung thu được trao tới các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong Chương trình “Gói trăng trao em” Chuỗi hoạt động nằm trong Chương trình “Gói trăng trao em” đã trao tặng hơn 15.000 suất quà Trung thu tới các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những món quà giản dị nhưng thấm đượm tình yêu thương đã trở thành nguồn động viên, khích lệ các em vượt khó, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Niềm vui của các em nhỏ xã Tam Thái bên những món quà ấm áp từ Chương trình "Gói trăng trao em". Ảnh: Thanh Quỳnh

Chị Trịnh Thị Hằng - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An, cho biết, khi Trung thu đang cận kề cũng là lúc Nghệ An hứng chịu cơn bão số 10. Thiên tai dồn dập khiến nhiều địa bàn vùng núi ngổn ngang.

Khó khăn là vậy, nhưng với tâm niệm không để các em nhỏ phải chịu thiệt thòi, Tỉnh đoàn – Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An và hơn 880 liên đội trường học trên địa bàn tỉnh đã đồng lòng triển khai Chương trình ý nghĩa mang tên “Gói trăng trao em”. Đến nay, hơn 15.000 suất quà Trung thu đã được trao tới các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chương trình được triển khai rộng khắp tại nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó có các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như Tam Thái, Nga My, Tương Dương.

Tiêu biểu, tại xã Tam Thái, tuổi trẻ Nghệ An phối hợp với Đoàn phường Trường Vinh, Thành Vinh và Tổng đội Thanh niên xung phong 9 tổ chức Đêm hội Trăng Rằm mang lại niềm vui cho hơn 500 học sinh của Trường Tiểu học Tam Hợp và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tam Hợp.

Hơn 500 em nhỏ của Trường Tiểu học Tam Hợp và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tam Hợp (xã Tam Thái) đã được đón nhận những món quà ý nghĩa từ Chương trình “Gói trăng trao em”. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại đây, các em nhỏ đã đón nhận 200 thùng sữa và hơn 1.000 suất quà trị giá trên 180 triệu đồng. Bên cạnh phần trao quà, chương trình còn có các tiết mục văn nghệ, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội, phá cỗ Trung thu – tạo nên bầu không khí ấm áp, rộn ràng, để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Còn tại xã Tương Dương, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Đoàn xã Tương Dương, Chi đoàn Sở Tài chính tổ chức Chương trình Trung thu cho em – Lồng đèn thắp sáng ước mơ. Chương trình đã trao tặng 50 thùng sữa và 250 suất quà trị giá hơn 45 triệu đồng. Với xã Nga My, đã có hơn 500 suất quà được chuyển tới các em nhỏ trước thềm Tết Trung thu.

Hơn 250 suất quà đã được trao tận tay các em nhỏ trên địa bàn xã Tương Dương. Ảnh: Thanh Quỳnh

“Gói trăng trao em” còn đến với nhiều bản, làng vùng cao khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ước tính, đã có hơn 10.000 suất quà trong tổng số 15.000 suất quà đã được chuyển đến các địa bàn miền núi của tỉnh.

Cùng với đó, Chương trình còn đến với nhiều em nhỏ có hoàn cảnh mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề người khuyết tật tỉnh.

Tại Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề người khuyết tật Nghệ An, Tỉnh đoàn, Đoàn phường Vinh Phú và các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình Trung thu cho hơn 270 học sinh. Tại đây, Chương trình đã trao 50 thùng sữa, hơn 700 suất quà và 300 chiếc bánh Trung thu, gửi gắm tình cảm yêu thương, sẻ chia đến những mảnh đời thiệt thòi.

Đã có hơn 880 liên trường học trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình “Gói trăng trao em”. Ảnh: Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An

Hơn 15.000 suất quà đã được trao tận tay các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Trung thu năm nay. Ảnh: Thanh Quỳnh

Còn tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, Tỉnh đoàn – Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An cùng Đoàn xã Đô Lương đã trao tặng 50 thùng sữa, 50 suất quà trị giá gần 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, tổ chức cắt tóc miễn phí và chuẩn bị 52 suất cơm ấm nóng cho các em – góp phần mang đến một mùa Trung thu trọn vẹn và ấm áp.