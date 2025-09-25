Pháp luật Mức phạt đối với hành vi quay đầu xe máy trên cầu theo Nghị định 168 Ông Ngô Danh Sỹ, trú tại phường Thành Vinh, hỏi: “Tôi nhiều lần chứng kiến người điều khiển xe máy quay đầu ngay trên cầu khi đang lưu thông. Xin hỏi, theo quy định hiện hành, hành vi này bị xử phạt như thế nào?”

Trả lời:

Về vấn đề này, theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, người tham gia giao thông không được phép quay đầu xe tại các vị trí có nguy cơ mất an toàn cao như: phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong bị che khuất tầm nhìn, trên đường cao tốc, trong hầm đường bộ và trên đường một chiều. Việc quay đầu chỉ được phép thực hiện nếu có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc biển báo hiệu tạm thời cho phép.

Như vậy, hành vi quay đầu xe máy trên cầu là hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ảnh minh họa.

Căn cứ theo điểm k, khoản 2, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy thực hiện hành vi quay đầu xe không đúng nơi quy định sẽ bị xử phạt hành chính với mức tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Trong trường hợp hành vi này gây ra tai nạn giao thông, mức xử phạt sẽ tăng nặng đáng kể. Cụ thể, theo điểm a, khoản 10, Điều 7 cùng Nghị định trên, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng.

Đối với việc trừ điểm Giấy phép lái xe, theo quy định tại khoản 13, Điều 7, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi quay đầu xe trên cầu nếu không gây tai nạn sẽ không bị trừ điểm bằng lái. Tuy nhiên, nếu hành vi này gây ra tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện sẽ bị trừ 10 điểm trên Giấy phép lái xe.

Tóm lại, quay đầu xe máy trên cầu là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật hiện hành. Người vi phạm không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị trừ điểm Giấy phép lái xe nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, người tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ các quy định để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.