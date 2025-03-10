Kinh tế Người dân chung tay "giải cứu" nông sản sau bão, lũ Sau bão Bualoi, nhiều hộ nông dân ở Nghệ An đối diện nguy cơ mất trắng khi nhà màng, chuồng trại ngập úng, nông sản, gia cầm, thủy sản chết hàng loạt. Trong cảnh khó khăn ấy, những chuyến hàng nghĩa tình, từ chợ quê đến gian hàng online, từ tiểu thương đến người tiêu dùng, đã trở thành điểm tựa để bà con kịp tiêu thụ sản phẩm, vớt vát vốn liếng, gượng dậy sau hoạn nạn.

Những chuyến hàng nghĩa tình...

Phân công hội viên thu hoạch giúp gia đình. Ảnh: T.P

Sau cơn bão dữ, xã Văn Kiều như nặng trĩu thêm bởi gió bão làm nhà lưới tốc mái, giàn dưa đổ rạp. Hơn 2.000 quả dưa sắp đến kỳ thu hoạch của gia đình chị Nguyễn Thị Oanh đứng trước nguy cơ hư hỏng. Nếu để lâu, dây dưa héo, quả úng, coi như mất trắng. Trong lúc chưa biết xoay xở thế nào, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân xã đã kịp thời vào cuộc. Chỉ trong 1 buổi hội ý nhanh, phương án “giải cứu” dưa đã được triển khai.

Hơn 20 hội viên được huy động: Người ra đồng thu hái, người chụp ảnh đưa lên mạng xã hội, người gom đơn hàng, người đóng gói, vận chuyển. Một số chị em còn chở dưa đi bán lẻ tại chợ để lan tỏa tinh thần sẻ chia. Không khí tất bật, khẩn trương như một phiên chợ đặc biệt ngay tại gia đình chị Oanh.

Chở đi bán lẻ ở các điểm, giúp gia đình vớt vát thu nhập. Ảnh: T.P

Chị Đặng Thị Tâm - Chủ tịch Hội LHPN xã Văn Kiều chia sẻ: “Ngay sau khi nắm tình hình thiệt hại, chúng tôi bàn bạc và quyết định không để nông dân một mình loay hoay. Mỗi người một tay, từ việc nhỏ như đăng tin bán hàng trên mạng cho đến việc chở dưa ra chợ, tất cả đều hướng đến mục tiêu giúp bà con tiêu thụ nhanh nhất, giảm bớt thiệt hại. Đây cũng là cách để lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng”.

Chỉ sau 1 ngày, toàn bộ số dưa đã được tiêu thụ hết. Nhận số tiền bán hàng, chị Oanh rưng rưng: “Nếu không có các tổ chức, đoàn thể và bà con giúp sức, chắc chắn gia đình tôi sẽ mất trắng. Cảm ơn mọi người đã cùng chung tay trong lúc khó khăn này”.

Bà con chung tay thu hoạch ốc hương giúp các hộ ngập lụt. Ảnh: T.P

Ở xã Xuân Lâm, nỗi lo còn nặng nề hơn khi 2.000 con gà đến kỳ xuất chuồng của gia đình chị Cao Thị Mai Phương bị chết ngạt do nước ngập chuồng. Nếu không kịp làm thịt, tiêu thụ, số gà này sẽ hư hỏng, gây thiệt hại lớn. Trong cảnh khốn khó, bà con trong xã đã cùng nhau bắt tay vào việc: Người đun nước sôi, người vặt lông, người liên hệ tìm đầu ra.

Chỉ trong vòng 1 ngày, gần 2.000 con gà đã được tiêu thụ hết. Biết gà ngạt nước chất lượng không bằng gà tươi, nhưng với tinh thần hỗ trợ là chính, nhiều gia đình trong xã vẫn sẵn sàng mua về. Bà Nguyễn Thị Hải chia sẻ: “Tôi mua 6 con, vừa để gia đình ăn, vừa gửi cho con ở xa. Quan trọng nhất lúc này là giúp nhau vượt qua cơn hoạn nạn”.

Không chỉ có rau màu, gia cầm, mà những ao hồ thủy sản cũng chịu tổn thất nặng nề. Ở phường Tân Mai, xã Quỳnh Mai, hàng trăm ha nuôi ốc hương, cá mú, cua, tôm bị nhấn chìm. Gia đình anh Bùi Thanh Sơn, ở xóm 3B, phường Tân Mai tất bật thuê lao động, máy bơm để cứu 3 ao nuôi ốc hương. Dù đã nỗ lực, hàng chục tấn ốc hương vẫn bị sốc nước, chết dần. Từ mức giá 230.000 – 250.000 đồng/kg, nay chỉ còn 80.000 – 120.000 đồng/kg. Thiệt hại tính bằng tiền tỷ.

Việc tiêu thụ hỗ trợ ốc hương được đăng tải rộng rãi trên các trang cá nhân, hội nhóm. Ảnh: T.P

Gia đình chị Nguyễn Thị Lan cũng lâm vào cảnh tương tự, mất trên 500 triệu đồng sau khi 2 ao ốc hương bị ngập. Giữa khó khăn chồng chất, một lần nữa, thị trường lại trở thành “cánh tay nối dài” của tình người. Tiểu thương ở nhiều chợ đã đồng loạt chung tay tiêu thụ ốc hương, cá mú giúp bà con vùng lũ. Chị Trần Linh - tiểu thương ở chợ Cọi tâm sự: “Khi nghe tin người dân phường Tân Mai bị ngập lụt, tôi nhận lời ngay khi được nhờ bán hộ ốc hương. Ba ngày nay tôi bán không lấy lợi nhuận, coi như góp một chút công sức, bà con tiêu thụ được hàng, tôi cũng thấy nhẹ lòng”.

Nhịp cầu của sẻ chia

Ở các chợ khác, phong trào ấy nhanh chóng lan rộng. Người mua không chỉ vì giá rẻ, mà còn vì muốn sẻ chia khó khăn. Chị Phan Mỹ Hà ở phường Vinh Lộc cho biết: "Sáng nay ra chợ thấy ốc hương, cá mú bày bán nhiều. Hỏi ra mới biết họ đang hỗ trợ vùng lũ. Tôi mua ngay 3 kg ốc, 3 kg cá. Vừa có dịp thưởng thức, vừa là cách giúp bà con vớt vát được đồng nào hay đồng đó”.

Những mẻ ốc hương sốc nước được tiểu thương nhanh chóng cung ứng ra thị trường hỗ trợ người dân. Ảnh: T.P

Từ những quả dưa của xã Văn Kiều, đàn gà ở xã Xuân Lâm, đến những ao ốc hương, cá mú của phường Tân Mai, tất cả đều cho thấy sức mạnh của sự chung tay. Khi thiên tai ập đến, thị trường không chỉ đơn thuần là nơi mua bán, mà đã trở thành nhịp cầu gắn kết, nơi lan tỏa nghĩa tình, giúp nông sản đến tay người tiêu dùng nhanh chóng, giúp nông dân giữ lại chút vốn liếng, tiếp tục sản xuất.

Không chỉ những trường hợp nêu trên, khắp nơi trong tỉnh đều lan toả tinh thần “giải cứu”: nơi tiêu thụ cá, nơi gom mua dưa, nơi hỗ trợ rau màu, gà, lợn… Ở chợ, trên các sạp hàng, trong các đại lý, những sản phẩm nông sản từ vùng lũ dù không được tươi ngon, bắt mắt như bình thường vẫn được người dân nhiệt tình ủng hộ. Nhiều tiểu thương, thay vì nhập hàng từ nơi khác, đã sẵn sàng nhường một góc quầy, một kệ hàng trên sạp để bán giúp bà con vùng lũ, coi đó như một trách nhiệm sẻ chia.

Khi thiên tai ập đến, thị trường không chỉ đơn thuần là nơi mua bán, mà đã trở thành nhịp cầu gắn kết, nơi lan tỏa nghĩa tình. Ảnh: T.P

Tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh, dễ dàng bắt gặp những góc kệ nhỏ được tiểu thương dành riêng cho sản phẩm từ vùng lũ: mớ rau, quả bí, mớ cà, những đàn gà, con lợn vừa thoát qua ngập úng. Không ít tiểu thương vốn quen nhập hàng từ nơi khác, nay cũng dành một phần diện tích sạp để bán giúp bà con. “Hàng có thể không đẹp, không đồng đều, thậm chí xấu mã, nhưng bà con vùng lũ vất vả lắm rồi, mình bán giúp cũng là sẻ chia đôi phần. Khách hàng mua cũng rất vui vẻ, coi như chung tay vượt khó”, chị Nguyễn Thị Hoa -tiểu thương chợ Vinh bộc bạch./.