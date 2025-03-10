Thị trường Tin tức thị trường, giá cả hàng hóa hôm nay 3/10/2025 Tin thị trường hôm nay 3/10/2025: Giá vàng SJC Mi Hồng BTMC, vàng nhẫn, vàng thế giới giảm nhẹ do chốt lời. Tỷ giá USD giảm, giá xăng dầu tăng nhẹ vào chiều qua

Giá vàng thế giới hôm nay giảm nhẹ

Tính đến 6h00 hôm nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới chạm mốc 3864,05 USD/ounce, giảm 0,28% tương đương giảm 10,99 USD/ounce so với hôm qua.

Dựa trên tỷ giá USD/VND hôm nay tại ngân hàng Vietcombank (26,435 VND/USD), giá vàng thế giới hôm nay quy đổi tương đương 123,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hôm nay 3/10/2025

Tính đến 6h00 hôm nay 3/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm nhẹ do chốt lời so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 136 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC và vàng miếng PNJ niêm yết ở ngưỡng 136 - 138 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 137 - 138 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 135,3 - 138 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tính đến 6h00 ngày 3/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết không thay đổi so với hôm qua ở cả hai chiều mua - bán ở ngưỡng 132 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn giảm 200 nghìn đồng/lượng so với hôm qua ở ngưỡng 132,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng hôm nay 3/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 3/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

136 138

-400 -400 Tập đoàn DOJI

136 138

-400 -400 Mi Hồng

137 138

-400 -400 PNJ

136

138

-400 -400 Bảo Tín Minh Châu

136

138

-400 -400

Phú Quý 135,2 138

-400 -400

1. DOJI - Cập nhật: 3/10/2025 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 136,000 ▼400K 138,000 ▼400K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 132,000 135,000 NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 131,200 ▼300K 134,700 ▼300K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 130,700 ▼300K 134,200 ▼300K Nguyên liệu 99.99 127,000 129,000 Nguyên liệu 99.9 126,500 128,500

2. PNJ - Cập nhật: 3/10/2025 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 136,000 ▼400K 138,000 ▼400K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 132,000 135,000 Vàng Kim Bảo 999.9 132,000 135,000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 132,000 135,000 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 132,000 135,000 Vàng nữ trang 999.9 129,500 132,000 Vàng nữ trang 999 129,370 131,870 Vàng nữ trang 9920 128,540 131,040 Vàng nữ trang 99 128,280 130,780 Vàng 916 (22K) 118,510 121,010 Vàng 750 (18K) 91,650 ▲1000K 99,150 Vàng 680 (16.3K) 82,410 89,910 Vàng 650 (15.6K) 78,450 85,950 Vàng 610 (14.6K) 73,170 80,670 Vàng 585 (14K) 69,870 77,370 Vàng 416 (10K) 47,560 55,060 Vàng 375 (9K) 42,150 49,650 Vàng 333 (8K) 36,210 43,710

3. SJC - Cập nhật: 3/10/2025 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136,000 ▼400K 138,000 ▼400K Vàng SJC 5 chỉ 136,000 ▼400K 138,020 ▼400K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136,000 ▼400K 138,030 ▼400K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 131,500 ▼300K 134,500 ▼300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 131,500 ▼300K 134,200 ▼300K Nữ trang 99,99% 128,700 ▼300K 134,300 ▼300K Nữ trang 99% 125,396 ▼297K 130,396 ▼297K Nữ trang 68% 82,214 ▼204K 89,714 ▼204K Nữ trang 41,7% 47,574 ▼125K 55,074 ▼125K

Tỷ giá USD hôm nay 3/10/2025: Tỷ giá USD trung tâm giữ nguyên

Tính đến 6h00 ngày 3/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.177 VND/USD, giảm 10 đồng so với hôm qua.

Với biên độ dao động ±5%, tỷ giá trần được áp dụng là 26.436 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.918 VND/USD.

Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, giá tham khảo giữ ở mức 23.969 VND/USD cho chiều mua vào và 26.385 VND/USD cho chiều bán ra.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng đi theo xu hướng giảm. Vietcombank niêm yết USD ở mức 26.185 VND/USD mua vào và 26.435 VND/USD bán ra, giảm 11 đồng ở cả hai chiều.

VietinBank giao dịch tại 26.226 VND/USD mua vào và 26.435 VND/USD bán ra, giảm hơn 20 đồng ở chiều mua và 11 đồng ở chiều bán.

Trong khi các ngân hàng đồng loạt giảm tỷ giá, thị trường tự do lại ghi nhận chiều hướng ngược lại. Giá USD thị trường tự do tăng thêm 25 đồng ở cả hai chiều, giao dịch quanh 26.515 VND/USD mua vào và 26.615 VND/USD bán ra.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số Dollar Index (DXY) - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,07% xuống còn 97,70 điểm. Đồng USD mất giá so với nhiều ngoại tệ lớn sau khi báo cáo cho thấy thị trường việc làm khu vực tư nhân Mỹ suy yếu trong tháng trước.

Đồng bạc xanh giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần khi giao dịch ở 147,07 Yên Nhật. So với đồng Euro, USD cũng rơi về mức thấp nhất trong một tuần, khi đồng tiền chung châu Âu tăng lên 1,1738 USD. Đồng Bảng Anh ghi nhận mức tăng 0,3%, đạt 1,3487 USD, cao nhất trong vòng một tuần.

Giá tiêu hôm nay 3/10/2025: Không có biến động

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không có biến động so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 145,000 đồng/kg đến 146,000 đồng/kg.

Cụ thể, Gia Lai có giá tiêu hôm nay là 145,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu tại TP. Hồ Chí Minh không thay đổi so với ngày hôm qua khi tiêu được thương lái thu mua với giá 146,000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại Lâm Đồng, giá tiêu trên thị trường được thương lái thu mua ở mức 146,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm trước.

Giá tiêu tại Đắk Lắk không thay đổi, được ghi nhận ở mức 146,000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 3/10 (theo giờ địa phương) như sau:

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,979 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 9,889 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6500 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9600 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 13000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9250 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 3/10/2025: Tăng mạnh hàng loạt

Giá cà phê trong nước hôm nay 3/10/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh hàng loạt so với hôm qua, dao động trong khoảng 116,500 - 117,900 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 117,900 đồng/kg, tăng mạnh 1,900 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 117,700 đồng/kg, tăng 1,700 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1,700 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 117,500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1,800 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 116,500 đồng/kg.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đạt 4323 USD/tấn, giảm 1,82% (80 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 1,41% (62 USD/tấn), đạt 4326 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,46% (5,65 US cent/pound) so với hôm qua, đạt 378,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 1,5% (5,55 US cent/pound), xuống mức 362,5 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,85% (3,95 US cent/lb) so với hôm qua, xuống mức 456,05 US cent/lb. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 1,01% (4,65 US cent/lb), đạt 450,1 US cent/lb.

Giá xăng dầu hôm nay 3/10/2025: Trong nước tăng nhẹ

Giá dầu tiếp tục giảm, Brent chạm đáy từ tháng 6 do áp lực dư cung và kỳ vọng OPEC+ tăng sản lượng trong tháng tới.

Trong phiên giao dịch ngày 3/10, giá dầu thế giới tiếp tục chuỗi giảm kéo dài sang ngày thứ tư liên tiếp.

Hợp đồng dầu Brent giảm 58 cent, tương đương 0,9%, xuống còn 64,77 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6. Tương tự, dầu thô WTI của Mỹ cũng hạ 57 cent, còn 61,21 USD/thùng.

Đây đều là mức giá thấp nhất trong vòng 4 tháng, phản ánh tâm lý lo ngại của giới đầu tư về tình trạng dư cung.

Bộ Công Thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h ngày 2/10. Cụ thể như sau:

- Giá xăng E5 RON92 tăng 10 đồng/lít xuống còn 19.620 đồng/lít.

- Giá xăng RON 95-III tăng 40 đồng/lít, còn 20.200 đồng/lít.

- Dầu diesel tăng nhẹ 380 đồng/lít, về mức 19.030 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa tăng 380 đồng/lít lên 19.000 đồng/lít.

- Giá dầu mazut tăng 170 đồng/kg, lên 15.370 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, biến động giá xăng dầu trong nước chịu ảnh hưởng lớn từ thị trường quốc tế. Trong 7 ngày qua, OPEC+ đã tăng sản lượng khai thác và dự kiến tiếp tục nới thêm trong tháng 11.

Bên cạnh đó, tồn kho dầu thô Mỹ tăng và tình hình căng thẳng tại Ukraine làm gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Nga. Những yếu tố này đã đẩy giá nhiên liệu thế giới tăng so với kỳ trước: giá xăng RON 95 bình quân tăng 0,3% lên 80,7 USD/thùng, dầu diesel tăng 2,4% và dầu mazut tăng 1,75%.

Giá cao su hôm nay 3/10/2025: Giảm mạnh tại Tokyo và Thượng Hải

Tại Singapore, giá cao su kỳ hạn tháng 10/2025 giảm 1,67% (2,9 USD/tấn) so với hôm qua, xuống mức 170 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,31% (2,2 USD/tấn), đạt 169,9 USD/tấn.

Mở cửa phiên giao dịch 3/10, tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 10/2025 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) giảm 1,44% (210 nhân dân tệ) xuống mức 14265 nhân dân tệ/tấn. Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 0,75% (110 nhân dân tệ) xuống mức 14365 nhân dân tệ/tấn.

Tại thời điểm khảo sát, giá RSS3 tại Sở giao dịch hàng hóa TOCOM (Tokyo) giao tháng 11/2025 giảm 5,97% (19 Yen/kg) so với hôm qua, xuống mức 298,5 Yen/kg. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 6,32% (20,1 Yen/kg), đạt 297,2 Yen/kg.

Giá ca cao hôm nay 3/10/2025: Giảm mạnh hàng loạt

Tính đến 6h00 ngày 3/10/2025, giá ca cao giao dịch tại sàn New York giao tháng 12/2025 giảm 12,42% (924 USD/tấn) so với hôm qua, xuống mức 6507 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 10,7% (784 USD/tấn), đạt 6538 USD/tấn.

Tại thời điểm khảo sát, giá ca cao London giao tháng 12/2025 giảm 2,98% (140 GBP/tấn) so với hôm qua, xuống mức 4550 GBP/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 2,56% (121 GBP/tấn), đạt 4589 GBP/tấn.