Xã hội Trung thu ấm tình sẻ chia Mùa trung thu năm nay, thị trường bánh và đồ chơi ở Nghệ An rơi vào cảnh vắng khách, sức mua giảm mạnh sau mưa bão, ngập lụt. Song trong sự trầm lắng đó, một tín hiệu ấm áp lan tỏa, đó là nhiều tổ chức, cá nhân đã gác lại ngày hội trăng Rằm để dồn sức khắc phục khó khăn, sẻ chia niềm vui với trẻ em vùng lũ.

Thị trường trung thu vắng khách

Năm nay, thị trường bánh trung thu ít người mua. Ảnh: T.P

Cận ngày Rằm tháng Tám, song thị trường bánh trung thu tại Nghệ An vẫn trong cảnh đìu hiu, ảm đạm. Dọc các tuyến phố lớn Trần Phú, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thị Minh Khai… hàng loạt quầy bánh được dựng lên suốt cả tháng nay, biển hiệu, pano quảng bá rực rỡ, nhưng khách đến mua thưa thớt, nhiều nơi cả ngày bán chưa nổi chục chiếc.

Năm nay, các thương hiệu lớn như Kinh Đô, Hữu Nghị, Bảo Ngọc, Maison… tung ra nhiều sản phẩm đa dạng, từ bánh truyền thống đến dòng bánh ít ngọt, ít béo, hương vị hiện đại như socola, matcha, trứng muối chảy. Một số doanh nghiệp còn đầu tư công nghệ để nâng cao chất lượng, nhân bánh phong phú, kết hợp các loại hạt giàu dinh dưỡng. Dù vậy, sức tiêu thụ vẫn rất chậm, nhất là ở phân khúc quà tặng sang trọng khi doanh nghiệp và người tiêu dùng đều thắt chặt chi tiêu.

Không chỉ sức mua kém, mưa bão liên tiếp vừa qua cũng khiến nhiều quầy bánh bị ảnh hưởng nặng nề. Tại phường Thành Vinh, một số gian hàng bị gió quật đổ khung thép, bạt che rách nát, thiệt hại thêm chi phí sửa chữa. Nhiều ngày mưa lớn, các quầy phải dọn bánh cất vào kho, ngừng buôn bán, dẫn đến tồn hàng nhiều hơn. Chị Nguyễn Hiền, tiểu thương trên phố Hồ Tùng Mậu chia sẻ: “Mấy ngày bão, chúng tôi buộc phải đóng cửa, vừa tốn công dọn dẹp vừa tăng chi phí vận chuyển, nhưng dọn hàng ra lại vẫn ế ẩm. Khách giờ chủ yếu mua online, giá cạnh tranh, giao tận nơi”.

Một quầy bánh vắng khách ở phường Thành Vinh. Ảnh: T.P

Cùng với bánh, thị trường đồ chơi trung thu cũng ảm đạm. Đèn ông sao, đèn lồng, trống tùng tùng, mặt nạ… được nhập về số lượng lớn từ đầu tháng, song đến nay chỉ tiêu thụ nhỏ giọt. Tại phường Hoàng Mai, cửa hàng của chị Nguyễn Thị Thơ, nhập về hơn 200 đèn ông sao bằng nứa và nhiều loại đèn nhựa, phụ kiện trang trí trị giá hơn 50 triệu đồng, nhưng sát ngày trung thu vẫn bán chưa đến một nửa. Chủ cửa hàng thừa nhận năm nay đã nhập hàng dè dặt hơn, song lượng tồn kho vẫn cao.

Chị Thơ cho biết: “Nắm được tình hình mưa bão nên tôi chủ động nhập về lượng hàng ít hơn mọi năm. Song, đến nay, lượng hàng bán ra rất “nhỏ giọt”, dù đã sát ngày Rằm”.

Mặt hàng đồ chơi Trung thu cũng tiêu thụ chậm. Ảnh: T.P

Nếu như mọi năm, đội múa lân – sư – rồng kín lịch diễn từ mùng 10 đến 15 tháng 8 âm lịch, thì năm nay chỉ thưa thớt vài đơn đặt. Các tiết mục hoạt náo như chú Cuội, chị Hằng, ảo thuật, múa rối, cắt tỉa mâm cỗ… đều ít đơn hàng hơn hẳn. Anh Nguyễn Hoàng Nam, chủ một nhóm dịch vụ nghệ thuật cho biết: “Mọi năm lịch kín từ đầu tháng 8, năm nay chỉ có vài cơ quan, đơn vị đặt hàng, còn lại đều cắt giảm chương trình”.

Có thể thấy, chưa bao giờ thị trường trung thu ở Nghệ An lại rơi vào tình trạng ảm đạm như năm nay. Hàng hóa phong phú, mẫu mã bắt mắt, giá cả bình ổn, thậm chí nhiều nơi khuyến mãi mạnh tay, nhưng sức mua yếu, các gian hàng vẫn vắng khách. Trong bối cảnh sau bão lũ, nhiều gia đình còn đang dồn sức khắc phục thiệt hại, lo toan đời sống thiết thực, bánh trung thu hay dịch vụ vui chơi vì thế cũng không còn là ưu tiên.

Trung thu của tình người, của sự chung tay

Một trường học trên địa bàn phường Cửa Lò đã tổ chức "Trung thu sẻ chia" thay vì tặng quà, phá cỗ, các em sẽ mang bánh, mỳ tôm, sữa... để tặng các bạn nhỏ vùng lũ. Ảnh: CSCC

Nguyên nhân chính của sự trầm lắng này xuất phát từ những trận bão, mưa lớn liên tiếp đổ bộ, khiến nhiều địa phương Nghệ An bị ngập lụt, thiệt hại nặng nề. Trong bối cảnh đó, các cấp chính quyền, đoàn thể, trường học đã đồng loạt ra thông báo dừng “Đêm hội Trăng rằm”, dừng tổ chức Trung thu, tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai. Điều đó tạo nên một bức tranh Trung thu khác biệt.

Nhiều em nhỏ, thay vì háo hức chờ quà bánh ở cơ quan bố mẹ, lại vui vẻ khi biết những phần quà ấy được gửi tới bạn bè vùng lũ. Em Nguyễn Lê Thục Uyên, phường Cửa Lò, bày tỏ: “Năm nay bố mẹ nói không tổ chức phá cỗ, vì quà sẽ dành cho các bạn nhỏ đang chịu bão lụt. Em cũng vui bởi những món quà ấy sẽ đến được với những bạn nhỏ đang chịu nhiều thiệt thòi do mưa bão”.

Trong khi đó, nhiều tổ chức, đoàn thiện nguyện cũng không mua bánh trung thu để phát mà lựa chọn quần áo, sách vở, sữa để gửi tới trẻ em nghèo. “Một chiếc bánh giá 70-100 ngàn đồng có thể đổi thành một bộ sách hay chiếc áo ấm. Đó là món quà thiết thực hơn nhiều với trẻ em vùng lũ”, chị Minh Hương, chủ một nhóm thiện nguyện ở xã Quỳnh Lưu, chia sẻ.

Công an xã Hưng Nguyên Nam tặng quà tết Trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh; P.V

Đáng chú ý, nhiều đội múa lân – sư – rồng vốn năm nào cũng kín lịch diễn từ mùng 10 đến Rằm Trung thu, nay rảnh rỗi vì vắng đơn đặt hàng, đã tự tìm cách “thắp lửa” mùa trăng theo một cách rất khác. Không ít đội trẻ đã cùng nhau đến các điểm trường ngập lụt, vùng ven biển thiệt hại nặng để biểu diễn miễn phí, gây quỹ từ thiện, mang lại niềm vui bất ngờ cho trẻ em.

Những màn trống hội rộn rã, những điệu múa lân đầy màu sắc không còn là tiết mục thương mại, mà trở thành món quà tinh thần sưởi ấm lòng trẻ nhỏ sau ngày dài khắc phục bão lũ. Anh Nguyễn Hoàng Nam, trưởng nhóm lân sư rồng ở TP Vinh cho biết: “Lịch diễn năm nay hầu như trống trơn. Chúng tôi bàn nhau đi múa miễn phí cho trẻ em vùng ngập lụt, vừa mang tiếng trống động viên, vừa kêu gọi thêm ủng hộ từ cộng đồng. Nhìn nụ cười của các em, ai cũng thấy vui, thấy ý nghĩa hơn cả hợp đồng biểu diễn”.

Trung thu sớm cho trẻ em vùng lũ Mỹ Lý. Ảnh: CSCC

Không chỉ các đoàn nghệ thuật, nhiều phụ huynh cũng đưa con tham gia trao quà tại vùng khó, để các em nhỏ thành phố cảm nhận niềm vui sẻ chia. Trên những con đường lầy lội bùn đất, chiếc xe chở hàng cứu trợ lăn bánh, xen lẫn là những thùng bánh trung thu, những bộ quần áo, cặp sách mới. Nhiều em nhỏ khi nhận quà đã reo lên thích thú. Trung thu vì thế không mất đi, mà hiện diện trong hình thức giản dị, chan chứa tình người.

Với các tiểu thương, dẫu hàng hóa ế ẩm, họ cũng không than phiền. Nhiều người chủ động chuyển bánh trung thu đi làm từ thiện, số đồ chơi cất lại sang năm bán. Chị Nguyễn Thị Hà, xã Đại Đồng, nói: “Quan trọng nhất lúc này là chia sẻ với bà con trong hoạn nạn. Thua lỗ một chút cũng không sao, miễn là cùng nhau vượt qua khó khăn”.

Không khí trung thu vẫn hiện diện trong ánh mắt trẻ thơ khi nhận món quà cứu trợ, trong nụ cười của những em nhỏ miền núi khi được tặng áo mới, cuốn vở, hay đơn giản là khi cùng nhau phá cỗ dưới ánh trăng nơi sân trường vừa khắc phục sau ngập lụt. Dù không rực rỡ, tưng bừng như mọi năm, nhưng Trung thu 2025 ở Nghệ An vẫn mang một ý nghĩa trọn vẹn: đó là Trung thu của tình người, của sự chung tay và ấm áp sẻ chia./.