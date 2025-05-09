Pháp luật Đi ô tô dưới tốc độ tối thiểu cho phép trên cao tốc bị phạt bao nhiêu theo Nghị định 168? Anh Võ Khanh trú tại phường Trường Vinh hỏi: Đi ô tô quá chậm trên cao tốc, không bật đèn cảnh báo, gây cản trở các xe phía sau thì có bị xử phạt không? Mức phạt cụ thể là bao nhiêu?

Trả lời:

Theo điểm o và p khoản 3, Điều 6, Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đến 1.000.000 đồng nếu chạy dưới tốc độ tối thiểu cho phép trên đoạn đường có quy định tốc độ tối thiểu, hoặc nếu chạy chậm hơn các xe khác cùng chiều mà không đi về làn bên phải, trừ trường hợp các xe khác chạy quá tốc độ quy định.

Xe ô tô lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Diễn Châu - Bãi Vọt. Ảnh: PV

Theo Thông tư 38/2024 của Bộ Giao thông vận tải, tốc độ tối đa cho phép trên đường cao tốc là 120 km/h, còn tốc độ tối thiểu là 60 km/h. Nếu đường cao tốc có tốc độ thiết kế 60 km/h thì tốc độ tối thiểu sẽ do cơ quan có thẩm quyền quy định theo phương án tổ chức giao thông cụ thể.

Việc đi quá chậm trên cao tốc, đặc biệt khi không bật đèn cảnh báo, có thể gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do các xe phía sau không kịp xử lý tình huống. Do đó, người tham gia giao thông cần tuân thủ đúng tốc độ tối thiểu và di chuyển đúng làn đường quy định, đồng thời sử dụng đèn cảnh báo khi xe di chuyển chậm hoặc gặp sự cố, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và cho các phương tiện xung quanh.