Thứ Năm, 25/9/2025
Xã hội

Sở Y tế trao 116 suất quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Đậu Hoàn 25/09/2025 19:34

Sáng 25/9, nhân dịp Tết Trung thu năm 2025, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An (Sở Y tế) tổ chức chương trình trao quà cho các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An và Làng trẻ em SOS Vinh.

Tham dự chương trình có tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Thạc sĩ Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế; đại diện các phòng, ban thuộc Sở cùng lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Ảnh 4 copy
Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Hoài Chung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An tặng quà cho trẻ đang điều trị tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đậu Hoàn

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An đã trao 116 suất quà, gồm bánh Trung thu và tiền mặt cho các em nhỏ.

Cụ thể, đã trao tặng 50 phần quà (gồm bánh Trung thu và 200.000 đồng/phần) cho 50 trẻ em Làng trẻ SOS Vinh; 60 phần quà (gồm bánh Trung thu và 300.000 đồng/phần) cho 60 trẻ đang điều trị tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh; 6 phần quà (gồm bánh Trung thu và 1.000.000 đồng/phần) cho trẻ đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Tổng giá trị quà tặng là 63 triệu đồng.

Ảnh 6 copy
Các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tặng quà cho trẻ ở Làng trẻ SOS Vinh. Ảnh: Đậu Hoàn

Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, động viên các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang điều trị bệnh tật đón Trung thu ấm áp, ý nghĩa; đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng./.

      Xã hội
